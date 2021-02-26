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В Ярославле девочка выжила после падения с седьмого этажа
В Ярославле девочка выжила после падения с седьмого этажа
Семилетняя девочка в Ярославле выжила после падения из окна седьмого этажа, отделавшись сотрясением головного мозга, следственные органы проводят проверку,... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T14:25
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происшествия
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РЯЗАНЬ, 26 фев - РИА Новости. Семилетняя девочка в Ярославле выжила после падения из окна седьмого этажа, отделавшись сотрясением головного мозга, следственные органы проводят проверку, сообщило в пятницу СУСК по региону.Ребенок выпал из окна кухни. Мама девочки в этот момент находилась в другой комнате, где кормила новорожденного.Следственные органы проводят проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность ребенка", - уточняет СУСК.
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ярославль, происшествия

В Ярославле девочка выжила после падения с седьмого этажа

14:25 26.02.2021 (обновлено: 15:29 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 26 фев - РИА Новости. Семилетняя девочка в Ярославле выжила после падения из окна седьмого этажа, отделавшись сотрясением головного мозга, следственные органы проводят проверку, сообщило в пятницу СУСК по региону.

"В вечернее время 25 февраля текущего года 7-летняя девочка выпала из окна седьмого этажа дома, расположенного на улице Малая Техническая города Ярославля... Девочка упала в сугроб и отделалась лишь сотрясением головного мозга, который диагностировали врачи, прибывшие на место происшествия", - значится в сообщении.

Ребенок выпал из окна кухни. Мама девочки в этот момент находилась в другой комнате, где кормила новорожденного.
Следственные органы проводят проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за безопасность ребенка", - уточняет СУСК.
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