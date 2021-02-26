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https://ria.ru/20210226/yakutsk-1599028446.html
Жителей более ста аварийных домов в Якутске расселят в 2021 году
Жителей более ста аварийных домов в Якутске расселят в 2021 году
Жителей более 100 аварийных домов в Якутске расселят в 2021 году, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T06:48
2021-02-26T06:48
республика саха (якутия)
россия
евгений григорьев
якутск
общество
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ЯКУТСК, 26 фев – РИА Новости. Жителей более 100 аварийных домов в Якутске расселят в 2021 году, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.Как отметили в кабмине республики, в Якутске насчитывается 1135 деревянных домов 1960-1970-х годов постройки, жильцы которых нуждаются в улучшении бытовых условий.По словам исполняющего обязанности главы города Евгения Григорьева, поставлена задача расселить жителей таких домов до 2032 года.Ранее сообщалось, что в 2020 году более 500 жителей Якутска получили новое жилье по региональной и муниципальной программам переселения из аварийного жилого фонда.Заместитель директора департамента жилищных отношении окружной администрации Мария Павлова рассказала РИА Новости, что в аварийных домах в Якутске проживает 4,69% населения города, или 15 713 человек. Во второй этап федеральной программы переселения граждан вошли 166 домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.
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россия, евгений григорьев, якутск, общество

Жителей более ста аварийных домов в Якутске расселят в 2021 году

06:48 26.02.2021
 
© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 26 фев – РИА Новости. Жителей более 100 аварийных домов в Якутске расселят в 2021 году, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.
Как отметили в кабмине республики, в Якутске насчитывается 1135 деревянных домов 1960-1970-х годов постройки, жильцы которых нуждаются в улучшении бытовых условий.
По словам исполняющего обязанности главы города Евгения Григорьева, поставлена задача расселить жителей таких домов до 2032 года.
"Благодаря дополнительному финансированию этапы расселения жителей Якутска из аварийного ветхого жилья 2022-2023 годов смещены в 2021 год. Вместо 20 домов, которые были прописаны в этапе 2021 года, 115 домов будут переселены на два-три года раньше", - приводятся в сообщении слова Григорьева.
Ранее сообщалось, что в 2020 году более 500 жителей Якутска получили новое жилье по региональной и муниципальной программам переселения из аварийного жилого фонда.
Заместитель директора департамента жилищных отношении окружной администрации Мария Павлова рассказала РИА Новости, что в аварийных домах в Якутске проживает 4,69% населения города, или 15 713 человек. Во второй этап федеральной программы переселения граждан вошли 166 домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.
Якутск - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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