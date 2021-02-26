https://ria.ru/20210226/zelenskaya-1599186044.html

Аксенов рассказал о недвижимости жены Зеленского в Крыму

Аксенов рассказал о недвижимости жены Зеленского в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что оплата коммунальных услуг за недвижимость на полуострове жены президента Украины Владимира Зеленского производится... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T22:39

2021-02-26T22:39

2021-02-26T22:39

сергей аксенов (политик)

владимир зеленский

республика крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что оплата коммунальных услуг за недвижимость на полуострове жены президента Украины Владимира Зеленского производится владельцем регулярно.На уточняющий вопрос о том, обладают ли жена Зеленского и сам он преимуществом для получения гражданства России как владельцы недвижимости в Крыму, Аксенов сказал, что вряд ли."Только если обратится к Владимиру Владимировичу (Путину – ред). Обратиться может, да", - сказал Аксенов.В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечается, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь идет о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на южном берегу Крыма. В штабе отметили, что семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью "только после обязательного возвращения Крыма в Украину".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://radiosputnik.ria.ru/20191118/1561092463.html

https://ria.ru/20210226/serdtse-1599107370.html

республика крым

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сергей аксенов (политик), владимир зеленский, республика крым, общество