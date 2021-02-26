https://ria.ru/20210226/vzryv-1599094791.html

Людей под завалами кафе в Нижнем Новгороде больше нет

Людей под завалами кафе в Нижнем Новгороде больше нет

Под завалами кафе в Нижнем Новгороде была только одна женщина, ее спасли, больше там никого нет, сообщает региональное управления МЧС. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T14:06

2021-02-26T14:06

2021-02-26T14:06

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 фев — РИА Новости. Под завалами кафе в Нижнем Новгороде была только одна женщина, ее спасли, больше там никого нет, сообщает региональное управления МЧС.Отмечается, что разбор завалов продолжается.Сообщение о взрыве на цокольном этаже дома на Мещерском бульваре, где расположен суши-бар "Самурай", поступило спасателям в 9.13. Из здания эвакуировали 68 человек. Изначально в МЧС заявляли о взрыве бытового газа, однако впоследствии начальник регионального главка ведомства Валерий Синьков объяснил, что "дом не газифицированный, поэтому говорить о том, что это чисто газ, у нас пока нет оснований".Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

https://ria.ru/20210226/gaz-1599064743.html

нижний новгород

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Взрыв в Нижнем Новгороде: спасатели достают женщину из-под завалов Взрыв в Нижнем Новгороде. Женщину достают из-под завалов. 2021-02-26T14:06 true PT0M42S

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нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия