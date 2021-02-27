https://ria.ru/20210227/chechnya-1599216367.html

В Чечне приостановили работу 129 частных клиник

В Чечне приостановили работу 129 частных клиник

В Чечне из-за выявленных нарушений приостановили работу 129 частных медицинских клиник, сообщает пресс-служба главы и правительства Чечни. РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T12:09

2021-02-27T12:09

2021-02-27T12:09

россия

чеченская республика (чечня)

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 27 фев - РИА Новости. В Чечне из-за выявленных нарушений приостановили работу 129 частных медицинских клиник, сообщает пресс-служба главы и правительства Чечни.Работа по проверке на профессиональное соответствие велась с ноября прошлого года по поручению главы республики Рамзана Кадырова, всего проверили 388 частных клиник."Деятельность 129 из них приостановлена в связи с выявленными нарушениями. Клиникам дано время на устранение недочетов", — цитирует пресс-служба руководителя администрации главы и правительства Хас-Магомеда Кадырова.Рамзан Кадыров ранее поручил руководству Роспотребнадзора по республике контролировать работу частных медучреждений. Он подчеркнул, что их деятельность должна строиться в полном соответствии с профессиональными и законодательными требованиями. В противном случае он пригрозил принимать "самые строжайшие, предусмотренные законом меры, вплоть до полного закрытия".

https://ria.ru/20210122/liposaktsiya-1594213693.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, чеченская республика (чечня), здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), рамзан кадыров