https://ria.ru/20210227/koronavirus-1599198221.html

В 2021 году может появиться лекарство для тяжелобольных COVID-19

В 2021 году может появиться лекарство для тяжелобольных COVID-19

Экспериментальный препарат, позволяющий излечивать тяжелобольных коронавирусной инфекцией, показавший высокую эффективность во время первого этапа испытаний в... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T07:49

2021-02-27T07:49

2021-02-27T09:57

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

тель-авив

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598367130_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_9231131971c40d598ee6b59e6dbaa5c4.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 фев — РИА Новости. Экспериментальный препарат, позволяющий излечивать тяжелобольных коронавирусной инфекцией, показавший высокую эффективность во время первого этапа испытаний в тель-авивской клинике "Ихилов", должен пройти полный цикл исследований до конца года, сообщил РИА Новости создатель лекарства профессор Арбар Надир.На первом этапе испытаний исследователи тель-авивской клиники "Ихилов" дали экспериментальное лекарство 30 больным с тяжелой формой COVID-19. Эффект, по словам профессора, был очевиден. Во-первых, исследователи убедились в безопасности препарата, во-вторых, больные стали заметно лучше дышать, о чем свидетельствовали данные анализов."И с клинической точки зрения процент кислорода в крови увеличился, воспаление уменьшилось, и после нескольких дней пациенты выписались", — отметил исследователь.Препарат давали тяжелобольным с учащенным дыханием и стремительно падающим уровнем кислорода в крови. При этом лекарство применяли в виде спрея один раз в день."Если пациент нуждается в ИВЛ, это уже поздно. Нужно уметь предотвратить это, распознать заранее. Посмотрите, это лекарство мы надеемся выпускать в будущем в виде обычного спрея. И пользоваться дома", — сказал профессор.По словам создателя препарата, он делается быстро, легко и не требует особенных затрат. В течение нескольких месяцев это лекарство можно распространить по всему миру, после того как будут получены соответствующие разрешения. Побочных эффектов у препарата быть не должно, уверен разработчик."Из-за того что мы используем нанотехнологии, мы не думаем, что будет хоть какая-то отрицательная реакция. Это мизерная доза вещества, которое и так находится в организме. Она не может навредить", — считает ученый.Принцип действия препарата основан на воздействии на иммунную систему. По словам профессора Надира, это связано с особенностями коронавируса, который сначала развивается как обычный грипп, но у пяти-шести процентов заболевших наблюдается чрезмерная реакция иммунитета, что приводит к резкому ухудшению состояния."Я давно занимаюсь исследованием белка CD24, который успокаивает иммунную систему. Еще одно наше исследование — это изучение эксозомов. Они, можете себе представить, ответственны за "разговор" между нашими клетками. Мы умеем их выделить и "объяснить" им, как работать с белком CD24 и вырабатывать его в гораздо больших количествах. И самое важное — это доступный метод введения препарата — через ингалятор", — рассказал собеседник агентства.Группа профессора Надира более 20 лет работает в центре изучения рака медицинского центра "Ихилов", изучая гены, влияющие на "гармонию" внутри клетки и устойчивость иммунной системы. Именно сейчас, по словам профессора, это исследование стало особенно актуальным и нашло практическое применение.

https://ria.ru/20210226/dyavol-1599106486.html

тель-авив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, тель-авив, в мире