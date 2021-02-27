https://ria.ru/20210227/koronavirus-1599210417.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Туве - 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T11:04
2021-02-27T11:04
2021-02-27T11:04
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
республика тыва
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зарегистрирован в Туве - 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,03%, 2. Магаданская область, Еврейская автономная область - 0,05%, 3. Республика Хакасия, Республика Адыгея - 0,08%", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210226/koronavirus-1599054223.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, республика тыва