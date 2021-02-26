Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210226/vzryv-1599105610.html
В Нижнем Новгороде ввели режим ЧС после взрыва в кафе
В Нижнем Новгороде ввели режим ЧС после взрыва в кафе
Режим ЧС введен на территории Канавинского района Нижнего Новгорода после взрыва газа в кафе на Мещерском бульваре, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T14:55
2021-02-26T15:03
нижний новгород
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599047034_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_a50879b1ab21a442e614698b8d075712.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Режим ЧС введен на территории Канавинского района Нижнего Новгорода после взрыва газа в кафе на Мещерском бульваре, сообщает пресс-служба администрации города.Согласно постановлению о введении ЧС, департамент строительства и капитального ремонта Нижнего Новгорода силами специализированной организации уже проводит обследование дома, чтобы определить возможность проживания в нем.Сообщение о взрыве газа на цокольном этаже дома на Мещерском бульваре, где расположен суши-бар "Самурай", поступило в пятницу в 9.13. Три человека госпитализированы.Всего из здания эвакуировано 68 человек. Причина произошедшего устанавливается: изначально в МЧС заявляли о взрыве бытового газа, однако впоследствии начальник регионального главка ведомства Валерий Синьков объявил, что "дом не газифицированный, поэтому говорить о том, что это чисто газ, у нас пока нет оснований".Региональный СУСК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
https://ria.ru/20210226/moment-1599071975.html
https://ria.ru/20210226/devushka-1599096763.html
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599047034_88:0:688:450_1920x0_80_0_0_10a58c5d8c2d116467aa20e3f72bbca1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нижний новгород, происшествия

В Нижнем Новгороде ввели режим ЧС после взрыва в кафе

14:55 26.02.2021 (обновлено: 15:03 26.02.2021)
 
© Фото : МЧС РоссииРазбор завалов на месте взрыва в жилом доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде
Разбор завалов на месте взрыва в жилом доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото : МЧС России
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Режим ЧС введен на территории Канавинского района Нижнего Новгорода после взрыва газа в кафе на Мещерском бульваре, сообщает пресс-служба администрации города.

"Зона ЧС установлена на расстоянии 10 метров от корпусов 1, 2 и 3 дома №3 на Мещерском бульваре. Создан оперативный штаб для ликвидации ЧС. Его возглавил первый заместитель главы Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению о введении ЧС, департамент строительства и капитального ремонта Нижнего Новгорода силами специализированной организации уже проводит обследование дома, чтобы определить возможность проживания в нем.
Сообщение о взрыве газа на цокольном этаже дома на Мещерском бульваре, где расположен суши-бар "Самурай", поступило в пятницу в 9.13. Три человека госпитализированы.
Момент взрыва в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
Вчера, 12:42
Момент взрыва в Нижнем Новгороде попал на видео
Всего из здания эвакуировано 68 человек. Причина произошедшего устанавливается: изначально в МЧС заявляли о взрыве бытового газа, однако впоследствии начальник регионального главка ведомства Валерий Синьков объявил, что "дом не газифицированный, поэтому говорить о том, что это чисто газ, у нас пока нет оснований".
Региональный СУСК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".
Место взрыва в жилом доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
Вчера, 14:16
В Нижнем Новгороде рассказали о состоянии спасенной после взрыва девушки
 
Нижний НовгородПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:42Сенатор Цеков предложил учредить день деоккупации Крыма
05:25Пушков предостерег Байдена от повторения ошибок Обамы насчет России
04:43В Каталонии на акции в поддержку рэпера задержали семь человек
04:27Приморца обвинили в публикации фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"
04:10Названы самые полезные и опасные для здоровья фрукты
04:00Врач рассказал, о каких болезнях предупреждают ночные кошмары
03:45Уругвай готов закупать российскую вакцину "Спутник V"
03:43Байден пообещал Саудовской Аравии "новые правила" в политике
03:41Названы "суперпродукты" для продления жизни
03:14"Роскосмос" может запустить спутники "Экспресс" раньше плана
02:53В Швейцарии не менее 16 человек умерли после вакцинации от COVID-19
02:32Венесуэла назвала удар США по Сирии "возвращением к бесконечной войне"
02:21Турчинов обвинил Украину в "финансировании" России
02:19Ортопед-травматолог рассказал, почему меняется форма стопы
02:19Финансист рассказал, как создать пассивный доход без глупых ошибок
01:44В Литве мужчина умер через несколько минут после прививки от коронавируса
01:40Премьер Черногории поблагодарил Россию за вакцину "Спутник V"
01:25Байден обратился к Ирану с предупреждением после удара в Сирии
01:14В США порекомендовали к применению вакцину Johnson & Johnson от COVID-19
01:12Психолог определила портрет опасных просителей денег взаймы
Лента новостейМолния