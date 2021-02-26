https://ria.ru/20210226/yurist-1599135191.html

Изъятие биткоинов у взяточников из ФСБ станет прецедентом, считает юрист

Изъятие биткоинов у взяточников из ФСБ станет прецедентом, считает юрист

Изъятие биткоинов по суду с их последующим обращением в доход государства создает прецедент, на который в последующем будут опираться в аналогичных делах,... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T17:02

2021-02-26T17:02

2021-02-26T17:02

россия

сергей михайлов

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

сергей белоусов

технологии

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Изъятие биткоинов по суду с их последующим обращением в доход государства создает прецедент, на который в последующем будут опираться в аналогичных делах, рассказал РИА Новости в пятницу юрист Сергей Михайлов.Сегодня Второй западный окружной военный суд приговорил бывших следователей ФСБ РФ Алексея Колбова и Сергея Белоусова к реальным срокам по делу о вымогательстве биткоинов. При этом суд конфисковал у них криптовалюту – 4,1 биткоина (около 15 миллионов рублей на сегодня).Адвокаты обвиняемых после заседания заявили, что в настоящий момент не очень ясна процедура, в рамках которой биткоины будут обращены в доход государства.По его оценке, у государства есть как минимум два варианта для реализации биткоинов в рамках действующего законодательства.Согласно обвинению, биткоины офицеры вымогали в связи с уголовным делом бизнесмена Эраста Галумова, которое расследовали. Последний в ноябре прошлого года был осужден на шесть лет колонии общего режима за крупную аферу.

https://ria.ru/20210226/bitkoin-1599051229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей михайлов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей белоусов, технологии