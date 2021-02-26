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Изъятие биткоинов у взяточников из ФСБ станет прецедентом, считает юрист
Изъятие биткоинов у взяточников из ФСБ станет прецедентом, считает юрист
Изъятие биткоинов по суду с их последующим обращением в доход государства создает прецедент, на который в последующем будут опираться в аналогичных делах,... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T17:02
2021-02-26T17:02
россия
сергей михайлов
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
сергей белоусов
технологии
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Изъятие биткоинов по суду с их последующим обращением в доход государства создает прецедент, на который в последующем будут опираться в аналогичных делах, рассказал РИА Новости в пятницу юрист Сергей Михайлов.Сегодня Второй западный окружной военный суд приговорил бывших следователей ФСБ РФ Алексея Колбова и Сергея Белоусова к реальным срокам по делу о вымогательстве биткоинов. При этом суд конфисковал у них криптовалюту – 4,1 биткоина (около 15 миллионов рублей на сегодня).Адвокаты обвиняемых после заседания заявили, что в настоящий момент не очень ясна процедура, в рамках которой биткоины будут обращены в доход государства.По его оценке, у государства есть как минимум два варианта для реализации биткоинов в рамках действующего законодательства.Согласно обвинению, биткоины офицеры вымогали в связи с уголовным делом бизнесмена Эраста Галумова, которое расследовали. Последний в ноябре прошлого года был осужден на шесть лет колонии общего режима за крупную аферу.
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россия, сергей михайлов, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), сергей белоусов, технологии

Изъятие биткоинов у взяточников из ФСБ станет прецедентом, считает юрист

17:02 26.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты с логотипами криптовалюты биткоин
Монеты с логотипами криптовалюты биткоин - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Изъятие биткоинов по суду с их последующим обращением в доход государства создает прецедент, на который в последующем будут опираться в аналогичных делах, рассказал РИА Новости в пятницу юрист Сергей Михайлов.
Сегодня Второй западный окружной военный суд приговорил бывших следователей ФСБ РФ Алексея Колбова и Сергея Белоусова к реальным срокам по делу о вымогательстве биткоинов. При этом суд конфисковал у них криптовалюту – 4,1 биткоина (около 15 миллионов рублей на сегодня).
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Адвокаты обвиняемых после заседания заявили, что в настоящий момент не очень ясна процедура, в рамках которой биткоины будут обращены в доход государства.
"Мы пока не знаем, каким именно путем пойдет государство в этой ситуации, но можно сказать, что в рамках судебных процедур создается прецедент, первая практика по делам с криптовалютой. Позднее этот опыт будут применять в аналогичных ситуациях, поэтому интерес достаточно большой", - рассказал Михайлов.
По его оценке, у государства есть как минимум два варианта для реализации биткоинов в рамках действующего законодательства.
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"Первый вариант – оценить флешку с криптовалютой при помощи соответствующей экспертизы, после чего реализовать её в том же ключе, в котором это происходит с конфискованными по решению суда машинами и мобильными телефонами. Второй вариант более сложный. У РФ нет криптокошелька, однако государство может передать третьей стороне право требования криптовалюты. Она в свою очередь обратится к бирже, которая обслуживает электронный кошелек и сможет вывести биткоины", - отметил юрист.
Согласно обвинению, биткоины офицеры вымогали в связи с уголовным делом бизнесмена Эраста Галумова, которое расследовали. Последний в ноябре прошлого года был осужден на шесть лет колонии общего режима за крупную аферу.
 
РоссияСергей МихайловФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Сергей БелоусовТехнологии
 
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