https://ria.ru/20210226/vtb-1599073365.html

Объем платежей через ВТБ Онлайн за год вырос более чем на 70%

Объем платежей через ВТБ Онлайн за год вырос более чем на 70%

Объем платежей через ВТБ Онлайн за год вырос более чем на 70% по сравнению с 2019 годом, говорится в сообщении банка ВТБ. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T12:34

2021-02-26T12:34

2021-02-26T12:34

втб

экономика

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Объем платежей через ВТБ Онлайн за год вырос более чем на 70% по сравнению с 2019 годом, говорится в сообщении банка ВТБ.Из них количество платежей за коммунальные услуги увеличилось на 18% – до 1,35 миллиона, объем операций – на 37%. Наибольшее число платежей за ЖКХ клиенты совершают в будни, максимальное число операций наблюдается с 9 по 23 число, при этом самой популярной датой является 15 число каждого месяца. Чаще всего операции по оплате услуг ЖКХ совершают женщины – 55% против 45% у мужчин. Количество клиентов, оплачивающих услуги ЖКХ в мобильном приложении и интернет-банке ВТБ Онлайн, за год выросло в 1,6 раза.У пользователей ВТБ Онлайн появилась возможность оплатить услуги таких поставщиков, как "ПИК-Комфорт", а также основных региональных компаний в Белгородской и Тверской областях, в республиках Карелия, Башкортостан, Татарстан и других регионах России. При отсутствии нужного поставщика услуг клиенты могут оставить заявку на его добавление в приложении ВТБ Онлайн и на сайте.Оплатить услуги клиенты ВТБ могут через мобильное приложение или интернет-банк ВТБ Онлайн. В приложении нужно перейти в раздел "Платежи", в подразделе "Оплатить" выбрать нужного поставщика услуг, ввести данные для платежа и нажать кнопку "Оплатить". Также клиенты могут оплатить услуги по QR-коду. В интернет-банке в верхнем меню нужно перейти в "Платежи и переводы", в подразделе "Платежи в регионе" выбрать нужного поставщика услуг, ввести данные для платежа и нажать кнопку "Оплатить".

https://realty.ria.ru/20210225/ipoteka-1598944663.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, экономика