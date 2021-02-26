https://ria.ru/20210226/yakutsk-1599028446.html

Жителей более ста аварийных домов в Якутске расселят в 2021 году

Жителей более ста аварийных домов в Якутске расселят в 2021 году

Жителей более 100 аварийных домов в Якутске расселят в 2021 году, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T06:48

2021-02-26T06:48

2021-02-26T06:48

республика саха (якутия)

россия

евгений григорьев

якутск

общество

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ЯКУТСК, 26 фев – РИА Новости. Жителей более 100 аварийных домов в Якутске расселят в 2021 году, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.Как отметили в кабмине республики, в Якутске насчитывается 1135 деревянных домов 1960-1970-х годов постройки, жильцы которых нуждаются в улучшении бытовых условий.По словам исполняющего обязанности главы города Евгения Григорьева, поставлена задача расселить жителей таких домов до 2032 года.Ранее сообщалось, что в 2020 году более 500 жителей Якутска получили новое жилье по региональной и муниципальной программам переселения из аварийного жилого фонда.Заместитель директора департамента жилищных отношении окружной администрации Мария Павлова рассказала РИА Новости, что в аварийных домах в Якутске проживает 4,69% населения города, или 15 713 человек. Во второй этап федеральной программы переселения граждан вошли 166 домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

https://ria.ru/20210219/yakutiya-1598125399.html

россия

якутск

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россия, евгений григорьев, якутск, общество