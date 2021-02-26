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https://ria.ru/20210226/zelenskaya-1599186044.html
Аксенов рассказал о недвижимости жены Зеленского в Крыму
Аксенов рассказал о недвижимости жены Зеленского в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что оплата коммунальных услуг за недвижимость на полуострове жены президента Украины Владимира Зеленского производится... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T22:39
2021-02-26T22:39
сергей аксенов (политик)
владимир зеленский
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что оплата коммунальных услуг за недвижимость на полуострове жены президента Украины Владимира Зеленского производится владельцем регулярно.На уточняющий вопрос о том, обладают ли жена Зеленского и сам он преимуществом для получения гражданства России как владельцы недвижимости в Крыму, Аксенов сказал, что вряд ли."Только если обратится к Владимиру Владимировичу (Путину – ред). Обратиться может, да", - сказал Аксенов.В ходе предвыборной президентской кампании на Украине в 2019 году пресс-служба штаба Зеленского сообщала, что его жена Елена купила недвижимость в Крыму в соответствии с украинским законодательством в апреле 2013 года до возвращения полуострова в состав России. Отмечается, что после покупки были уплачены все обязательные налоги и сборы, а квартира официально задекларирована Зеленским. Речь идет о квартире в поселке Ливадия в Ялтинском регионе на южном берегу Крыма. В штабе отметили, что семья Зеленских намерена пользоваться этой недвижимостью "только после обязательного возвращения Крыма в Украину".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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сергей аксенов (политик), владимир зеленский, республика крым, общество

Аксенов рассказал о недвижимости жены Зеленского в Крыму

22:39 26.02.2021
 
© AP Photo / Sergei Grits Владимир Зеленский и его жена Елена
 Владимир Зеленский и его жена Елена - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© AP Photo / Sergei Grits
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что оплата коммунальных услуг за недвижимость на полуострове жены президента Украины Владимира Зеленского производится владельцем регулярно.

"Могу сказать, что жена г-на Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет, значит оккупантам в кавычках он все платит активно, спокойно. Ничего не смущает, ну держит (недвижимость) на тот случай, если придется просить политического убежища у нас", – сказал Аксенов в эфире канала "Россия 24".

На уточняющий вопрос о том, обладают ли жена Зеленского и сам он преимуществом для получения гражданства России как владельцы недвижимости в Крыму, Аксенов сказал, что вряд ли.
"Только если обратится к Владимиру Владимировичу (Путину – ред). Обратиться может, да", - сказал Аксенов.
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Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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