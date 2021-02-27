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В Каннах открылся бесплатный музей подводного искусства

В Каннах открылся бесплатный музей подводного искусства

На Лазурном Берегу, в Каннах открылся новый музей подводного искусства, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T06:03

2021-02-27T06:03

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. На Лазурном Берегу, в Каннах открылся новый музей подводного искусства, сообщает Lonely Planet. Он находится недалеко от острова Сент-Маргерит и состоит из шести скульптур в виде лиц высотой почти два метра. Это "портреты" местных жителей, например, 80-летнего рыбака или девятилетнего ученика начальной школы. Скульптуры расположены на глубине до трех метров и весят около 12 тонн каждая. Британскому подводному художнику Джейсону Декейру Тейлору потребовалось четыре года, чтобы создать эти памятники. Они стали его первой инсталляцией в Средиземном море. Каждая скульптура сделана с использованием нетоксичного, нейтрального по рН цемента, который не содержит вредных загрязняющих веществ. Эти произведения, по сути, искусственные рифы, где могут жить кораллы, рыбы и ракообразные.Они были доставлены на место на лодке и установлены водолазами с помощью кранов. Теперь дайверы могут плавать среди них, не платя за вход в музей.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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