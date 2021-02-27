https://ria.ru/20210227/nakhodka-1599228567.html

Археологи обнаружили в Помпеях уникальную находку

Археологи обнаружили в Помпеях уникальную находку

Археологи, работающие в Помпеях, обнаружили практически полностью сохранившуюся четырехколесную колесницу, сообщается на сайте археологического парка древнего... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T14:34

2021-02-27T14:34

2021-02-27T19:32

археология

помпеи

италия

история

в мире

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Археологи, работающие в Помпеях, обнаружили практически полностью сохранившуюся четырехколесную колесницу, сообщается на сайте археологического парка древнего города.Большую церемониальную колесницу с четырьмя колесами, железными деталями, бронзовыми и оловянными украшениями нашли при раскопках загородной виллы к северу от города. Ранее в этом же месте археологи обнаружили останки трех лошадей, включая ту, что была в упряжке.Археологи отмечают, что это "уникальная находка, которая сохранилась в отличном состоянии и не имеет аналогов в Италии".Древнеримский город Помпеи, находившийся недалеко от Неаполя, в 79 году нашей эры оказался погребен под пеплом при извержении Везувия. Впервые его обнаружили в 1592 году, но раскопки начались лишь в 1748-м. Сейчас Помпеи — музей под открытым небом, раскопки идут там до сих пор.

https://ria.ru/20210115/arkheologiya-1593182735.html

помпеи

италия

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археология, помпеи, италия, история, в мире