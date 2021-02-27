Археологи обнаружили в Помпеях уникальную находку
14:34 27.02.2021 (обновлено: 19:32 27.02.2021)
© AFP 2021 / Archaeological Park of PompeiiБольшая четырехколесная церемониальная колесница, обнаруженная на месте древнеримского города Помпеи
Большую церемониальную колесницу с четырьмя колесами, железными деталями, бронзовыми и оловянными украшениями нашли при раскопках загородной виллы к северу от города. Ранее в этом же месте археологи обнаружили останки трех лошадей, включая ту, что была в упряжке.
© AFP 2021 / Archaeological Park of PompeiiБольшая четырехколесная церемониальная колесница, обнаруженная на месте древнеримского города Помпеи
Большая четырехколесная церемониальная колесница, обнаруженная на месте древнеримского города Помпеи
"Это чрезвычайно важное открытие для расширения наших знаний о древнем мире, — заявила временно исполняющая обязанности директора парка Помпеи Массимо Осанна. — Это церемониальная колесница, вероятно, называемая в некоторых источниках Pilentum, применялась не для ежедневного использования и не как сельскохозяйственный транспорт, а для сопровождения во время праздников, парадов и процессий".
Археологи отмечают, что это "уникальная находка, которая сохранилась в отличном состоянии и не имеет аналогов в Италии".
Древнеримский город Помпеи, находившийся недалеко от Неаполя, в 79 году нашей эры оказался погребен под пеплом при извержении Везувия. Впервые его обнаружили в 1592 году, но раскопки начались лишь в 1748-м. Сейчас Помпеи — музей под открытым небом, раскопки идут там до сих пор.