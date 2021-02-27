Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210227/napadenie-1599269966.html
Подозреваемых в нападении на музыканта "Машины времени" задержали
Подозреваемых в нападении на музыканта "Машины времени" задержали
Полиция задержала трех подозреваемых в нападении на известного музыканта в центре Москвы, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T21:37
2021-02-27T21:48
машина времени
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599041413_0:0:2749:1547_1920x0_80_0_0_fcef92ce74e1c9eb3cee2ca365a2a276.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полиция задержала трех подозреваемых в нападении на известного музыканта в центре Москвы, сообщается на сайте "МВД Медиа".Источник в правоохранительных органах пояснил, что задержанные подозреваются в нападении на музыканта Александра Диктовского.Ранее пресс-секретарь группы "Машина времени" Антон Чернин сообщил, что накануне вечером на музыканта напали трое злоумышленников на парковке на Комсомольском проспекте, у него сломана лицевая кость, на следующей неделе ему предстоит операция.Отмечается, что, по словам музыканта, получив отказ на просьбу дать денег, злоумышленники нанесли несколько ударов, после чего скрылись. Музыкант с травмами был госпитализирован, в настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает."Сотрудниками уголовного розыска УВД по Центральному округу города Москвы и ОМВД России по району Хамовники установили и задержали троих подозреваемых", - пояснили в полиции.Возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и "Побои". Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
https://ria.ru/20210226/ditkovskiy-1599031477.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599041413_0:0:2445:1833_1920x0_80_0_0_2bc0cc93b355a156f938ee6f9cbfb135.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
машина времени, москва, происшествия

Подозреваемых в нападении на музыканта "Машины времени" задержали

21:37 27.02.2021 (обновлено: 21:48 27.02.2021)
 
© Фото : пресс-служба группы "Машина времени"/Маргарита ШолАлександр Дитковский
Александр Дитковский - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© Фото : пресс-служба группы "Машина времени"/Маргарита Шол
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Полиция задержала трех подозреваемых в нападении на известного музыканта в центре Москвы, сообщается на сайте "МВД Медиа".

"Сотрудники столичной полиции задержали троих молодых людей по подозрению в нанесении телесных повреждений 52-летнему москвичу", - говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах пояснил, что задержанные подозреваются в нападении на музыканта Александра Диктовского.
Ранее пресс-секретарь группы "Машина времени" Антон Чернин сообщил, что накануне вечером на музыканта напали трое злоумышленников на парковке на Комсомольском проспекте, у него сломана лицевая кость, на следующей неделе ему предстоит операция.
Отмечается, что, по словам музыканта, получив отказ на просьбу дать денег, злоумышленники нанесли несколько ударов, после чего скрылись. Музыкант с травмами был госпитализирован, в настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает.
Александр Дитковский - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
26 февраля, 08:24
Стало известно о состоянии жестоко избитого музыканта "Машины времени"
"Сотрудниками уголовного розыска УВД по Центральному округу города Москвы и ОМВД России по району Хамовники установили и задержали троих подозреваемых", - пояснили в полиции.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и "Побои". Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.
 
Машина времениМоскваПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Фургал заявил, что не получил ни одной праздничной телеграммы
04:45Названы города для бюджетного авиапутешествия на 8 марта
04:30NI заявил, что Россия не повторит "унижения" времен Горбачева
04:20Названы три типа клубники, которые нельзя есть
03:24При пожаре в многоквартирном доме в Якутии погиб человек
03:11При пожаре в лагере беженцев в Сирии погибли четыре человека
02:45"Нужно душить ее". Японцы призвали к войне с Россией
02:28В США одобрили вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
02:14У дома на востоке Москвы зарезали мужчину
02:12Специалист объяснил, как использовать одну из камер смартфона
02:11Эндокринолог назвала самые безопасные сахарозаменители
02:00В "Векторе" опровергли миф об антителах от коронавируса
01:59Оверчук назвал дату следующей встречи вице-премьеров по Карабаху
01:34Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
01:12Врач рассказала о мультисистемном воспалительном синдроме после COVID-19
01:02Президент Чехии попросил Путина о поставках вакцины "Спутник V"
01:01В Италии ужесточили ограничения из-за коронавируса
00:45Во время беспорядков в Барселоне задержали не менее десяти человек
00:40СК сообщил об уголовном деле из-за изнасилования девочки тремя мужчинами
23:57Axios: США отрицают переговоры с Германией по "Северному потоку — 2"
Лента новостейМолния