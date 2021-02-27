https://ria.ru/20210227/miting-1599243491.html

У офиса Зеленского прошел митинг сторонников националиста Стерненко

У офиса Зеленского прошел митинг сторонников националиста Стерненко

Митинг сторонников приговоренного к семи годам за разбой экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко закончился возле здания офиса президента... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T16:57

2021-02-27T16:57

2021-02-27T16:57

правый сектор

владимир зеленский

киев

украина

общество

в мире

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КИЕВ, 27 фев - РИА Новости. Митинг сторонников приговоренного к семи годам за разбой экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко закончился возле здания офиса президента Украины в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.Приморский районный суд Одессы во вторник признал Стерненко виновным в похищении человека и разбое и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. В этот же день возле офиса президента Украины прошла акция в поддержку осужденного, в ходе которой произошли столкновения с полицией. В акции приняли участие около 2 тысяч человек, более 20 протестующих были задержаны. Ранее в субботу в Киеве сторонники Стерненко также провели митинги у здания офиса генпрокурора и МВД.Участники собрания объявили свои требования к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В частности, они требуют освобождения Стерненко и реформирования судебной системы. Протестующие сказали, что в субботу была "последняя мирная акция", и заявили, что дают Зеленскому неделю на выполнение озвученных требований. При этом они не пояснили, что намерены делать через неделю, также они не назвали дату следующего митинга.На данный момент место проведения акции покинули и протестующие, и правоохранители. Обстановка в центре Киева, в том числе возле офиса президента, генпрокурора и здания министерства внутренних дел, спокойная.В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился к правоохранителям и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Правоохранители их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи."Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля - в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор"* был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.* В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.

https://ria.ru/20210222/poroshenko-1598354042.html

https://ria.ru/20210209/zelenskiy-1596696859.html

киев

украина

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правый сектор, владимир зеленский, киев, украина, общество, в мире