Американский миллиардер научил, как правильно инвестировать
21:48 27.02.2021 (обновлено: 22:05 27.02.2021)
© AP Photo / John PetersonАмериканский предприниматель, крупнейший в мире и один из наиболее известных инвесторов Уоррен Баффетт
© AP Photo / John Peterson
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Американская холдинговая компания Berkshire Hathaway распространила ежегодное послание основателя Уоррена Баффета, в котором миллиардер, в частности, дал советы розничным инвесторам.
По его словам, основой капитала являются "время, внутреннее спокойствие, широкая диверсификация и минимизация числа сделок и комиссий".
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"Владение акциями — это игра с положительной суммой. Терпеливая и рассудительная обезьяна, которая собирает портфель, бросая пятьдесят дротиков в мишень со списком компаний из S&P 500, со временем получит дивиденды и прирост капитала — правда, если не поддастся соблазну внести изменения в подборку активов", — отметил он.
Также он отметил, что сейчас не самое подходящее время для облигаций, так как десятилетние облигации Минфина США, к примеру, под конец 2020 года упали на 94 процента по сравнению с доходностью, доступной в сентябре 1981 года. Помимо прочего, Баффет спрогнозировал "безрадостное будущее" тем, кто инвестирует в инструменты фиксированного дохода.
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