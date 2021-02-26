https://ria.ru/20210226/yakutsk-1599107101.html

Выездное заседание совета Всемирного конгресса татар пройдет в Якутске

Выездное заседание совета Всемирного конгресса татар пройдет в Якутске

Выездное заседание совета Всемирного конгресса татар планируют провести в Якутске 2-3 марта, сообщает пресс-служба министерства по внешним связям и делам... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T14:59

2021-02-26T14:59

2021-02-26T14:59

республика саха (якутия)

василь шайхразиев

якутск

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ЯКУТСК, 26 фев – РИА Новости. Выездное заседание совета Всемирного конгресса татар планируют провести в Якутске 2-3 марта, сообщает пресс-служба министерства по внешним связям и делам народов Якутии.В рамках рабочего визита в Доме дружбы народов Якутска запланирована встреча с представителями татарских общественных организаций Дальневосточного федерального округа, Иркутской области, Красноярского края, Республики Тыва и других регионов, говорится в сообщении."Будут рассмотрены вопросы сотрудничества Якутии и Татарстана и проведены круглые столы по государственной национальной политике, в том числе и для молодежи", - добавили в министерстве.По данным всероссийской переписи населения, в 2010 году в Якутии проживало 8,1 тысячи татар. Национальные общественные организации в республике работают в городах Алдан, Нерюнгри и Мирный. В Якутске образован татарский культурный центр "Туган Як" ("Родной край").

https://ria.ru/20210215/yakutiya-1597524610.html

якутск

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василь шайхразиев, якутск