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Археологи обнаружили в Помпеях уникальную находку
Археологи обнаружили в Помпеях уникальную находку
Археологи, работающие в Помпеях, обнаружили практически полностью сохранившуюся четырехколесную колесницу, сообщается на сайте археологического парка древнего... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T14:34
2021-02-27T19:32
археология
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Археологи, работающие в Помпеях, обнаружили практически полностью сохранившуюся четырехколесную колесницу, сообщается на сайте археологического парка древнего города.Большую церемониальную колесницу с четырьмя колесами, железными деталями, бронзовыми и оловянными украшениями нашли при раскопках загородной виллы к северу от города. Ранее в этом же месте археологи обнаружили останки трех лошадей, включая ту, что была в упряжке.Археологи отмечают, что это "уникальная находка, которая сохранилась в отличном состоянии и не имеет аналогов в Италии".Древнеримский город Помпеи, находившийся недалеко от Неаполя, в 79 году нашей эры оказался погребен под пеплом при извержении Везувия. Впервые его обнаружили в 1592 году, но раскопки начались лишь в 1748-м. Сейчас Помпеи — музей под открытым небом, раскопки идут там до сих пор.
https://ria.ru/20210115/arkheologiya-1593182735.html
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археология, помпеи, италия, история, в мире

Археологи обнаружили в Помпеях уникальную находку

14:34 27.02.2021 (обновлено: 19:32 27.02.2021)
 
© AFP 2021 / Archaeological Park of PompeiiБольшая четырехколесная церемониальная колесница, обнаруженная на месте древнеримского города Помпеи
Большая четырехколесная церемониальная колесница, обнаруженная на месте древнеримского города Помпеи - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© AFP 2021 / Archaeological Park of Pompeii
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Археологи, работающие в Помпеях, обнаружили практически полностью сохранившуюся четырехколесную колесницу, сообщается на сайте археологического парка древнего города.
Большую церемониальную колесницу с четырьмя колесами, железными деталями, бронзовыми и оловянными украшениями нашли при раскопках загородной виллы к северу от города. Ранее в этом же месте археологи обнаружили останки трех лошадей, включая ту, что была в упряжке.
© AFP 2021 / Archaeological Park of PompeiiБольшая четырехколесная церемониальная колесница, обнаруженная на месте древнеримского города Помпеи
Большая четырехколесная церемониальная колесница, обнаруженная на месте древнеримского города Помпеи - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© AFP 2021 / Archaeological Park of Pompeii
Большая четырехколесная церемониальная колесница, обнаруженная на месте древнеримского города Помпеи

"Это чрезвычайно важное открытие для расширения наших знаний о древнем мире, — заявила временно исполняющая обязанности директора парка Помпеи Массимо Осанна. — Это церемониальная колесница, вероятно, называемая в некоторых источниках Pilentum, применялась не для ежедневного использования и не как сельскохозяйственный транспорт, а для сопровождения во время праздников, парадов и процессий".

Археологи отмечают, что это "уникальная находка, которая сохранилась в отличном состоянии и не имеет аналогов в Италии".
Древнеримский город Помпеи, находившийся недалеко от Неаполя, в 79 году нашей эры оказался погребен под пеплом при извержении Везувия. Впервые его обнаружили в 1592 году, но раскопки начались лишь в 1748-м. Сейчас Помпеи — музей под открытым небом, раскопки идут там до сих пор.
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