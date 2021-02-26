https://ria.ru/20210226/zelenskiy-1599168411.html

Бальбек счел слова Зеленского о Крыме откровениями патологического лжеца

Бальбек счел слова Зеленского о Крыме откровениями патологического лжеца

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал сравнение президента Украины Владимира Зеленского возвращение Крыма в состав России с "вырванным сердцем" откровениями... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T19:48

2021-02-26T19:48

2021-02-26T19:48

россия

руслан бальбек

владимир зеленский

республика крым

украина

в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал сравнение президента Украины Владимира Зеленского возвращение Крыма в состав России с "вырванным сердцем" откровениями патологического лжеца.Зеленский в обращении в пятницу на канале в YouTube сказал, что Крым являлся сердцем Украины, а его вхождение в состав России "вырвало сердце" страны, права крымчан нарушаются.По словам депутата, начиная с 1992 года Украиной правили люди абсолютно бессердечные к крымчанам. Он отметил, что в своей речи Зеленский оставил за скобками насильственную украинизацию, оскорбления дорогих крымчанам героев и "высасывание всех соков из инфраструктуры полуострова".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210226/serdtse-1599159675.html

https://ria.ru/20210226/krym-1599163619.html

россия

республика крым

украина

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россия, руслан бальбек, владимир зеленский, республика крым, украина, в мире