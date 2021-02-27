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Россиянам рассказали о способах сэкономить на автомобиле
Россиянам рассказали о способах сэкономить на автомобиле
Возможностей сэкономить на автомобиле у россиян довольно много, рассказали в беседе с "Известиями" опрошенные эксперты. РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T09:58
2021-02-27T14:51
россия
сбермаркет
каско
осаго
автомобили
авто
аи-92
москва
аи-95
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Возможностей сэкономить на автомобиле у россиян довольно много, рассказали в беседе с "Известиями" опрошенные эксперты.Исследователи из "СберМаркета" и "Сберавто" проанализировали траты на техобслуживание, страховку, бензин и расходные материалы для авто и пришли к выводу, что в среднем за год россияне тратят на это порядка 108 тысяч рублей. Причем больше половины — примерно 57 тысяч — приходится на бензин. Техобслуживание у дилера обходится в 15 тысяч рублей ежегодно, а полис ОСАГО для водителя с минимальным стажем — в 9,3 тысячи рублей. Транспортный налог зависит от региона. Затраты на расходные материалы ежегодно составляют 23 тысячи рублей. Однако, отметил шеф-редактор "Радио Автодор" Игорь Моржаретто, в исследовании ничего не говорится о парковке и штрафах, а также о шиномонтаже дважды в год. А владелец тюнинг-ателье Сергей Шевцов напомнил о необходимости хранить резину. Исследователи не учли и затраты на хранение машины: парковка, машино-место или гараж.Кроме того, машину нужно мыть — в Москве эта процедура обходится примерно в 14 тысяч рублей в год."Известия" отметили, что при выборе автомобиля можно обратить внимание на дизельный — топливо в таком случае немного дешевле АИ-95. Из радикальных вариантов — переход на газовое топливо. Кроме того, издание предложило использовать более дешевый бензин АИ-92. При этом главред журнала "За рулем" Максим Кадаков отметил, что если в автомобиль, которому нужно АИ-95, залить другое топливо, то мотор может потерять мощность, а экономия окажется небольшой. А если расход бензина вырастет, то сэкономить вообще не получится.При покупке ОСАГО стоит внимательно изучить страховой рынок. В "СберАвто" напомнили, что безаварийное вождение снижает стоимость полиса так же, как и стаж водителя. Можно сэкономить и на КАСКО — например, при помощи франшиз.Независимый эксперт по авторынку Сергей Бургазлиев пояснил, что сейчас наблюдается тенденция ухода автомобилистов от обслуживания у официальных дилеров: это связано с разногласиями из-за перечня того, что входит в гарантию. При этом, отмечают "Известия", у неофициальных дилеров какие-то работы можно сделать дешевле, но перед этим нужно внимательно изучить условия гарантии.Оригинальные детали также дороже, чем неоригинальные. Как пояснил Шевцов, можно напрямую заказать деталь у производителя из-за рубежа или даже купить уже б/у (но тогда встанет вопрос с качеством)."Известия" напомнили, что у многих официальных дилеров есть программы лояльности, а программы помощи на дорогах поможет сэкономить на эвакуаторе.
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россия, сбермаркет, каско, осаго, автомобили, авто, аи-92, москва, аи-95, бензин, общество

Россиянам рассказали о способах сэкономить на автомобиле

09:58 27.02.2021 (обновлено: 14:51 27.02.2021)
 
© Fotolia / ZinkevychПокупка машины
Покупка машины - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© Fotolia / Zinkevych
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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Возможностей сэкономить на автомобиле у россиян довольно много, рассказали в беседе с "Известиями" опрошенные эксперты.
Исследователи из "СберМаркета" и "Сберавто" проанализировали траты на техобслуживание, страховку, бензин и расходные материалы для авто и пришли к выводу, что в среднем за год россияне тратят на это порядка 108 тысяч рублей. Причем больше половины — примерно 57 тысяч — приходится на бензин. Техобслуживание у дилера обходится в 15 тысяч рублей ежегодно, а полис ОСАГО для водителя с минимальным стажем — в 9,3 тысячи рублей. Транспортный налог зависит от региона. Затраты на расходные материалы ежегодно составляют 23 тысячи рублей.
Однако, отметил шеф-редактор "Радио Автодор" Игорь Моржаретто, в исследовании ничего не говорится о парковке и штрафах, а также о шиномонтаже дважды в год. А владелец тюнинг-ателье Сергей Шевцов напомнил о необходимости хранить резину. Исследователи не учли и затраты на хранение машины: парковка, машино-место или гараж.
Кроме того, машину нужно мыть — в Москве эта процедура обходится примерно в 14 тысяч рублей в год.
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"Известия" отметили, что при выборе автомобиля можно обратить внимание на дизельный — топливо в таком случае немного дешевле АИ-95. Из радикальных вариантов — переход на газовое топливо. Кроме того, издание предложило использовать более дешевый бензин АИ-92. При этом главред журнала "За рулем" Максим Кадаков отметил, что если в автомобиль, которому нужно АИ-95, залить другое топливо, то мотор может потерять мощность, а экономия окажется небольшой. А если расход бензина вырастет, то сэкономить вообще не получится.
При покупке ОСАГО стоит внимательно изучить страховой рынок. В "СберАвто" напомнили, что безаварийное вождение снижает стоимость полиса так же, как и стаж водителя. Можно сэкономить и на КАСКО — например, при помощи франшиз.
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Независимый эксперт по авторынку Сергей Бургазлиев пояснил, что сейчас наблюдается тенденция ухода автомобилистов от обслуживания у официальных дилеров: это связано с разногласиями из-за перечня того, что входит в гарантию. При этом, отмечают "Известия", у неофициальных дилеров какие-то работы можно сделать дешевле, но перед этим нужно внимательно изучить условия гарантии.
Оригинальные детали также дороже, чем неоригинальные. Как пояснил Шевцов, можно напрямую заказать деталь у производителя из-за рубежа или даже купить уже б/у (но тогда встанет вопрос с качеством).
"Известия" напомнили, что у многих официальных дилеров есть программы лояльности, а программы помощи на дорогах поможет сэкономить на эвакуаторе.
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РоссияСбермаркетКАСКООСАГОАвтомобилиАвтоАИ-92МоскваАИ-95БензинОбщество
 
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