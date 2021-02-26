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Аксенов высмеял "маразматическое" заявление Зеленского о Крыме
Аксенов высмеял "маразматическое" заявление Зеленского о Крыме
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал слова президента Украины Владимира Зеленского в отношении республики "разогревом" перед заявлениями президента США Джо Байдена РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T22:49
2021-02-26T23:01
россия
сергей аксенов (политик)
владимир зеленский
джо байден
республика крым
сша
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал слова президента Украины Владимира Зеленского в отношении республики "разогревом" перед заявлениями президента США Джо Байдена о полуострове.Ранее Зеленский подписал указ о мерах по "деоккупации" полуострова. Они направлены на развитие крымско-татарского языка, культуры и защиту прав жителей региона. Он также назвал Крым "вырванным сердцем Украины". В пятницу американский президент Джо Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским, Вашингтон продолжит работать над привлечением РФ к ответственности за "агрессию" на Украине.Показательно, отметил глава республики, что Зеленский и политики на Западе не спрашивают мнение самих жителей полуострова о том, как им живется в Крыму, но продолжают оказывать санкционное давление на регион и тем самым максимально усложнять жизнь крымчанам, сказал Аксенов."Крым на родине навсегда, пусть они забудут о том, что когда-то мы были в составе украинского государства", - добавил он.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210226/serdtse-1599159675.html
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россия
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россия, сергей аксенов (политик), владимир зеленский, джо байден, республика крым, сша, украина, в мире

Аксенов высмеял "маразматическое" заявление Зеленского о Крыме

22:49 26.02.2021 (обновлено: 23:01 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019 - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал слова президента Украины Владимира Зеленского в отношении республики "разогревом" перед заявлениями президента США Джо Байдена о полуострове.
Ранее Зеленский подписал указ о мерах по "деоккупации" полуострова. Они направлены на развитие крымско-татарского языка, культуры и защиту прав жителей региона. Он также назвал Крым "вырванным сердцем Украины". В пятницу американский президент Джо Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским, Вашингтон продолжит работать над привлечением РФ к ответственности за "агрессию" на Украине.

"Маразматические заявления господина Зеленского на последней неделе, я причины не мог понять такой активности, но сегодня причину понял: судя по всему, господин Зеленский хотел "лизнуть" господина Байдена, который сегодня разразился (выступлением) по Крыму… Ну Зеленский на разогреве всегда выступал, поэтому перед выступлением Байдена получилась такая ситуация", - сказал Аксенов в эфире канала "Россия 24".

Показательно, отметил глава республики, что Зеленский и политики на Западе не спрашивают мнение самих жителей полуострова о том, как им живется в Крыму, но продолжают оказывать санкционное давление на регион и тем самым максимально усложнять жизнь крымчанам, сказал Аксенов.
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"Крым на родине навсегда, пусть они забудут о том, что когда-то мы были в составе украинского государства", - добавил он.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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