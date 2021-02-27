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https://ria.ru/20210227/blinken-1599192477.html
Блинкен ушел от ответа на вопрос о мерах США против Саудовской Аравии
Блинкен ушел от ответа на вопрос о мерах США против Саудовской Аравии
Госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от вопроса, почему США не приняли мер против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, хотя и считают его... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T01:05
2021-02-27T01:05
джамаль хашукджи
вашингтон
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
энтони блинкен
саудовская аравия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от вопроса, почему США не приняли мер против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, хотя и считают его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи.По его словам, в пятницу были предприняты "конкретные шаги, чтобы предотвратить аналогичное поведение" в будущем. Он упомянул санкции против ряда граждан Саудовской Аравии.По утверждению госсекретаря, цель США - "не разорвать, а откалибровать" отношения с Саудовской Аравией, и США по-прежнему намерены помогать обороне королевства.Ранее сообщалось, что офис директора национальной разведки США считает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично одобрил убийство Хашукджи.
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вашингтон
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джамаль хашукджи, вашингтон, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), энтони блинкен, саудовская аравия, сша, в мире

Блинкен ушел от ответа на вопрос о мерах США против Саудовской Аравии

01:05 27.02.2021
 
© REUTERS / Carlos BarriaВыступление госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне
Выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
© REUTERS / Carlos Barria
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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от вопроса, почему США не приняли мер против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, хотя и считают его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи.
"Доклад (американской разведки) говорит сам за себя, и сегодня имели место важные шаги по рекалибровке отношений", - сказал Блинкен на пресс-конференции в ответ на вопрос, почему против принца не принято мер.
По его словам, в пятницу были предприняты "конкретные шаги, чтобы предотвратить аналогичное поведение" в будущем. Он упомянул санкции против ряда граждан Саудовской Аравии.
По утверждению госсекретаря, цель США - "не разорвать, а откалибровать" отношения с Саудовской Аравией, и США по-прежнему намерены помогать обороне королевства.
Ранее сообщалось, что офис директора национальной разведки США считает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично одобрил убийство Хашукджи.
Мужчина на улице Эр-Рияда, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
00:15
В Саудовской Аравии ответили на обвинения США в убийстве Хашукджи
 
Джамаль ХашукджиВашингтонМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Энтони БлинкенСаудовская АравияСШАВ мире
 
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