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В Мадриде открылась выставка победителей конкурса имени Стенина
В Мадриде открылась выставка победителей конкурса имени Стенина
Выставка фотографий победителей конкурса имени Андрея Стенина 2020 года открылась в пятницу в Мадриде, на ней представлены более 40 работ из России, Испании,... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T23:52
2021-02-26T23:52
россия
андрей стенин
дональд трамп
нью-дели
в мире
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МАДРИД, 26 фев – РИА Новости. Выставка фотографий победителей конкурса имени Андрея Стенина 2020 года открылась в пятницу в Мадриде, на ней представлены более 40 работ из России, Испании, США, Великобритании, Франции, Китая и других стран.Экспозиция в Мадриде проходит в Доме Кантабрии. Она включает одиночные фотографии и серии, в которых отражены самые острые проблемы - политические и военные конфликты, миграция, проблемы экологии. В конкурсе 2020 года участвовали молодые фотографы (по правилам, участники должны быть не старше 33 лет, в этом возрасте погиб Стенин) из 75 стран, было представлено 5 тысяч работ. В конкурсе четыре номинации — "Главные новости", "Спорт", "Портрет. Герой нашего времени" и "Моя планета"."Надеюсь, что этот проект даст возможность почтить память Андрея Стенина, погибшего вот уже почти семь лет назад. И для меня очень приятно, что каждый год в конкурсе участвуют много испанских фотографов", - отметил глава Российского центра науки и культуры в Мадриде Сергей Сарымов.Иногда надо показать жестокостьСреди победителей этого года трое испанцев.Луис Тато получил Гран-при в категории "Главные новости" (серии). Его фотографии запечатлели события 15-16 января 2019 года на территории гостиничного комплекса в Найроби (Кения), где произошел теракт, погибли более 20 человек. Ответственность на себя взяла джихадистская группировка "Аш-Шабаб", назвав нападение ответом на решение Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Кроме того, Тато удостоен особой отметки жюри в категории "Моя планета" с серией фотографий, сделанных в Нигерии.Луис уже несколько лет живет в Найроби (Кения) и приехать на выставку в Мадрид не смог из-за пандемии. Он записал видеообращение, в котором выразил уверенность, что посетители "получат удовольствие от выставки, ее качества и глубины ее тем"."Иногда необходимо показать действительность жестко и реально, люди должны видеть, чтобы понимать", - рассказал Луис РИА Новости по телефону. Такого влияния никакие сухие цифры оказать не смогут, отметил он.Фотограф поделился воспоминаниями, как оказался на месте теракта. "В этот день я был утром дома, мне позвонил друг, сказал, что был очень мощный взрыв. Я не знал, что происходит. Взял фотоаппараты и отправился туда. Когда приехал, увидел, что происходит что-то серьезное – было очень много полиции и люди выходили из комплекса все в крови", - вспоминает Луис. "Продолжались взрывы, выстрелы, бежали люди. Это была напряженная и сложная ситуация. В этот момент переживаешь внутреннюю борьбу. Ты пытаешься приблизиться к месту, где что-то происходит, чтобы делать свою работу, но надо соблюдать и личную безопасность", - говорит он.Луис, который работает в основном на агентство AFP, признает, что профессия фотожурналиста переживает не лучшие времена, поскольку СМИ вынуждены "подчиняться социальным сетям и скорости", и вместо качества вынуждены "искать возможности для быстрого клика". "Поэтому такие инициативы, как конкурс Андрея Стенина очень важны. Нам необходима площадка, где бы ценились и пытались распространять работы молодых фотожурналистов, поскольку многие тратят свои деньги и даже рискуют жизнью, чтобы рассказать истории, в которые они действительно верят", - добавил Луис.Бруно Тевенин занял на конкурсе третье место в категории "Главные новости" (одиночные работы). На его фотографии, сделанной в деревне Кафр-Каддум, изображен палестинский парень, который стреляет из рогатки по израильским солдатам. Испанец Лучано Кальярди получил третью премию в категории "Портрет. Герой нашего времени" с фотографией "Бэтмен творит добро", сделанной около детской больницы в аргентинском городе Ла-Плата. Этот человек надевает костюм вот уже шесть лет, чтобы развлечь и развеселить маленьких пациентов.Организаторами выставки выступили медиагруппа "Россия сегодня", учредитель конкурса, и Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Мадриде. Выставка открыта до 12 марта, вход на нее свободный.Третья остановкаОстановка в Мадриде стала третей в выставочном турне конкурса-2020. До Испании выставка прошла в ДР Конго и ЮАР. С начала февраля онлайн-выставку работ победителей конкурса 2020 года можно также увидеть на ресурсах Постоянного представительства РФ при Совете Европы в Страсбурге - на сайте представительства, а также в его официальных аккаунтах в Facebook.В онлайн-формате выставку можно посмотреть и на платформе виртуальной галереи.Прием работ на конкурс 2021 года по традиции стартовал 22 декабря - в день рождения Андрея Стенина. Заявки до 28 февраля 2021 года можно подать на русском, английском и китайском языках на сайте конкурса.О КОНКУРСЕМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru и интернет-кинотеатр tvzavr.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo , портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии" , журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
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россия, андрей стенин, дональд трамп, нью-дели, в мире

В Мадриде открылась выставка победителей конкурса имени Стенина

23:52 26.02.2021
 
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина-2020 в Мадриде
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина-2020 в Мадриде - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Читать ria.ru в
МАДРИД, 26 фев – РИА Новости. Выставка фотографий победителей конкурса имени Андрея Стенина 2020 года открылась в пятницу в Мадриде, на ней представлены более 40 работ из России, Испании, США, Великобритании, Франции, Китая и других стран.
Экспозиция в Мадриде проходит в Доме Кантабрии. Она включает одиночные фотографии и серии, в которых отражены самые острые проблемы - политические и военные конфликты, миграция, проблемы экологии. В конкурсе 2020 года участвовали молодые фотографы (по правилам, участники должны быть не старше 33 лет, в этом возрасте погиб Стенин) из 75 стран, было представлено 5 тысяч работ. В конкурсе четыре номинации — "Главные новости", "Спорт", "Портрет. Герой нашего времени" и "Моя планета".
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"Работа, которую делают эти фотографы, очень важная – они доносят до нас правду о том, что происходит в мире, и таким образом мы становимся свидетелями важных событий", - сказал на открытии выставки советник-посланник российского посольства в Испании Дмитрий Соколов.

"Надеюсь, что этот проект даст возможность почтить память Андрея Стенина, погибшего вот уже почти семь лет назад. И для меня очень приятно, что каждый год в конкурсе участвуют много испанских фотографов", - отметил глава Российского центра науки и культуры в Мадриде Сергей Сарымов.

Иногда надо показать жестокость

Среди победителей этого года трое испанцев.
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина-2020 в Мадриде
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина-2020 в Мадриде - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
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Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина-2020 в Мадриде
Луис Тато получил Гран-при в категории "Главные новости" (серии). Его фотографии запечатлели события 15-16 января 2019 года на территории гостиничного комплекса в Найроби (Кения), где произошел теракт, погибли более 20 человек. Ответственность на себя взяла джихадистская группировка "Аш-Шабаб", назвав нападение ответом на решение Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Кроме того, Тато удостоен особой отметки жюри в категории "Моя планета" с серией фотографий, сделанных в Нигерии.
Луис уже несколько лет живет в Найроби (Кения) и приехать на выставку в Мадрид не смог из-за пандемии. Он записал видеообращение, в котором выразил уверенность, что посетители "получат удовольствие от выставки, ее качества и глубины ее тем".
"Иногда необходимо показать действительность жестко и реально, люди должны видеть, чтобы понимать", - рассказал Луис РИА Новости по телефону. Такого влияния никакие сухие цифры оказать не смогут, отметил он.
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Фотограф поделился воспоминаниями, как оказался на месте теракта. "В этот день я был утром дома, мне позвонил друг, сказал, что был очень мощный взрыв. Я не знал, что происходит. Взял фотоаппараты и отправился туда. Когда приехал, увидел, что происходит что-то серьезное – было очень много полиции и люди выходили из комплекса все в крови", - вспоминает Луис. "Продолжались взрывы, выстрелы, бежали люди. Это была напряженная и сложная ситуация. В этот момент переживаешь внутреннюю борьбу. Ты пытаешься приблизиться к месту, где что-то происходит, чтобы делать свою работу, но надо соблюдать и личную безопасность", - говорит он.
Луис, который работает в основном на агентство AFP, признает, что профессия фотожурналиста переживает не лучшие времена, поскольку СМИ вынуждены "подчиняться социальным сетям и скорости", и вместо качества вынуждены "искать возможности для быстрого клика". "Поэтому такие инициативы, как конкурс Андрея Стенина очень важны. Нам необходима площадка, где бы ценились и пытались распространять работы молодых фотожурналистов, поскольку многие тратят свои деньги и даже рискуют жизнью, чтобы рассказать истории, в которые они действительно верят", - добавил Луис.
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина-2020 в Мадриде
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина-2020 в Мадриде - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина-2020 в Мадриде
Бруно Тевенин занял на конкурсе третье место в категории "Главные новости" (одиночные работы). На его фотографии, сделанной в деревне Кафр-Каддум, изображен палестинский парень, который стреляет из рогатки по израильским солдатам. Испанец Лучано Кальярди получил третью премию в категории "Портрет. Герой нашего времени" с фотографией "Бэтмен творит добро", сделанной около детской больницы в аргентинском городе Ла-Плата. Этот человек надевает костюм вот уже шесть лет, чтобы развлечь и развеселить маленьких пациентов.

"Фотожурналисты Испании неоднократно становились победителями в номинациях нашего конкурса… Я надеюсь, что в 2021 году мы получим много заявок от молодых фотографов из Испании, и, конечно, желаем им победы", - сказала в видеообращении к гостям церемонии открытия куратор конкурса имени Стенина, руководитель службы визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня" Оксана Олейник.

Организаторами выставки выступили медиагруппа "Россия сегодня", учредитель конкурса, и Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Мадриде. Выставка открыта до 12 марта, вход на нее свободный.
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Третья остановка

Остановка в Мадриде стала третей в выставочном турне конкурса-2020. До Испании выставка прошла в ДР Конго и ЮАР. С начала февраля онлайн-выставку работ победителей конкурса 2020 года можно также увидеть на ресурсах Постоянного представительства РФ при Совете Европы в Страсбурге - на сайте представительства, а также в его официальных аккаунтах в Facebook.
В онлайн-формате выставку можно посмотреть и на платформе виртуальной галереи.
Прием работ на конкурс 2021 года по традиции стартовал 22 декабря - в день рождения Андрея Стенина. Заявки до 28 февраля 2021 года можно подать на русском, английском и китайском языках на сайте конкурса.
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О КОНКУРСЕ

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24", информационно-новостной портал Вести.Ru и интернет-кинотеатр tvzavr.
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина-2020 в Мадриде
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина-2020 в Мадриде - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина-2020 в Мадриде
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, информационное агентство Prensa Latina, интернет-портал DBW.
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo , портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии" , журнал Fotoargenta, Клуб фотожурналистики Нью-Дели, журнал LF Magazine, интернет-портал All About Photo, журнал фотографии EYE, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, международная площадка-партнер - фестиваль PhotON.
 
РоссияАндрей СтенинДональд ТрампНью-ДелиВ мире
 
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