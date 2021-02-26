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Зеленский продлил отстранение главы Конституционного суда
Зеленский продлил отстранение главы Конституционного суда
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым продлил отстранение главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи еще на... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T20:07
2021-02-26T20:07
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 26 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым продлил отстранение главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи еще на месяц.В декабре 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. Представитель главы государства в КС Федор Вениславский заявил, что это не увольнение, не прекращение полномочий судьи, а временная мера. Конституционный суд посчитал, что, подписав указ, Зеленский вышел за рамки своих конституционных полномочий. В КС добавили, что Тупицкий обязан продолжать работу в соответствии с конституцией. Тридцатого декабря 2020 года сотрудники госохраны не пускали Тупицкого в здание суда, ему удалось зайти только по пропуску посетителя.В начале февраля отстранение Тупицкого от должности судьи КС оспорили в Верховном суде.Ранее Конституционный суд подтвердил, что Тупицкому пришла повестка о вызове в офис генерального прокурора. В его отношении возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, совершенного группой лиц, а также госизмены. Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине. Он также назвал возбуждение дел давлением на него.Проблемы вокруг КС Украины и его главы начались после того, как суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.
https://ria.ru/20201020/zelenskiy-1580525332.html
https://ria.ru/20201028/ukraina-1581790058.html
https://ria.ru/20210225/ukraina-1599014621.html
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верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский продлил отстранение главы Конституционного суда

20:07 26.02.2021
 
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
CC BY 4.0 / Офис Президента Украины /
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КИЕВ, 26 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым продлил отстранение главы Конституционного суда Александра Тупицкого от должности судьи еще на месяц.
В декабре 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. Представитель главы государства в КС Федор Вениславский заявил, что это не увольнение, не прекращение полномочий судьи, а временная мера. Конституционный суд посчитал, что, подписав указ, Зеленский вышел за рамки своих конституционных полномочий. В КС добавили, что Тупицкий обязан продолжать работу в соответствии с конституцией. Тридцатого декабря 2020 года сотрудники госохраны не пускали Тупицкого в здание суда, ему удалось зайти только по пропуску посетителя.
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"Отстранить Тупицкого Александра Николаевича от должности судьи Конституционного суда Украины с 28 февраля 2021 года сроком на один месяц", - говорится в тексте указа, который опубликован на сайте офиса президента.

В начале февраля отстранение Тупицкого от должности судьи КС оспорили в Верховном суде.
Ранее Конституционный суд подтвердил, что Тупицкому пришла повестка о вызове в офис генерального прокурора. В его отношении возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму, совершенного группой лиц, а также госизмены. Тупицкий подтвердил наличие у него земельного участка в Крыму, но заявил, что не знает, как его задекларировать на Украине. Он также назвал возбуждение дел давлением на него.
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Проблемы вокруг КС Украины и его главы начались после того, как суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.
После этого Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС Украины об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.
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