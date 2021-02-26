https://ria.ru/20210226/vzyatka-1599063040.html

Алтайские силовики задержали районного чиновника по делу о крупной взятке

Алтайские силовики задержали районного чиновника по делу о крупной взятке

Алтайские силовики задержали заведующего отделом администрации Рубцовского района по архитектуре и градостроительству, его подозревают в получении крупной... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T11:46

2021-02-26T11:46

2021-02-26T11:46

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

рубцовский район

алтайский край

происшествия

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БАРНАУЛ, 26 фев - РИА Новости. Алтайские силовики задержали заведующего отделом администрации Рубцовского района по архитектуре и градостроительству, его подозревают в получении крупной взятки, сообщает СУСК РФ по Алтайскому краю.По данным следствия, начальник отдела получил в качестве взятки 400 тысяч рублей от местного жителя. За это чиновник должен был решить вопрос о социальной выплате мужчине в рамках государственной программы устойчивого развития сельских территорий Алтайского края. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю.Ранее в УФСБ России по Алтайскому краю подтвердили РИА Новости информацию о проведении оперативно-следственных мероприятий в администрации Рубцовского района.

https://ria.ru/20210224/sudya-1598747452.html

россия

рубцовский район

алтайский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рубцовский район, алтайский край, происшествия