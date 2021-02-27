https://ria.ru/20210227/blinken-1599192477.html

Блинкен ушел от ответа на вопрос о мерах США против Саудовской Аравии

Блинкен ушел от ответа на вопрос о мерах США против Саудовской Аравии

Госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от вопроса, почему США не приняли мер против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, хотя и считают его... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T01:05

2021-02-27T01:05

2021-02-27T01:05

джамаль хашукджи

вашингтон

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

энтони блинкен

саудовская аравия

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен ушел от вопроса, почему США не приняли мер против наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, хотя и считают его ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашукджи.По его словам, в пятницу были предприняты "конкретные шаги, чтобы предотвратить аналогичное поведение" в будущем. Он упомянул санкции против ряда граждан Саудовской Аравии.По утверждению госсекретаря, цель США - "не разорвать, а откалибровать" отношения с Саудовской Аравией, и США по-прежнему намерены помогать обороне королевства.Ранее сообщалось, что офис директора национальной разведки США считает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман лично одобрил убийство Хашукджи.

https://ria.ru/20210227/obvineniya-1599190648.html

вашингтон

саудовская аравия

сша

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джамаль хашукджи, вашингтон, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), энтони блинкен, саудовская аравия, сша, в мире