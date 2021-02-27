https://ria.ru/20210227/investory-1599270790.html

Американский миллиардер научил, как правильно инвестировать

Американский миллиардер научил, как правильно инвестировать

Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway распространила ежегодное послание основателя Уоррена Баффета, в котором миллиардер, в частности, дал советы РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T21:48

2021-02-27T21:48

2021-02-27T22:05

s&p 500

уоррен баффет

министерство финансов сша

berkshire hathaway

экономика

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway распространила ежегодное послание основателя Уоррена Баффета, в котором миллиардер, в частности, дал советы розничным инвесторам.По его словам, основой капитала являются "время, внутреннее спокойствие, широкая диверсификация и минимизация числа сделок и комиссий"."Владение акциями — это игра с положительной суммой. Терпеливая и рассудительная обезьяна, которая собирает портфель, бросая пятьдесят дротиков в мишень со списком компаний из S&P 500, со временем получит дивиденды и прирост капитала — правда, если не поддастся соблазну внести изменения в подборку активов", — отметил он.Также он отметил, что сейчас не самое подходящее время для облигаций, так как десятилетние облигации Минфина США, к примеру, под конец 2020 года упали на 94 процента по сравнению с доходностью, доступной в сентябре 1981 года. Помимо прочего, Баффет спрогнозировал "безрадостное будущее" тем, кто инвестирует в инструменты фиксированного дохода.

https://ria.ru/20210226/pensiya-1599037758.html

https://ria.ru/20210225/bitkoin-1598784610.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

s&p 500, уоррен баффет, министерство финансов сша, berkshire hathaway, экономика