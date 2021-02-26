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Под завалами дома в Нижнем Новгороде может быть еще один пострадавший
Под завалами дома в Нижнем Новгороде может быть еще один пострадавший
Пострадавшую женщину извлекают из-под завалов у дома в Нижнем Новгороде, где в пристройке произошел взрыв бытового газа, там может находиться еще одна женщина,... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T11:00
2021-02-26T13:12
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пострадавшую женщину извлекают из-под завалов у дома в Нижнем Новгороде, где в пристройке произошел взрыв бытового газа, там может находиться еще одна женщина, ее поиски ведутся, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.Сообщение о взрыве бытового газа на цокольном этаже дома на Мещерском бульваре Нижнего Новгорода, где расположен суши-бар, поступило спасателям в 9.13. Жильцов эвакуируют. Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что под завалами могут быть два человека."В результате происшествия пострадал мужчина 1979 г.р. Он госпитализирован в медицинское учреждение. Кроме того, по предварительным данным, под завалами находятся два человека. Один из них - женщина, которую на данный момент обнаружили спасатели и предпринимают действия по ее извлечению. Также под завалами может находиться еще одна женщина - ее поиски ведутся", - говорится в сообщении.
нижний новгород
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7 495 645-6601
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Работа спасательных бригад на месте взрыва в Нижнем Новгороде
⚡️ Бытовой газ взорвался на цокольном этаже жилого дома в Нижнем Новгороде.
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видео, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Под завалами дома в Нижнем Новгороде может быть еще один пострадавший
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пострадавшую женщину извлекают из-под завалов у дома в Нижнем Новгороде, где в пристройке произошел взрыв бытового газа, там может находиться еще одна женщина, ее поиски ведутся, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
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Под завалами дома в Нижнем Новгороде может быть еще один пострадавший

11:00 26.02.2021 (обновлено: 13:12 26.02.2021)
 
© РИА НовостиНа месте взрыва в 9-этажном доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде
На месте взрыва в 9-этажном доме на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пострадавшую женщину извлекают из-под завалов у дома в Нижнем Новгороде, где в пристройке произошел взрыв бытового газа, там может находиться еще одна женщина, ее поиски ведутся, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
Сообщение о взрыве бытового газа на цокольном этаже дома на Мещерском бульваре Нижнего Новгорода, где расположен суши-бар, поступило спасателям в 9.13. Жильцов эвакуируют. Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что под завалами могут быть два человека.
"В результате происшествия пострадал мужчина 1979 г.р. Он госпитализирован в медицинское учреждение. Кроме того, по предварительным данным, под завалами находятся два человека. Один из них - женщина, которую на данный момент обнаружили спасатели и предпринимают действия по ее извлечению. Также под завалами может находиться еще одна женщина - ее поиски ведутся", - говорится в сообщении.
 
Нижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
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