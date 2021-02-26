В Нижнем Новгороде ввели режим ЧС после взрыва в кафе
14:55 26.02.2021 (обновлено: 15:03 26.02.2021)
© Фото : МЧС РоссииРазбор завалов на месте взрыва в жилом доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде
© Фото : МЧС России
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Режим ЧС введен на территории Канавинского района Нижнего Новгорода после взрыва газа в кафе на Мещерском бульваре, сообщает пресс-служба администрации города.
"Зона ЧС установлена на расстоянии 10 метров от корпусов 1, 2 и 3 дома №3 на Мещерском бульваре. Создан оперативный штаб для ликвидации ЧС. Его возглавил первый заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин", - говорится в сообщении.
Согласно постановлению о введении ЧС, департамент строительства и капитального ремонта Нижнего Новгорода силами специализированной организации уже проводит обследование дома, чтобы определить возможность проживания в нем.
Сообщение о взрыве газа на цокольном этаже дома на Мещерском бульваре, где расположен суши-бар "Самурай", поступило в пятницу в 9.13. Три человека госпитализированы.
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Всего из здания эвакуировано 68 человек. Причина произошедшего устанавливается: изначально в МЧС заявляли о взрыве бытового газа, однако впоследствии начальник регионального главка ведомства Валерий Синьков объявил, что "дом не газифицированный, поэтому говорить о том, что это чисто газ, у нас пока нет оснований".
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