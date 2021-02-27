https://ria.ru/20210227/mladenets-1599209626.html

В Дагестане женщина продала новорожденного за 800 тысяч рублей

В Дагестане женщина продала новорожденного за 800 тысяч рублей

Следователи возбудили уголовное дело против 28-летней жительницы Махачкалы, подозреваемой в продаже своего новорожденного ребёнка, сообщает пресс-служба СУСК по РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T10:57

2021-02-27T10:57

2021-02-27T10:57

следственный комитет россии (ск рф)

махачкала

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 27 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против 28-летней жительницы Махачкалы, подозреваемой в продаже своего новорожденного ребёнка, сообщает пресс-служба СУСК по региону.По материалам следствия, в декабре прошлого года подозреваемая предложила местной жительнице приобрести у нее за 800 тысяч рублей ребенка, которого она должна была родить в феврале. Женщина согласилась, однако в последующем сообщила об этом в правоохранительные органы. В СК сообщили, что 26 февраля после состоявшейся сделки с условным покупателем правоохранители задержали подозреваемую."Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (купля-продажа, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательств вины подозреваемой. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20210227/prodazha-1599200005.html

махачкала

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следственный комитет россии (ск рф), махачкала, происшествия