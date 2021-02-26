https://ria.ru/20210226/vzryv-1599105610.html

В Нижнем Новгороде ввели режим ЧС после взрыва в кафе

В Нижнем Новгороде ввели режим ЧС после взрыва в кафе

Режим ЧС введен на территории Канавинского района Нижнего Новгорода после взрыва газа в кафе на Мещерском бульваре, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T14:55

2021-02-26T14:55

2021-02-26T15:03

нижний новгород

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Режим ЧС введен на территории Канавинского района Нижнего Новгорода после взрыва газа в кафе на Мещерском бульваре, сообщает пресс-служба администрации города.Согласно постановлению о введении ЧС, департамент строительства и капитального ремонта Нижнего Новгорода силами специализированной организации уже проводит обследование дома, чтобы определить возможность проживания в нем.Сообщение о взрыве газа на цокольном этаже дома на Мещерском бульваре, где расположен суши-бар "Самурай", поступило в пятницу в 9.13. Три человека госпитализированы.Всего из здания эвакуировано 68 человек. Причина произошедшего устанавливается: изначально в МЧС заявляли о взрыве бытового газа, однако впоследствии начальник регионального главка ведомства Валерий Синьков объявил, что "дом не газифицированный, поэтому говорить о том, что это чисто газ, у нас пока нет оснований".Региональный СУСК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

https://ria.ru/20210226/moment-1599071975.html

https://ria.ru/20210226/devushka-1599096763.html

нижний новгород

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний новгород, происшествия