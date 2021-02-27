https://ria.ru/20210227/koronavirus-1599198221.html
В 2021 году может появиться лекарство для тяжелобольных COVID-19
В 2021 году может появиться лекарство для тяжелобольных COVID-19
Экспериментальный препарат, позволяющий излечивать тяжелобольных коронавирусной инфекцией, показавший высокую эффективность во время первого этапа испытаний в... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T07:49
2021-02-27T07:49
2021-02-27T09:57
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
тель-авив
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 фев — РИА Новости. Экспериментальный препарат, позволяющий излечивать тяжелобольных коронавирусной инфекцией, показавший высокую эффективность во время первого этапа испытаний в тель-авивской клинике "Ихилов", должен пройти полный цикл исследований до конца года, сообщил РИА Новости создатель лекарства профессор Арбар Надир.На первом этапе испытаний исследователи тель-авивской клиники "Ихилов" дали экспериментальное лекарство 30 больным с тяжелой формой COVID-19. Эффект, по словам профессора, был очевиден. Во-первых, исследователи убедились в безопасности препарата, во-вторых, больные стали заметно лучше дышать, о чем свидетельствовали данные анализов."И с клинической точки зрения процент кислорода в крови увеличился, воспаление уменьшилось, и после нескольких дней пациенты выписались", — отметил исследователь.Препарат давали тяжелобольным с учащенным дыханием и стремительно падающим уровнем кислорода в крови. При этом лекарство применяли в виде спрея один раз в день."Если пациент нуждается в ИВЛ, это уже поздно. Нужно уметь предотвратить это, распознать заранее. Посмотрите, это лекарство мы надеемся выпускать в будущем в виде обычного спрея. И пользоваться дома", — сказал профессор.По словам создателя препарата, он делается быстро, легко и не требует особенных затрат. В течение нескольких месяцев это лекарство можно распространить по всему миру, после того как будут получены соответствующие разрешения. Побочных эффектов у препарата быть не должно, уверен разработчик."Из-за того что мы используем нанотехнологии, мы не думаем, что будет хоть какая-то отрицательная реакция. Это мизерная доза вещества, которое и так находится в организме. Она не может навредить", — считает ученый.Принцип действия препарата основан на воздействии на иммунную систему. По словам профессора Надира, это связано с особенностями коронавируса, который сначала развивается как обычный грипп, но у пяти-шести процентов заболевших наблюдается чрезмерная реакция иммунитета, что приводит к резкому ухудшению состояния."Я давно занимаюсь исследованием белка CD24, который успокаивает иммунную систему. Еще одно наше исследование — это изучение эксозомов. Они, можете себе представить, ответственны за "разговор" между нашими клетками. Мы умеем их выделить и "объяснить" им, как работать с белком CD24 и вырабатывать его в гораздо больших количествах. И самое важное — это доступный метод введения препарата — через ингалятор", — рассказал собеседник агентства.Группа профессора Надира более 20 лет работает в центре изучения рака медицинского центра "Ихилов", изучая гены, влияющие на "гармонию" внутри клетки и устойчивость иммунной системы. Именно сейчас, по словам профессора, это исследование стало особенно актуальным и нашло практическое применение.
https://ria.ru/20210226/dyavol-1599106486.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, тель-авив, в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 фев — РИА Новости. Экспериментальный препарат, позволяющий излечивать тяжелобольных коронавирусной инфекцией, показавший высокую эффективность во время первого этапа испытаний в тель-авивской клинике "Ихилов", должен пройти полный цикл исследований до конца года, сообщил РИА Новости создатель лекарства профессор Арбар Надир.
"В ближайшее время мы приступим ко второму этапу исследований, на котором 50 пациентов получат лечение нашим препаратом и 50 получат плацебо, затем перейдем к третьему этапу, в котором будут принимать участие несколько сотен пациентов. Точный срок завершения полного цикла исследований зависит от многих факторов, но мы надеемся завершить исследование препарата уже в этом году", — сказал профессор Надир.
На первом этапе испытаний исследователи тель-авивской клиники "Ихилов" дали экспериментальное лекарство 30 больным с тяжелой формой COVID-19
. Эффект, по словам профессора, был очевиден. Во-первых, исследователи убедились в безопасности препарата, во-вторых, больные стали заметно лучше дышать, о чем свидетельствовали данные анализов.
"И с клинической точки зрения процент кислорода в крови увеличился, воспаление уменьшилось, и после нескольких дней пациенты выписались", — отметил исследователь.
Препарат давали тяжелобольным с учащенным дыханием и стремительно падающим уровнем кислорода в крови. При этом лекарство применяли в виде спрея один раз в день.
"Если пациент нуждается в ИВЛ, это уже поздно. Нужно уметь предотвратить это, распознать заранее. Посмотрите, это лекарство мы надеемся выпускать в будущем в виде обычного спрея. И пользоваться дома", — сказал профессор.
По словам создателя препарата, он делается быстро, легко и не требует особенных затрат. В течение нескольких месяцев это лекарство можно распространить по всему миру, после того как будут получены соответствующие разрешения. Побочных эффектов у препарата быть не должно, уверен разработчик.
"Из-за того что мы используем нанотехнологии, мы не думаем, что будет хоть какая-то отрицательная реакция. Это мизерная доза вещества, которое и так находится в организме. Она не может навредить", — считает ученый.
Принцип действия препарата основан на воздействии на иммунную систему. По словам профессора Надира, это связано с особенностями коронавируса, который сначала развивается как обычный грипп, но у пяти-шести процентов заболевших наблюдается чрезмерная реакция иммунитета, что приводит к резкому ухудшению состояния.
"Я давно занимаюсь исследованием белка CD24, который успокаивает иммунную систему. Еще одно наше исследование — это изучение эксозомов. Они, можете себе представить, ответственны за "разговор" между нашими клетками. Мы умеем их выделить и "объяснить" им, как работать с белком CD24 и вырабатывать его в гораздо больших количествах. И самое важное — это доступный метод введения препарата — через ингалятор", — рассказал собеседник агентства.
Группа профессора Надира более 20 лет работает в центре изучения рака медицинского центра "Ихилов", изучая гены, влияющие на "гармонию" внутри клетки и устойчивость иммунной системы. Именно сейчас, по словам профессора, это исследование стало особенно актуальным и нашло практическое применение.