https://ria.ru/20210227/federatsiya-1599243993.html
МЧС опровергло сообщения о возгорании в башне "Федерация"
МЧС опровергло сообщения о возгорании в башне "Федерация"
Городское МЧС опровергло сообщения о "возгорании" в башне "Федерация" в Москва-сити, там было испытание дизельного генератора. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T17:01
2021-02-27T17:01
2021-02-27T17:13
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151991/28/1519912898_0:152:2326:1460_1920x0_80_0_0_031e6d24f31af9912e775642cdce5224.jpg
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Городское МЧС опровергло сообщения о "возгорании" в башне "Федерация" в Москва-сити, там было испытание дизельного генератора.Добавляется, что проходило испытание дизельного генератора.
https://realty.ria.ru/20210129/moskva-siti-1595092182.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151991/28/1519912898_89:0:2238:1612_1920x0_80_0_0_c118d92639a37ca2ed220bf386c69c97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия