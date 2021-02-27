https://ria.ru/20210227/blinken-1599192611.html
Блинкен объяснил, что США хотели донести до Ирана ударом по Сирии
Блинкен объяснил, что США хотели донести до Ирана ударом по Сирии
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что цель удара США в Сирии - дать понять Ирану, что он не сможет безнаказанно действовать против Вашингтона и его... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T01:08
2021-02-27T01:08
2021-02-27T01:08
энтони блинкен
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что цель удара США в Сирии - дать понять Ирану, что он не сможет безнаказанно действовать против Вашингтона и его партнеров."Нам нужно было ответить на атаки, но и на продолжающуюся очевидную угрозу", - добавил он.Блинкен назвал атаку "сфокусированной, пропорциональной и эффективной в сокращении потенциала ополченцев для осуществления атак".Ранее Пентагон сообщил, что США нанесли удар по нескольким зданиям на сирийско-иракской границе, которые использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, в том числе "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". По данным Пентагона, был уничтожен ряд объектов инфраструктуры шиитских группировок. Данный шаг, отметили в Пентагоне, стал ответом на недавние нападения на американские и коалиционные войска в Ираке.
https://ria.ru/20210226/pentagon-1599181823.html
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энтони блинкен, министерство обороны сша, сирия, хезболла, вашингтон (город), иран, сша, в мире