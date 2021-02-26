https://ria.ru/20210226/zayavlenie-1599022496.html

Россия и Сьерра-Леоне подписали заявление о неразмещении оружия в космосе

Россия и Сьерра-Леоне подписали заявление о неразмещении оружия в космосе

Россия и Сьерра-Леоне подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T01:59

2021-02-26T01:59

2021-02-26T01:59

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сьерра-леоне

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ООН, 26 фев – РИА Новости. Россия и Сьерра-Леоне подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.По его словам, сделан очередной важный шаг на пути предотвращения одной из наиболее опасных угроз современности — гонки вооружений в космосе. "Убеждены, что он будет по достоинству оценен международным сообществом", - указал Стржижовский.Он отметил, что совместные заявления о неразмещении первыми оружия в космосе — это единственная на сегодняшний день мера транспарентности и доверия в этой области."Она способствует обеспечению равной и неделимой безопасности для всех, а также повышению предсказуемости и устойчивости деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях", - добавил он.

https://ria.ru/20210215/ispytaniya-1597573319.html

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россия, сьерра-леоне, оон, политика