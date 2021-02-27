https://ria.ru/20210227/koronavirus-1599210417.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Туве - 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T11:04

2021-02-27T11:04

2021-02-27T11:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

республика тыва

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Туве - 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,03%, 2. Магаданская область, Еврейская автономная область - 0,05%, 3. Республика Хакасия, Республика Адыгея - 0,08%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210226/koronavirus-1599054223.html

республика тыва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, республика тыва