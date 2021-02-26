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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210226/yakutsk-1599107101.html
Выездное заседание совета Всемирного конгресса татар пройдет в Якутске
Выездное заседание совета Всемирного конгресса татар пройдет в Якутске
Выездное заседание совета Всемирного конгресса татар планируют провести в Якутске 2-3 марта, сообщает пресс-служба министерства по внешним связям и делам... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T14:59
2021-02-26T14:59
республика саха (якутия)
василь шайхразиев
якутск
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ЯКУТСК, 26 фев – РИА Новости. Выездное заседание совета Всемирного конгресса татар планируют провести в Якутске 2-3 марта, сообщает пресс-служба министерства по внешним связям и делам народов Якутии.В рамках рабочего визита в Доме дружбы народов Якутска запланирована встреча с представителями татарских общественных организаций Дальневосточного федерального округа, Иркутской области, Красноярского края, Республики Тыва и других регионов, говорится в сообщении."Будут рассмотрены вопросы сотрудничества Якутии и Татарстана и проведены круглые столы по государственной национальной политике, в том числе и для молодежи", - добавили в министерстве.По данным всероссийской переписи населения, в 2010 году в Якутии проживало 8,1 тысячи татар. Национальные общественные организации в республике работают в городах Алдан, Нерюнгри и Мирный. В Якутске образован татарский культурный центр "Туган Як" ("Родной край").
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василь шайхразиев, якутск

Выездное заседание совета Всемирного конгресса татар пройдет в Якутске

14:59 26.02.2021
 
© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 26 фев – РИА Новости. Выездное заседание совета Всемирного конгресса татар планируют провести в Якутске 2-3 марта, сообщает пресс-служба министерства по внешним связям и делам народов Якутии.
"Второго-третьего марта в Якутске пройдет выездное заседание совета Всемирного конгресса татар. В заседании примет участие заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев", - рассказали в пресс-службе.
В рамках рабочего визита в Доме дружбы народов Якутска запланирована встреча с представителями татарских общественных организаций Дальневосточного федерального округа, Иркутской области, Красноярского края, Республики Тыва и других регионов, говорится в сообщении.
"Будут рассмотрены вопросы сотрудничества Якутии и Татарстана и проведены круглые столы по государственной национальной политике, в том числе и для молодежи", - добавили в министерстве.
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Республика Саха (Якутия)Василь ШайхразиевЯкутск
 
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