https://ria.ru/20210226/vzryv-1599120437.html

СК прокомментировал расследование взрыва в Нижнем Новгороде

СК прокомментировал расследование взрыва в Нижнем Новгороде

Следователи работают на месте ЧП в Нижнем Новгороде, где произошло обрушение пристроя к дому на Мещерском бульваре, пока рано делать выводы о причинах... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T15:58

2021-02-26T15:58

2021-02-26T16:05

россия

газпром

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Следователи работают на месте ЧП в Нижнем Новгороде, где произошло обрушение пристроя к дому на Мещерском бульваре, пока рано делать выводы о причинах произошедшего, заявили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.Сообщение о взрыве "газовоздушной смеси" на цокольном этаже дома на Мещерском бульваре, где расположен суши-бар "Самурай", поступило в пятницу в 9.13. Три человека госпитализированы. Всего из здания эвакуировано 68 человек. На территории Канавинского района введен режим ЧС. Причина произошедшего устанавливается: изначально в МЧС заявляли о взрыве бытового газа, однако впоследствии начальник регионального главка ведомства Валерий Синьков объявил, что "дом не газифированный, поэтому говорить о том, что это чисто газ, у нас пока нет оснований".Ранее Telegram-каналы сообщили о том, что якобы причиной взрыва стала утечка газа в магистральном трубопроводе, проходящем рядом с домом. Утверждается, что "утечка произошла давно, газ успел скопиться в подвальном помещении и рванул сегодня утром".В ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" также не стали комментировать предположения, заявив, что "у нас по всему городу что-то проходит" и посоветовав адресовать все вопросы следователям.Ранее заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов в ходе заседания комиссии по ЧС заявил, что на месте происшествия работают представители газовой службы, а также, что сам дом не газифицирован, но рядом проходит газопровод, принимаются меры для оценки его состояния.Региональный СУСК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

https://ria.ru/20210226/moment-1599071975.html

россия

нижний новгород

нижегородская область

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Последствия взрыва газа в Нижнем Новгороде. Кадры МЧС Эксперты обследуют несущие конструкции 12-этажного дома в Нижнем Новгороде, где произошел взрыв газа в суши-баре на цокольном этаже, сообщил журналистам первый заместитель главы города Дмитрий Сивохин. 2021-02-26T15:58 true PT0M30S

Взрыв в Нижнем Новгороде: спасатели достают женщину из-под завалов Взрыв в Нижнем Новгороде. Женщину достают из-под завалов. 2021-02-26T15:58 true PT0M42S

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россия, газпром, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия