https://ria.ru/20210227/koronavirus-1599225623.html

В крупнейшем городе Новой Зеландии введут карантин из-за случая COVID-19

В крупнейшем городе Новой Зеландии введут карантин из-за случая COVID-19

Власти Новой Зеландии с воскресенья вводят недельный карантин в крупнейшем городе Окленде после обнаружения одного случая заражения коронавирусом, пишет местная РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T13:58

2021-02-27T13:58

2021-02-27T14:30

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

джасинда ардерн

окленд

новая зеландия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Власти Новой Зеландии с воскресенья вводят недельный карантин в крупнейшем городе Окленде после обнаружения одного случая заражения коронавирусом, пишет местная газета New Zealand Herald со ссылкой на премьер-министра страны Джасинду Ардерн.Ардерн подчеркнула, что в течение следующих семи дней все общественные места города будут закрыты, собрания вне семейного круга запрещены, спортивные мероприятия, в том числе марафон Round the Bays, будут отменены. Премьер Новой Зеландии отметила, что жителям Окленда следует работать из дома, а детям перейти на дистанционное обучение. Супермаркеты будут работать в прежнем режиме. Въезд и выезд из города будет закрыт.Второй уровень ограничений, который касается оставшейся части страны, означает, что офисы, школы остаются открытыми, а массовые собрания не должны превышать 100 человек.Ранее в феврале в Окленде уже вводился карантин сроком на три дня, когда в городе было выявлено три новых случая заражения коронавирусом.По данным минздрава Новой Зеландии, всего в стране выявлено 2372 случая заражения коронавирусом, выздоровели 2280 человек, скончались 26.

https://ria.ru/20210224/koronavirus-1598710815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, джасинда ардерн, окленд, новая зеландия, в мире