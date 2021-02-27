https://ria.ru/20210227/kreditki-1599202110.html

В России число выданных кредитных карт снизилось вдвое

В России число выданных кредитных карт снизилось вдвое

Российские банки в январе ужесточили одобрение кредитных карт до многолетнего минимума – положительный ответ был дан лишь по 28% всех заявок, в результате... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T09:25

2021-02-27T09:25

2021-02-27T09:25

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские банки в январе ужесточили одобрение кредитных карт до многолетнего минимума – положительный ответ был дан лишь по 28% всех заявок, в результате количество выданного "пластика" сократилось вдвое, сообщили РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". При этом получившие "зеленый свет" от банка россияне забирают карты рекордными темпами.По данным компании, в прошлом месяце число выданного "пластика" сократилось на 45% по сравнению с декабрем и на 17% по сравнению с январем прошлого года - до 578 тысяч кредиток.Хотя средний лимит по кредитным картам немного подрос - на 0,6%, до 65,2 тысячи рублей, это не смогло поддержать объем выдач, который упал за месяц на 43% - до 37,7 миллиарда рублей."Снижение выдачи кредитных карт в январе обусловлено двумя основными факторами: в первую очередь, сезонностью, а во вторую - консервативными подходами кредиторов. Например, в январе 2020 года выдачи карт снизились на 35%, а дополнительные 10 процентных пунктов снижения в январе 2021 года объясняются меньшим уровнем одобрений – в целом по банковской системе было одобрено 28% заявок на кредитные карты, тогда как годом ранее – 37%", - пояснил гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин. В компании добавили, что показатель по одобрению кредиток в январе является минимальным уровнем за несколько лет.Россияне же, которым кредитная карта всё-таки была одобрена, забирают их с большим ажиотажем, чем ранее, сообщили в компании. Так, уровень конверсии одобренных заявок в выданную карту за год увеличился с 36% до рекордных 59%.ЦБ на прошлой неделе сообщил, что российские банки нарастили портфель розничных кредитов на 0,8% - до 20,5 триллиона рублей.

https://ria.ru/20201123/kredity-1585566609.html

https://ria.ru/20200831/banki-1576541079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика