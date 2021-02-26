Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210226/zayavlenie-1599022496.html
Россия и Сьерра-Леоне подписали заявление о неразмещении оружия в космосе
Россия и Сьерра-Леоне подписали заявление о неразмещении оружия в космосе
Россия и Сьерра-Леоне подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T01:59
2021-02-26T01:59
россия
сьерра-леоне
оон
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149115/19/1491151909_0:0:2876:1619_1920x0_80_0_0_9b0b87824691912a765910ce1f822452.jpg
ООН, 26 фев – РИА Новости. Россия и Сьерра-Леоне подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.По его словам, сделан очередной важный шаг на пути предотвращения одной из наиболее опасных угроз современности — гонки вооружений в космосе. "Убеждены, что он будет по достоинству оценен международным сообществом", - указал Стржижовский.Он отметил, что совместные заявления о неразмещении первыми оружия в космосе — это единственная на сегодняшний день мера транспарентности и доверия в этой области."Она способствует обеспечению равной и неделимой безопасности для всех, а также повышению предсказуемости и устойчивости деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях", - добавил он.
https://ria.ru/20210215/ispytaniya-1597573319.html
россия
сьерра-леоне
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149115/19/1491151909_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_93823210546226e1b7c6eee351c74733.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сьерра-леоне, оон, политика

Россия и Сьерра-Леоне подписали заявление о неразмещении оружия в космосе

01:59 26.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудник узла связи Системы предупреждения о ракетном нападении Космических войск России
Сотрудник узла связи Системы предупреждения о ракетном нападении Космических войск России - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ООН, 26 фев – РИА Новости. Россия и Сьерра-Леоне подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.
"Сегодня Россия и Сьерра-Леоне подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. Церемония прошла в постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке", - сказал Стржижовский.
По его словам, сделан очередной важный шаг на пути предотвращения одной из наиболее опасных угроз современности — гонки вооружений в космосе. "Убеждены, что он будет по достоинству оценен международным сообществом", - указал Стржижовский.
Он отметил, что совместные заявления о неразмещении первыми оружия в космосе — это единственная на сегодняшний день мера транспарентности и доверия в этой области.
"Она способствует обеспечению равной и неделимой безопасности для всех, а также повышению предсказуемости и устойчивости деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях", - добавил он.
Работа системы предупреждения о ракетном нападении: взгляд изнутри - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 17:35Новое оружие России
Минобороны показало работу системы предупреждения о ракетном нападении
 
РоссияСьерра-ЛеонеООНПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:16В Нижнем Новгороде рассказали о состоянии спасенной после взрыва девушки
14:11Мария Бутина получила благодарность от Путина
14:09Кабул назвал условие сотрудничества с талибами против ИГ*
14:08В Facebook задумались над "шпионскими" умными очками
14:06Людей под завалами кафе в Нижнем Новгороде больше нет
14:03Twitter не разъяснил, почему заблокировал аккаунты клуба "Валдай"
14:03Лавров оценил ситуацию в Афганистане
14:01Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 87 копеек
13:55Россия направила ноту протеста в МИД Латвии
13:53В ГД прокомментировали сообщения о награде ФБР за сведения о россиянине
13:49Захарова прокомментировала появление термина "внутренние террористы"
13:44Порошенко назвал "исторические причины" потери Крыма
13:42Посольство в КНДР сообщило подробности возвращения дипломатов на дрезине
13:42Toyota отзывает более трех тысяч автомобилей в России
13:39В Минобороны Армении объяснили полеты военной авиации над Ереваном
13:36Польша повысила возраст применения вакцины AstraZeneca
13:36Чернышенко назначили главой Координационного центра правительства
13:35В Ираке заявили об отсутствии жертв при авиаударе США по Сирии
13:31Навального этапировали в колонию
13:30В монастыре на Урале искали подозреваемого в убийстве трех человек
Лента новостейМолния