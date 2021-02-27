Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210227/investory-1599270790.html
Американский миллиардер научил, как правильно инвестировать
Американский миллиардер научил, как правильно инвестировать
Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway распространила ежегодное послание основателя Уоррена Баффета, в котором миллиардер, в частности, дал советы РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T21:48
2021-02-27T22:05
s&p 500
уоррен баффет
министерство финансов сша
berkshire hathaway
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149042/17/1490421786_0:173:2738:1713_1920x0_80_0_0_331346275a8da4afb146425e225d6f40.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway распространила ежегодное послание основателя Уоррена Баффета, в котором миллиардер, в частности, дал советы розничным инвесторам.По его словам, основой капитала являются "время, внутреннее спокойствие, широкая диверсификация и минимизация числа сделок и комиссий"."Владение акциями — это игра с положительной суммой. Терпеливая и рассудительная обезьяна, которая собирает портфель, бросая пятьдесят дротиков в мишень со списком компаний из S&amp;P 500, со временем получит дивиденды и прирост капитала — правда, если не поддастся соблазну внести изменения в подборку активов", — отметил он.Также он отметил, что сейчас не самое подходящее время для облигаций, так как десятилетние облигации Минфина США, к примеру, под конец 2020 года упали на 94 процента по сравнению с доходностью, доступной в сентябре 1981 года. Помимо прочего, Баффет спрогнозировал "безрадостное будущее" тем, кто инвестирует в инструменты фиксированного дохода.
https://ria.ru/20210226/pensiya-1599037758.html
https://ria.ru/20210225/bitkoin-1598784610.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/149042/17/1490421786_0:0:2433:1825_1920x0_80_0_0_1deb2f3b058eca35bf02ac5abbf233e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
s&p 500, уоррен баффет, министерство финансов сша, berkshire hathaway, экономика

Американский миллиардер научил, как правильно инвестировать

21:48 27.02.2021 (обновлено: 22:05 27.02.2021)
 
© AP Photo / John PetersonАмериканский предприниматель, крупнейший в мире и один из наиболее известных инвесторов Уоррен Баффетт
Американский предприниматель, крупнейший в мире и один из наиболее известных инвесторов Уоррен Баффетт - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© AP Photo / John Peterson
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway распространила ежегодное послание основателя Уоррена Баффета, в котором миллиардер, в частности, дал советы розничным инвесторам.
По его словам, основой капитала являются "время, внутреннее спокойствие, широкая диверсификация и минимизация числа сделок и комиссий".
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 09:32
Назван способ накопить пенсию в сто тысяч рублей
"Владение акциями — это игра с положительной суммой. Терпеливая и рассудительная обезьяна, которая собирает портфель, бросая пятьдесят дротиков в мишень со списком компаний из S&P 500, со временем получит дивиденды и прирост капитала — правда, если не поддастся соблазну внести изменения в подборку активов", — отметил он.
Также он отметил, что сейчас не самое подходящее время для облигаций, так как десятилетние облигации Минфина США, к примеру, под конец 2020 года упали на 94 процента по сравнению с доходностью, доступной в сентябре 1981 года. Помимо прочего, Баффет спрогнозировал "безрадостное будущее" тем, кто инвестирует в инструменты фиксированного дохода.
Эмблема криптовалюты биткоин на конференции Russian Blockchain Week 2017 в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 08:00
Биткоин взлетел и рухнул: стоит ли инвестировать в криптовалюту
 
S&P 500Уоррен БаффетМинистерство финансов СШАBerkshire HathawayЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Фургал заявил, что не получил ни одной праздничной телеграммы
04:45Названы города для бюджетного авиапутешествия на 8 марта
04:30NI заявил, что Россия не повторит "унижения" времен Горбачева
04:20Названы три типа клубники, которые нельзя есть
03:24При пожаре в многоквартирном доме в Якутии погиб человек
03:11При пожаре в лагере беженцев в Сирии погибли четыре человека
02:45"Нужно душить ее". Японцы призвали к войне с Россией
02:28В США одобрили вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
02:14У дома на востоке Москвы зарезали мужчину
02:12Специалист объяснил, как использовать одну из камер смартфона
02:11Эндокринолог назвала самые безопасные сахарозаменители
02:00В "Векторе" опровергли миф об антителах от коронавируса
01:59Оверчук назвал дату следующей встречи вице-премьеров по Карабаху
01:34Юрист напомнил, о чем нельзя сообщать представителю банка
01:12Врач рассказала о мультисистемном воспалительном синдроме после COVID-19
01:02Президент Чехии попросил Путина о поставках вакцины "Спутник V"
01:01В Италии ужесточили ограничения из-за коронавируса
00:45Во время беспорядков в Барселоне задержали не менее десяти человек
00:40СК сообщил об уголовном деле из-за изнасилования девочки тремя мужчинами
23:57Axios: США отрицают переговоры с Германией по "Северному потоку — 2"
Лента новостейМолния