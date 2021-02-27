https://ria.ru/20210227/koronavirus-1599225623.html
В крупнейшем городе Новой Зеландии введут карантин из-за случая COVID-19
В крупнейшем городе Новой Зеландии введут карантин из-за случая COVID-19
Власти Новой Зеландии с воскресенья вводят недельный карантин в крупнейшем городе Окленде после обнаружения одного случая заражения коронавирусом, пишет местная РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T13:58
2021-02-27T13:58
2021-02-27T14:30
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коронавирус covid-19
джасинда ардерн
окленд
новая зеландия
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Власти Новой Зеландии с воскресенья вводят недельный карантин в крупнейшем городе Окленде после обнаружения одного случая заражения коронавирусом, пишет местная газета New Zealand Herald со ссылкой на премьер-министра страны Джасинду Ардерн.Ардерн подчеркнула, что в течение следующих семи дней все общественные места города будут закрыты, собрания вне семейного круга запрещены, спортивные мероприятия, в том числе марафон Round the Bays, будут отменены. Премьер Новой Зеландии отметила, что жителям Окленда следует работать из дома, а детям перейти на дистанционное обучение. Супермаркеты будут работать в прежнем режиме. Въезд и выезд из города будет закрыт.Второй уровень ограничений, который касается оставшейся части страны, означает, что офисы, школы остаются открытыми, а массовые собрания не должны превышать 100 человек.Ранее в феврале в Окленде уже вводился карантин сроком на три дня, когда в городе было выявлено три новых случая заражения коронавирусом.По данным минздрава Новой Зеландии, всего в стране выявлено 2372 случая заражения коронавирусом, выздоровели 2280 человек, скончались 26.
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коронавирус covid-19, джасинда ардерн, окленд, новая зеландия, в мире
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости.
Власти Новой Зеландии
с воскресенья вводят недельный карантин в крупнейшем городе Окленде
после обнаружения одного случая заражения коронавирусом
, пишет местная газета New Zealand Herald
со ссылкой на премьер-министра страны Джасинду Ардерн
.
"Кабинет (министров - Прим. ред.) принял решение, что Окленд вынужден перейти на третий уровень ограничений на семь дней. Оставшаяся часть Новой Зеландии переходит на второй уровень ограничений", - заявила Ардерн.
Ардерн подчеркнула, что в течение следующих семи дней все общественные места города будут закрыты, собрания вне семейного круга запрещены, спортивные мероприятия, в том числе марафон Round the Bays, будут отменены. Премьер Новой Зеландии отметила, что жителям Окленда следует работать из дома, а детям перейти на дистанционное обучение. Супермаркеты будут работать в прежнем режиме. Въезд и выезд из города будет закрыт.
Второй уровень ограничений, который касается оставшейся части страны, означает, что офисы, школы остаются открытыми, а массовые собрания не должны превышать 100 человек.
Ранее в феврале в Окленде уже вводился карантин сроком на три дня, когда в городе было выявлено три новых случая заражения коронавирусом.
По данным минздрава Новой Зеландии, всего в стране выявлено 2372 случая заражения коронавирусом, выздоровели 2280 человек, скончались 26.