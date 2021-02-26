Бальбек счел слова Зеленского о Крыме откровениями патологического лжеца
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал сравнение президента Украины Владимира Зеленского возвращение Крыма в состав России с "вырванным сердцем" откровениями патологического лжеца.
Зеленский в обращении в пятницу на канале в YouTube сказал, что Крым являлся сердцем Украины, а его вхождение в состав России "вырвало сердце" страны, права крымчан нарушаются.
По словам депутата, начиная с 1992 года Украиной правили люди абсолютно бессердечные к крымчанам. Он отметил, что в своей речи Зеленский оставил за скобками насильственную украинизацию, оскорбления дорогих крымчанам героев и "высасывание всех соков из инфраструктуры полуострова".
"Так что мы сейчас в его исполнении слушаем откровения патологического лжеца, которому априори нельзя ни в чем верить. Этот человек играет на публику и говорит красивые слова, но лишь для собственной выгоды. И чёткое двуличие: с одной стороны улыбка, а с другой - клыки, но на нас эти приёмы не действуют", - сказал Бальбек РИА Новости.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".