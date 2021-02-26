В СЖР заявили о риске подделки бейджей журналистов

"Все это производить, наверное, будут сами редакции, потому что это легко сделать: на любом принтере и закатать в пластик или даже не закатывать. Что касается подделок - конечно, возможно, это сделать достаточно легко будет, видимо. Тем не менее, если будет законодательство, то, наверное, это будет как-то наказываться, как за подделку документов. С другой стороны, пятитысячные купюры тоже подделывают, но мы же не можем из-за этого от них отказываться", - Соловьев.