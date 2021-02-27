https://ria.ru/20210227/adygeya-1599245146.html
Больницы Адыгеи возвращаются в прежний режим работы после COVID-19
Больницы Адыгеи возвращаются в прежний режим работы после COVID-19
Ряд отделений больниц Адыгеи сокращают койко-места для коронавирусных больных и постепенно возвращаются в прежний режим работы после всплеска заболеваемости в... РИА Новости, 27.02.2021
2021-02-27T17:09
2021-02-27T17:09
2021-02-27T17:09
республика адыгея
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
мурат кумпилов
здоровье - общество
республика адыгея
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КРАСНОДАР, 26 фев - РИА Новости. Ряд отделений больниц Адыгеи сокращают койко-места для коронавирусных больных и постепенно возвращаются в прежний режим работы после всплеска заболеваемости в ходе пандемии, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова.По состоянию на утро субботы, с начала пандемии число заболевших COVID-19 в Адыгее достигло 13782 человек, 12197 выздоровели, 149 скончались. За последние сутки заболели 10 человек, выздоровели 38.Отмечается, что в республике резко упала суточная заболеваемость коронавирусом.Глава республики, сославшись на мнение специалистов, также добавил, что для того, чтобы вернуться к прежнему ритму жизни и не допустить новых всплесков заболеваемости, жителям Адыгеи при отсутствии противопоказаний надо пройти вакцинацию.
https://ria.ru/20201120/adygeya-1585517315.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, мурат кумпилов, здоровье - общество, республика адыгея
КРАСНОДАР, 26 фев - РИА Новости.
Ряд отделений больниц Адыгеи сокращают койко-места для коронавирусных больных и постепенно возвращаются в прежний режим работы после всплеска заболеваемости в ходе пандемии, сообщает пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова
.
По состоянию на утро субботы, с начала пандемии число заболевших COVID-19 в Адыгее достигло 13782 человек, 12197 выздоровели, 149 скончались. За последние сутки заболели 10 человек, выздоровели 38.
"Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил о сокращении числа койко-мест для больных коронавирусом и возвращении работы ряда отделений больниц, задействованных в борьбе с COVID-19, к прежнему режиму функционирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в республике резко упала суточная заболеваемость коронавирусом.
"Но это не означает, что отменяются все прежние ограничения. В Адыгее, как и в целом по стране, сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование", - цитирует Кумпилова его пресс-служба.
Глава республики, сославшись на мнение специалистов, также добавил, что для того, чтобы вернуться к прежнему ритму жизни и не допустить новых всплесков заболеваемости, жителям Адыгеи при отсутствии противопоказаний надо пройти вакцинацию.