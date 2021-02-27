https://ria.ru/20210227/kurily-1599215456.html

"Хватит питать иллюзии". Читатели японского СМИ "признали" потерю Курил

"Хватит питать иллюзии". Читатели японского СМИ "признали" потерю Курил

Читатели японского журнала Shukan Gendai оценили возможность возращения Курильских островов. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T11:57

2021-02-27T11:57

2021-02-27T11:57

россия

хабомаи

шикотан

курильские острова

владимир путин

япония

в мире

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Читатели японского журнала Shukan Gendai оценили возможность возращения Курильских островов.Так, пользователи сошлись во мнении, что такое развитие ситуации маловероятно."Япония научилась только повторять, как мантру: "Верните острова!". Она неспособна посмотреть на эту проблему конструктивно", - написал один из читателей. Кроме того, он призвал пересмотреть стратегию правительства в отношении России. "На "северных островах" уже 80 лет живут русские. Их акватория богата рыбой и морскими ресурсами. Она имеет большое военно-стратегическое значения для России, откуда ее подводные лодки могут успешно сдерживать ВМФ противника. О каком возврате островов тут можно говорить?", - считает другой."Если говорить честно, то Путин не так уж плохо относится к Японии и даже демонстрировал какое-то подобие готовности достигнуть с ней соглашения по территориям. Япония сама упустила свой шанс", - заключил третий.Один из комментаторов отметил, что перспектив возврата островов нет и призвал не питать иллюзии."Россия сильна и доказала свою силу!", - считает он.В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.

https://ria.ru/20210222/kurily-1598525026.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210219/kurily-1598205650.html

россия

хабомаи

шикотан

курильские острова

япония

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россия, хабомаи, шикотан, курильские острова, владимир путин, япония, в мире