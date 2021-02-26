Алтайские силовики задержали районного чиновника по делу о крупной взятке
БАРНАУЛ, 26 фев - РИА Новости. Алтайские силовики задержали заведующего отделом администрации Рубцовского района по архитектуре и градостроительству, его подозревают в получении крупной взятки, сообщает СУСК РФ по Алтайскому краю.
"Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заведующего отделом администрации Рубцовского района по архитектуре и градостроительству. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в крупном размере)", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, начальник отдела получил в качестве взятки 400 тысяч рублей от местного жителя. За это чиновник должен был решить вопрос о социальной выплате мужчине в рамках государственной программы устойчивого развития сельских территорий Алтайского края. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю.
"Следователями СК подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями и оперативными сотрудниками проведены обыски по месту работы должностного лица, изъяты значимые для следствия документы. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу", - уточняют в СК.
Ранее в УФСБ России по Алтайскому краю подтвердили РИА Новости информацию о проведении оперативно-следственных мероприятий в администрации Рубцовского района.