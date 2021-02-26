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https://ria.ru/20210226/zelenskiy-1599149778.html
В Совфеде сочли слова Зеленского о "вырванном сердце" двуличными
В Совфеде сочли слова Зеленского о "вырванном сердце" двуличными
Президент Украины Владимир Зеленский проявляет двуличие, когда говорит о Крыме как о "вырванном сердце" и о нарушении прав жителей полуострова, заявила РИА... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T18:09
2021-02-26T18:09
россия
екатерина алтабаева
владимир зеленский
республика крым
севастополь
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский проявляет двуличие, когда говорит о Крыме как о "вырванном сердце" и о нарушении прав жителей полуострова, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.Крым являлся сердцем Украины, вхождение полуострова в состав России "вырвало сердце" страны, права крымчан нарушаются, заявил Зеленский в обращении в пятницу на канале в YouTube."Крым вошел в состав Украинской ССР в 1954 году по политическому недоразумению, а Севастополь и вовсе не был, так как был городом республиканского подчинения… А в отношении прав людей, я прошу прощения, если вспомнить события семилетней давности о всенародном движении в Севастополе, а затем в Крыму и желании вернуться в состав России, почему о наших правах, жителей полуострова, никто не говорит, в том числе президент Украины?" - сказала Алтабаева.Она назвала "двуличной" позицией слова о нарушении прав крымчан на полуострове в условиях, когда грубо нарушены основные права жителей Донбасса.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210226/krym-1599100692.html
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россия
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россия, екатерина алтабаева, владимир зеленский, республика крым, севастополь, украина, в мире

В Совфеде сочли слова Зеленского о "вырванном сердце" двуличными

18:09 26.02.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский проявляет двуличие, когда говорит о Крыме как о "вырванном сердце" и о нарушении прав жителей полуострова, заявила РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
Крым являлся сердцем Украины, вхождение полуострова в состав России "вырвало сердце" страны, права крымчан нарушаются, заявил Зеленский в обращении в пятницу на канале в YouTube.
"Крым вошел в состав Украинской ССР в 1954 году по политическому недоразумению, а Севастополь и вовсе не был, так как был городом республиканского подчинения… А в отношении прав людей, я прошу прощения, если вспомнить события семилетней давности о всенародном движении в Севастополе, а затем в Крыму и желании вернуться в состав России, почему о наших правах, жителей полуострова, никто не говорит, в том числе президент Украины?" - сказала Алтабаева.
Она назвала "двуличной" позицией слова о нарушении прав крымчан на полуострове в условиях, когда грубо нарушены основные права жителей Донбасса.
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"Сколько лет происходит тотальное нарушение прав людей на Донбассе, в Луганске. Это такое двуличие, такая политическая близорукость… Я очень надеюсь, что придут такие руководители в соседней стране, которые смогут прагматично с политической, нравственной и гуманитарной точек зрения решать вопросы, которые ранее власти Украины и создали. Если бы не было государственного переворота 2013-2014 года, то сегодня Зеленскому не пришлось бы переживать по поводу того, кто у него какие сердца вырывал", – добавила Алтабаева.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияЕкатерина АлтабаеваВладимир ЗеленскийРеспублика КрымСевастопольУкраинаВ мире
 
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