Президент Армении провел встречу с начальником Генштаба
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрезидент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
ЕРЕВАН, 27 фев – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян встретился в субботу утром с начальником Генштаба вооруженных сил Оником Гаспаряном, отставки которого добивается премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщила РИА Новости помощник армянского лидера Асмик Петросян.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника Генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику Генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
"Да, встреча состоялась сегодня утром в резиденции президента", - сказала Петросян. Подробности она не привела. По ее словам, срок для решения вопроса об утверждении отставки главы Генштаба истекает в полночь субботы.
Накануне президент встречался с Гаспаряном в здании генерального штаба.
Согласно основному закону, президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями соответствующий акт премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства эти возражения не примет, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. Если президент не выполнит эти требования, соответствующий акт вступит в силу автоматически.