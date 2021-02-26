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Россия и Сьерра-Леоне подписали заявление о неразмещении оружия в космосе
Россия и Сьерра-Леоне подписали заявление о неразмещении оружия в космосе
Россия и Сьерра-Леоне подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T01:59
2021-02-26T01:59
2021-02-26T01:59
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ООН, 26 фев – РИА Новости. Россия и Сьерра-Леоне подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.По его словам, сделан очередной важный шаг на пути предотвращения одной из наиболее опасных угроз современности — гонки вооружений в космосе. "Убеждены, что он будет по достоинству оценен международным сообществом", - указал Стржижовский.Он отметил, что совместные заявления о неразмещении первыми оружия в космосе — это единственная на сегодняшний день мера транспарентности и доверия в этой области."Она способствует обеспечению равной и неделимой безопасности для всех, а также повышению предсказуемости и устойчивости деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях", - добавил он.
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россия, сьерра-леоне, оон, политика
ООН, 26 фев – РИА Новости. Россия
и Сьерра-Леоне
подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при ООН
Федор Стржижовский.
"Сегодня Россия и Сьерра-Леоне подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. Церемония прошла в постоянном представительстве России при ООН в Нью-Йорке", - сказал Стржижовский.
По его словам, сделан очередной важный шаг на пути предотвращения одной из наиболее опасных угроз современности — гонки вооружений в космосе. "Убеждены, что он будет по достоинству оценен международным сообществом", - указал Стржижовский.
Он отметил, что совместные заявления о неразмещении первыми оружия в космосе — это единственная на сегодняшний день мера транспарентности и доверия в этой области.
"Она способствует обеспечению равной и неделимой безопасности для всех, а также повышению предсказуемости и устойчивости деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях", - добавил он.