В СЖР заявили о риске подделки бейджей журналистов
12:21 26.02.2021 (обновлено: 12:30 26.02.2021)
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев не исключил рисков подделки бейджей, по которым будут идентифицировать представителей СМИ на массовых акциях, поскольку производить такие удостоверения, скорее всего, будут сами редакции, а предложенный образец не предполагает наличия печати или QR-кода.
Ранее в пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости сообщили, что ведомство подготовило приказ, согласно которому отличительными знаками журналистов на массовых акциях станут зеленые неоновые жилеты и бейджи установленного образца.
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"Согласование еще продолжается. Утверждать (образец бейджа) будет Роскомнадзор по согласованию с МВД, Росгвардией и Союзом журналистов. Предварительный проект нам уже присылали, там фотография, имя, фамилия и отчество, название СМИ, зарегистрировано оно официально или нет. Все достаточно просто", - сказал Соловьев РИА Новости.
Печати или QR-кода предложенный образец, по словам главы СЖР, не подразумевает.
"Все это производить, наверное, будут сами редакции, потому что это легко сделать: на любом принтере и закатать в пластик или даже не закатывать. Что касается подделок - конечно, возможно, это сделать достаточно легко будет, видимо. Тем не менее, если будет законодательство, то, наверное, это будет как-то наказываться, как за подделку документов. С другой стороны, пятитысячные купюры тоже подделывают, но мы же не можем из-за этого от них отказываться", - Соловьев.
По его словам, пока нет дат представления окончательного образца отличительных знаков сотрудников СМИ. "Думаю, в ближайшее время, весной, наверное, мы все узнаем более подробно", - уточнил Соловьев.