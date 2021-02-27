https://ria.ru/20210227/adygeya-1599245146.html

Больницы Адыгеи возвращаются в прежний режим работы после COVID-19

Больницы Адыгеи возвращаются в прежний режим работы после COVID-19

Ряд отделений больниц Адыгеи сокращают койко-места для коронавирусных больных и постепенно возвращаются в прежний режим работы после всплеска заболеваемости в... РИА Новости, 27.02.2021

2021-02-27T17:09

2021-02-27T17:09

2021-02-27T17:09

республика адыгея

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

мурат кумпилов

здоровье - общество

республика адыгея

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КРАСНОДАР, 26 фев - РИА Новости. Ряд отделений больниц Адыгеи сокращают койко-места для коронавирусных больных и постепенно возвращаются в прежний режим работы после всплеска заболеваемости в ходе пандемии, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.По состоянию на утро субботы, с начала пандемии число заболевших COVID-19 в Адыгее достигло 13782 человек, 12197 выздоровели, 149 скончались. За последние сутки заболели 10 человек, выздоровели 38.Отмечается, что в республике резко упала суточная заболеваемость коронавирусом.Глава республики, сославшись на мнение специалистов, также добавил, что для того, чтобы вернуться к прежнему ритму жизни и не допустить новых всплесков заболеваемости, жителям Адыгеи при отсутствии противопоказаний надо пройти вакцинацию.

https://ria.ru/20201120/adygeya-1585517315.html

https://ria.ru/20201030/adygeya-1582348315.html

россия

республика адыгея

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, мурат кумпилов, здоровье - общество, республика адыгея