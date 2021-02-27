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Подозреваемых в нападении на музыканта "Машины времени" задержали
Подозреваемых в нападении на музыканта "Машины времени" задержали
Полиция задержала трех подозреваемых в нападении на известного музыканта в центре Москвы, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T21:37
2021-02-27T21:37
2021-02-27T21:48
машина времени
москва
происшествия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полиция задержала трех подозреваемых в нападении на известного музыканта в центре Москвы, сообщается на сайте "МВД Медиа".Источник в правоохранительных органах пояснил, что задержанные подозреваются в нападении на музыканта Александра Диктовского.Ранее пресс-секретарь группы "Машина времени" Антон Чернин сообщил, что накануне вечером на музыканта напали трое злоумышленников на парковке на Комсомольском проспекте, у него сломана лицевая кость, на следующей неделе ему предстоит операция.Отмечается, что, по словам музыканта, получив отказ на просьбу дать денег, злоумышленники нанесли несколько ударов, после чего скрылись. Музыкант с травмами был госпитализирован, в настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает."Сотрудниками уголовного розыска УВД по Центральному округу города Москвы и ОМВД России по району Хамовники установили и задержали троих подозреваемых", - пояснили в полиции.Возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и "Побои". Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
https://ria.ru/20210226/ditkovskiy-1599031477.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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машина времени, москва, происшествия
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости.
Полиция задержала трех подозреваемых в нападении на известного музыканта в центре Москвы
, сообщается на сайте "МВД Медиа
".
"Сотрудники столичной полиции задержали троих молодых людей по подозрению в нанесении телесных повреждений 52-летнему москвичу", - говорится в сообщении.
Источник в правоохранительных органах пояснил, что задержанные подозреваются в нападении на музыканта Александра Диктовского.
Ранее пресс-секретарь группы "Машина времени
" Антон Чернин сообщил, что накануне вечером на музыканта напали трое злоумышленников на парковке на Комсомольском проспекте, у него сломана лицевая кость, на следующей неделе ему предстоит операция.
Отмечается, что, по словам музыканта, получив отказ на просьбу дать денег, злоумышленники нанесли несколько ударов, после чего скрылись. Музыкант с травмами был госпитализирован, в настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает.
"Сотрудниками уголовного розыска УВД по Центральному округу города Москвы и ОМВД России
по району Хамовники установили и задержали троих подозреваемых", - пояснили в полиции.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и "Побои". Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.