https://ria.ru/20210227/napadenie-1599269966.html

Подозреваемых в нападении на музыканта "Машины времени" задержали

Подозреваемых в нападении на музыканта "Машины времени" задержали

Полиция задержала трех подозреваемых в нападении на известного музыканта в центре Москвы, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T21:37

2021-02-27T21:37

2021-02-27T21:48

машина времени

москва

происшествия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полиция задержала трех подозреваемых в нападении на известного музыканта в центре Москвы, сообщается на сайте "МВД Медиа".Источник в правоохранительных органах пояснил, что задержанные подозреваются в нападении на музыканта Александра Диктовского.Ранее пресс-секретарь группы "Машина времени" Антон Чернин сообщил, что накануне вечером на музыканта напали трое злоумышленников на парковке на Комсомольском проспекте, у него сломана лицевая кость, на следующей неделе ему предстоит операция.Отмечается, что, по словам музыканта, получив отказ на просьбу дать денег, злоумышленники нанесли несколько ударов, после чего скрылись. Музыкант с травмами был госпитализирован, в настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает."Сотрудниками уголовного розыска УВД по Центральному округу города Москвы и ОМВД России по району Хамовники установили и задержали троих подозреваемых", - пояснили в полиции.Возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и "Побои". Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

https://ria.ru/20210226/ditkovskiy-1599031477.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

машина времени, москва, происшествия