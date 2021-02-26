https://ria.ru/20210226/yaroslavl-1599099122.html

В Ярославле девочка выжила после падения с седьмого этажа

В Ярославле девочка выжила после падения с седьмого этажа

Семилетняя девочка в Ярославле выжила после падения из окна седьмого этажа, отделавшись сотрясением головного мозга, следственные органы проводят проверку,... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T14:25

2021-02-26T14:25

2021-02-26T15:29

хорошие новости

ярославль

происшествия

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РЯЗАНЬ, 26 фев - РИА Новости. Семилетняя девочка в Ярославле выжила после падения из окна седьмого этажа, отделавшись сотрясением головного мозга, следственные органы проводят проверку, сообщило в пятницу СУСК по региону.Ребенок выпал из окна кухни. Мама девочки в этот момент находилась в другой комнате, где кормила новорожденного.Следственные органы проводят проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность ребенка", - уточняет СУСК.

https://ria.ru/20210215/moskva-1597482101.html

ярославль

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярославль, происшествия