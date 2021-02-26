СК прокомментировал расследование взрыва в Нижнем Новгороде
15:58 26.02.2021 (обновлено: 16:05 26.02.2021)
© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкМесто взрыва в жилом доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Кадр видео
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Следователи работают на месте ЧП в Нижнем Новгороде, где произошло обрушение пристроя к дому на Мещерском бульваре, пока рано делать выводы о причинах произошедшего, заявили РИА Новости в региональном следственном управлении СК РФ.
Сообщение о взрыве "газовоздушной смеси" на цокольном этаже дома на Мещерском бульваре, где расположен суши-бар "Самурай", поступило в пятницу в 9.13. Три человека госпитализированы. Всего из здания эвакуировано 68 человек. На территории Канавинского района введен режим ЧС. Причина произошедшего устанавливается: изначально в МЧС заявляли о взрыве бытового газа, однако впоследствии начальник регионального главка ведомства Валерий Синьков объявил, что "дом не газифированный, поэтому говорить о том, что это чисто газ, у нас пока нет оснований".
Вчера, 12:42Момент взрыва в Нижнем Новгороде попал на видео
Ранее Telegram-каналы сообщили о том, что якобы причиной взрыва стала утечка газа в магистральном трубопроводе, проходящем рядом с домом. Утверждается, что "утечка произошла давно, газ успел скопиться в подвальном помещении и рванул сегодня утром".
"Мы работаем на месте происшествия, изымаем все необходимые вещественные доказательства, на основании которых будем назначать экспертизы и проводить исследования с целью установления причин произошедшего. Делать какие-либо выводы рано", - сообщили агентству в региональном СУСК, комментируя версию Telegram-каналов.
В ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" также не стали комментировать предположения, заявив, что "у нас по всему городу что-то проходит" и посоветовав адресовать все вопросы следователям.
Ранее заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов в ходе заседания комиссии по ЧС заявил, что на месте происшествия работают представители газовой службы, а также, что сам дом не газифицирован, но рядом проходит газопровод, принимаются меры для оценки его состояния.
Региональный СУСК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".