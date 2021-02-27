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В Пензе министр поддержал учителя, сообщившего в полицию о постах ученицы
В Пензе министр поддержал учителя, сообщившего в полицию о постах ученицы
Педагоги обязаны реагировать на возможные риски вовлечения детей в деструктивную деятельность и передавать информацию в правоохранительные органы, заявил... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T22:31
2021-02-27T22:31
россия
пенза
пензенская область
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САРАТОВ, 27 фев - РИА Новости. Педагоги обязаны реагировать на возможные риски вовлечения детей в деструктивную деятельность и передавать информацию в правоохранительные органы, заявил министр образования Пензенской области Александр Воронков, комментируя обращение руководства школы в Пензе в полицию для проверки постов ученицы на наличие признаков экстремизма.Ранее интернет-издание "7x7" сообщило, что исполняющая обязанности директора пензенской школы № 66 Вера Махонина написала заявление в полицию с просьбой проверить на наличие экстремизма и призывов к свержению власти посты и репосты ученицы восьмого класса, связанные с несогласованной акцией КПРФ в Пензе 23 февраля. В главке МВД по региону сообщили РИА Новости, что полиция по заявлению руководства школы провела проверку и передала ее материалы по подследственности в СК. В мэрии отметили, что девочка после этого по своей инициативе сменила школу.Как сообщает пресс-служба министерства образования области, "в ряде СМИ началась откровенная травля заместителя директора школы № 66 - история началась с того, что преподаватель обратилась в полицию за экспертной помощью в части оценки поста в социальной сети одной из своих учениц"."Представьте, что ребенок на своей странице пишет пост о смерти, самоубийстве или положительно отзывается о массовых расстрелах сверстников или наркотиках. Сигнал это? Безусловно. А если ребенок пятнадцати лет призывает к какой-либо незаконной акции? Тоже ненормально. Педагог не делает конечного вывода, но обязан передать информацию. Школа вместе с правоохранительными органами входит в систему профилактики преступлений против детей", - пояснил министр.Ранее в пресс-службе мэрии заявили РИА Новости, что руководство школы в Пензе обращалось в полицию, чтобы получить экспертную оценку ситуации для пресечения возможного вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия.
https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html
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россия, пенза, пензенская область

В Пензе министр поддержал учителя, сообщившего в полицию о постах ученицы

22:31 27.02.2021
 
© Фото : Министерство образования Пензенской областиМонумент воинской и трудовой славы в Пензе
Монумент воинской и трудовой славы в Пензе - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© Фото : Министерство образования Пензенской области
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САРАТОВ, 27 фев - РИА Новости. Педагоги обязаны реагировать на возможные риски вовлечения детей в деструктивную деятельность и передавать информацию в правоохранительные органы, заявил министр образования Пензенской области Александр Воронков, комментируя обращение руководства школы в Пензе в полицию для проверки постов ученицы на наличие признаков экстремизма.
Ранее интернет-издание "7x7" сообщило, что исполняющая обязанности директора пензенской школы № 66 Вера Махонина написала заявление в полицию с просьбой проверить на наличие экстремизма и призывов к свержению власти посты и репосты ученицы восьмого класса, связанные с несогласованной акцией КПРФ в Пензе 23 февраля. В главке МВД по региону сообщили РИА Новости, что полиция по заявлению руководства школы провела проверку и передала ее материалы по подследственности в СК. В мэрии отметили, что девочка после этого по своей инициативе сменила школу.
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Как сообщает пресс-служба министерства образования области, "в ряде СМИ началась откровенная травля заместителя директора школы № 66 - история началась с того, что преподаватель обратилась в полицию за экспертной помощью в части оценки поста в социальной сети одной из своих учениц".

"Педагоги имеют право и обязанность выявлять такие риски, так как несут ответственность за своих подопечных. Учителя и родители наравне с детьми пользуются интернетом, а также социальными сетями, общаются с детьми, знают их личные страницы. И если они видят, что ребенок размещает на ней информацию, которая может стать угрозой для него самого, вовлечь ребенка в незаконную деятельность – они обязаны реагировать", - цитирует слова Воронкова пресс-служба.

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"Представьте, что ребенок на своей странице пишет пост о смерти, самоубийстве или положительно отзывается о массовых расстрелах сверстников или наркотиках. Сигнал это? Безусловно. А если ребенок пятнадцати лет призывает к какой-либо незаконной акции? Тоже ненормально. Педагог не делает конечного вывода, но обязан передать информацию. Школа вместе с правоохранительными органами входит в систему профилактики преступлений против детей", - пояснил министр.
Ранее в пресс-службе мэрии заявили РИА Новости, что руководство школы в Пензе обращалось в полицию, чтобы получить экспертную оценку ситуации для пресечения возможного вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия.
 
РоссияПензаПензенская область
 
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