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В нижегородском суши-баре назвали возможный эпицентр взрыва
В нижегородском суши-баре назвали возможный эпицентр взрыва
Взрыв, приведший к обрушению суши-бара на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде, произошел в подвальном помещении, не принадлежащем заведению, утверждает... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T17:09
2021-02-26T17:09
2021-02-26T17:09
россия
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Взрыв, приведший к обрушению суши-бара на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде, произошел в подвальном помещении, не принадлежащем заведению, утверждает руководство кафе.Подчеркивается, что "в доме не был проведён газ, в кафе по адресу Мещерский бульвар, 3/2 также не проведён газ, газовых баллонов в кафе тоже нет".Сообщение о взрыве "газовоздушной смеси" на цокольном этаже высотки на Мещерском бульваре, где расположен суши-бар "Самурай", поступило в пятницу в 9.13. Три человека были госпитализированы, двое потом отпущены домой. Изначально в МЧС заявляли о взрыве бытового газа, однако впоследствии начальник регионального главка ведомства Валерий Синьков объявил, что "дом не газифированный, поэтому говорить о том, что это чисто газ, у нас пока нет оснований".В региональном следственном управлении СК РФ заявили РИА Новости, что пока рано делать выводы, следователи работают на месте ЧП, изымают вещественные доказательства, на основании которых будут назначены экспертизы для установления причин произошедшего.
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Последствия взрыва газа в Нижнем Новгороде. Кадры МЧС
Эксперты обследуют несущие конструкции 12-этажного дома в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа в суши-баре на цокольном этаже, сообщил журналистам первый заместитель главы города Дмитрий Сивохин.
2021-02-26T17:09
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видео, россия, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости.
Взрыв, приведший к обрушению суши-бара на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде
, произошел в подвальном помещении, не принадлежащем заведению, утверждает руководство кафе.
"В кафе выбит пол. Сейчас службы предполагают, что взрыв произошёл в подвальном помещении под нашим кафе. Подвальное помещение не является нашей площадью", - говорится в сообщении, опубликованном на странице сети городских кафе "Самурай" в Facebook.
Подчеркивается, что "в доме не был проведён газ, в кафе по адресу Мещерский бульвар, 3/2 также не проведён газ, газовых баллонов в кафе тоже нет".
Сообщение о взрыве "газовоздушной смеси" на цокольном этаже высотки на Мещерском бульваре, где расположен суши-бар "Самурай", поступило в пятницу в 9.13. Три человека были госпитализированы, двое потом отпущены домой. Изначально в МЧС заявляли о взрыве бытового газа, однако впоследствии начальник регионального главка ведомства Валерий Синьков объявил, что "дом не газифированный, поэтому говорить о том, что это чисто газ, у нас пока нет оснований".
В региональном следственном управлении СК РФ заявили РИА Новости, что пока рано делать выводы, следователи работают на месте ЧП, изымают вещественные доказательства, на основании которых будут назначены экспертизы для установления причин произошедшего.