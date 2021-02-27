https://ria.ru/20210227/federatsiya-1599243993.html

МЧС опровергло сообщения о возгорании в башне "Федерация"

МЧС опровергло сообщения о возгорании в башне "Федерация"

Городское МЧС опровергло сообщения о "возгорании" в башне "Федерация" в Москва-сити, там было испытание дизельного генератора. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T17:01

2021-02-27T17:01

2021-02-27T17:13

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Городское МЧС опровергло сообщения о "возгорании" в башне "Федерация" в Москва-сити, там было испытание дизельного генератора.Добавляется, что проходило испытание дизельного генератора.

https://realty.ria.ru/20210129/moskva-siti-1595092182.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия