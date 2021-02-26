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В нижегородском суши-баре назвали возможный эпицентр взрыва

В нижегородском суши-баре назвали возможный эпицентр взрыва

Взрыв, приведший к обрушению суши-бара на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде, произошел в подвальном помещении, не принадлежащем заведению, утверждает... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T17:09

2021-02-26T17:09

2021-02-26T17:09

россия

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Взрыв, приведший к обрушению суши-бара на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде, произошел в подвальном помещении, не принадлежащем заведению, утверждает руководство кафе.Подчеркивается, что "в доме не был проведён газ, в кафе по адресу Мещерский бульвар, 3/2 также не проведён газ, газовых баллонов в кафе тоже нет".Сообщение о взрыве "газовоздушной смеси" на цокольном этаже высотки на Мещерском бульваре, где расположен суши-бар "Самурай", поступило в пятницу в 9.13. Три человека были госпитализированы, двое потом отпущены домой. Изначально в МЧС заявляли о взрыве бытового газа, однако впоследствии начальник регионального главка ведомства Валерий Синьков объявил, что "дом не газифированный, поэтому говорить о том, что это чисто газ, у нас пока нет оснований".В региональном следственном управлении СК РФ заявили РИА Новости, что пока рано делать выводы, следователи работают на месте ЧП, изымают вещественные доказательства, на основании которых будут назначены экспертизы для установления причин произошедшего.

россия

нижний новгород

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2021

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Последствия взрыва газа в Нижнем Новгороде. Кадры МЧС Эксперты обследуют несущие конструкции 12-этажного дома в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа в суши-баре на цокольном этаже, сообщил журналистам первый заместитель главы города Дмитрий Сивохин. 2021-02-26T17:09 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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