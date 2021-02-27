https://ria.ru/20210227/armeniya-1599227129.html

Президент Армении обсудил ситуацию в стране с независимыми депутатами

Президент Армении обсудил ситуацию в стране с независимыми депутатами

Президент Армении Армен Саркисян обсудил в субботу ситуацию в стране с группой депутатов Национального собрания, не входящих в парламентские фракции, сообщили в РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T14:24

2021-02-27T14:24

2021-02-27T14:24

армен саркисян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 27 фев - РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян обсудил в субботу ситуацию в стране с группой депутатов Национального собрания, не входящих в парламентские фракции, сообщили в пресс-службе армянского лидера.Отмечается, что парламентарии представили президенту республики свои подходы по выходу из сложившейся ситуации.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.Согласно основному закону, президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями соответствующий акт премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства эти возражения не примет, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. Если президент не выполнит эти требования, соответствующий акт вступит в силу автоматически.

https://ria.ru/20210227/armeniya-1599216748.html

https://ria.ru/20210227/shoygu-1599226239.html

ереван

армения

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армен саркисян, ереван, армения, в мире