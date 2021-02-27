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https://ria.ru/20210227/navalnyy-1599236828.html
Захарова прокомментировала расследование AI по Навальному
Захарова прокомментировала расследование AI по Навальному
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала намерение международной правозащитной организации Amnesty International (AI) провести... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T15:55
2021-02-27T21:51
россия
мария захарова
алексей навальный
европейский суд по правам человека
григорий явлинский
amnesty international
в мире
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала намерение международной правозащитной организации Amnesty International (AI) провести внутреннее расследование по поводу того, как принималось решение об отказе считать Алексея Навального "узником совести".Как ранее сообщила генеральный секретарь Amnesty International Джули Верхаар, в ходе внутренней проверки будет рассмотрена "процедура принятия решения" о том, чтобы назвать Навального "узником совести" и "внутреннего решения о том, чтобы перестать называть его так". Верхаар отметила, что в данной ситуации "процедуры и системы подвели" их, "в частности, в том, что позволили внутренним разговорам попасть в руки контролируемого Кремлем СМИ Russia Today". Генсек Amnesty считает "очевидным", что организация "стала целью клеветнической кампании российского правительства". Доказательств того, что российские власти ведут кампанию против Amnesty, и того, что "в руки RT" попали конфиденциальные материалы, Верхаар не привела.О том, что Amnesty International больше не считает Навального "узником совести", сообщил канадско-американский журналист Аарон Мате. Об этом говорилось в ответе организации на его запрос, который он опубликовал в своем Twitter. Как написал журналист в своем микроблоге в пятницу, запрос в организацию он послал после того, как "сторонник Amnesty" отправил ему переписку с организацией. По его словам, из-за того, что он "первый сообщил об этом", теперь его пытаются связать с "выдуманным заговором RT". Журналист считает, что "вместо того, чтобы разобраться с тем фактом, что они героизировали нераскаявшегося ксенофоба, фанаты Навального решили, что это все некий тайный заговор RT".Как пишет британская газета Times, международная организация приняла решение об изменении статуса Навального без консультаций с московским отделением. По данным издания, "решение принимала штаб-квартира в Лондоне после запроса от людей, связанных с RT". Дополнительной информации об этом и доказательств газета не приводит. Издание отмечает, что Навальный был лишен статуса "узника совести" из-за высказываний о мигрантах 14 лет назад.Ранее Amnesty International отказалась считать Навального "узником совести" (этот статус ему присвоили полтора месяца назад). Причиной отзыва стали высказывания политика из середины нулевых. Позже организация сообщила, что приняла решение по статусу Навального не под давлением извне, а после тщательного анализа его высказываний.Ряд российских общественных деятелей, в том числе основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, несколькими годами ранее и западные СМИ обращали внимание на националистические заявления Навального, его участие в маршах националистов в 2000-е годы.Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
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россия, мария захарова, алексей навальный, европейский суд по правам человека, григорий явлинский, amnesty international, в мире

Захарова прокомментировала расследование AI по Навальному

15:55 27.02.2021 (обновлено: 21:51 27.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала намерение международной правозащитной организации Amnesty International (AI) провести внутреннее расследование по поводу того, как принималось решение об отказе считать Алексея Навального "узником совести".

"Ищут, у кого же из сотрудников совесть не выдержала лицемерия? О, этот чудный мир западных принципов и их не менее принципиальных несоблюдений", - написала Захарова в Facebook.

Как ранее сообщила генеральный секретарь Amnesty International Джули Верхаар, в ходе внутренней проверки будет рассмотрена "процедура принятия решения" о том, чтобы назвать Навального "узником совести" и "внутреннего решения о том, чтобы перестать называть его так". Верхаар отметила, что в данной ситуации "процедуры и системы подвели" их, "в частности, в том, что позволили внутренним разговорам попасть в руки контролируемого Кремлем СМИ Russia Today". Генсек Amnesty считает "очевидным", что организация "стала целью клеветнической кампании российского правительства". Доказательств того, что российские власти ведут кампанию против Amnesty, и того, что "в руки RT" попали конфиденциальные материалы, Верхаар не привела.
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О том, что Amnesty International больше не считает Навального "узником совести", сообщил канадско-американский журналист Аарон Мате. Об этом говорилось в ответе организации на его запрос, который он опубликовал в своем Twitter. Как написал журналист в своем микроблоге в пятницу, запрос в организацию он послал после того, как "сторонник Amnesty" отправил ему переписку с организацией. По его словам, из-за того, что он "первый сообщил об этом", теперь его пытаются связать с "выдуманным заговором RT". Журналист считает, что "вместо того, чтобы разобраться с тем фактом, что они героизировали нераскаявшегося ксенофоба, фанаты Навального решили, что это все некий тайный заговор RT".
Как пишет британская газета Times, международная организация приняла решение об изменении статуса Навального без консультаций с московским отделением. По данным издания, "решение принимала штаб-квартира в Лондоне после запроса от людей, связанных с RT". Дополнительной информации об этом и доказательств газета не приводит. Издание отмечает, что Навальный был лишен статуса "узника совести" из-за высказываний о мигрантах 14 лет назад.
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Ранее Amnesty International отказалась считать Навального "узником совести" (этот статус ему присвоили полтора месяца назад). Причиной отзыва стали высказывания политика из середины нулевых. Позже организация сообщила, что приняла решение по статусу Навального не под давлением извне, а после тщательного анализа его высказываний.
Ряд российских общественных деятелей, в том числе основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, несколькими годами ранее и западные СМИ обращали внимание на националистические заявления Навального, его участие в маршах националистов в 2000-е годы.
Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.
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