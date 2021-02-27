https://ria.ru/20210227/frantsiya-1599118656.html
В Каннах открылся бесплатный музей подводного искусства
В Каннах открылся бесплатный музей подводного искусства
На Лазурном Берегу, в Каннах открылся новый музей подводного искусства, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T06:03
2021-02-27T06:03
2021-02-27T06:35
новости культуры
музеи
туризм
туризм
туристы
средиземное море
новости - туризм
канны
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/78934/41/789344149_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_6cbb4b7d7505aa6972f01e4f6abf8220.jpg
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. На Лазурном Берегу, в Каннах открылся новый музей подводного искусства, сообщает Lonely Planet. Он находится недалеко от острова Сент-Маргерит и состоит из шести скульптур в виде лиц высотой почти два метра. Это "портреты" местных жителей, например, 80-летнего рыбака или девятилетнего ученика начальной школы. Скульптуры расположены на глубине до трех метров и весят около 12 тонн каждая. Британскому подводному художнику Джейсону Декейру Тейлору потребовалось четыре года, чтобы создать эти памятники. Они стали его первой инсталляцией в Средиземном море. Каждая скульптура сделана с использованием нетоксичного, нейтрального по рН цемента, который не содержит вредных загрязняющих веществ. Эти произведения, по сути, искусственные рифы, где могут жить кораллы, рыбы и ракообразные.Они были доставлены на место на лодке и установлены водолазами с помощью кранов. Теперь дайверы могут плавать среди них, не платя за вход в музей.
средиземное море
канны
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/78934/41/789344149_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_9da21d9deb988f019cad0a9b87529664.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музеи, туризм, туристы, средиземное море, новости - туризм, канны, франция
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости.
На Лазурном Берегу, в Каннах открылся новый музей подводного искусства, сообщает
Lonely Planet.
Он находится недалеко от острова Сент-Маргерит и состоит из шести скульптур в виде лиц высотой почти два метра. Это "портреты" местных жителей, например, 80-летнего рыбака или девятилетнего ученика начальной школы.
Скульптуры расположены на глубине до трех метров и весят около 12 тонн каждая.
Британскому подводному художнику Джейсону Декейру Тейлору потребовалось четыре года, чтобы создать эти памятники. Они стали его первой инсталляцией в Средиземном море.
Каждая скульптура сделана с использованием нетоксичного, нейтрального по рН цемента, который не содержит вредных загрязняющих веществ. Эти произведения, по сути, искусственные рифы, где могут жить кораллы, рыбы и ракообразные.
Они были доставлены на место на лодке и установлены водолазами с помощью кранов. Теперь дайверы могут плавать среди них, не платя за вход в музей.