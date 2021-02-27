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В Дагестане женщина продала новорожденного за 800 тысяч рублей
В Дагестане женщина продала новорожденного за 800 тысяч рублей
Следователи возбудили уголовное дело против 28-летней жительницы Махачкалы, подозреваемой в продаже своего новорожденного ребёнка, сообщает пресс-служба СУСК по РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T10:57
2021-02-27T10:57
следственный комитет россии (ск рф)
махачкала
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 27 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против 28-летней жительницы Махачкалы, подозреваемой в продаже своего новорожденного ребёнка, сообщает пресс-служба СУСК по региону.По материалам следствия, в декабре прошлого года подозреваемая предложила местной жительнице приобрести у нее за 800 тысяч рублей ребенка, которого она должна была родить в феврале. Женщина согласилась, однако в последующем сообщила об этом в правоохранительные органы. В СК сообщили, что 26 февраля после состоявшейся сделки с условным покупателем правоохранители задержали подозреваемую."Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (купля-продажа, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательств вины подозреваемой. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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следственный комитет россии (ск рф), махачкала, происшествия

В Дагестане женщина продала новорожденного за 800 тысяч рублей

10:57 27.02.2021
 
© Depositphotos / evgenyatamanНоворожденный
Новорожденный - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© Depositphotos / evgenyataman
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 27 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против 28-летней жительницы Махачкалы, подозреваемой в продаже своего новорожденного ребёнка, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
По материалам следствия, в декабре прошлого года подозреваемая предложила местной жительнице приобрести у нее за 800 тысяч рублей ребенка, которого она должна была родить в феврале. Женщина согласилась, однако в последующем сообщила об этом в правоохранительные органы. В СК сообщили, что 26 февраля после состоявшейся сделки с условным покупателем правоохранители задержали подозреваемую.
"Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "з" части 2 статьи 127.1 УК РФ (купля-продажа, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательств вины подозреваемой. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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Вчера, 08:41
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Следственный комитет России (СК РФ)МахачкалаПроисшествия
 
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