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Объем платежей через ВТБ Онлайн за год вырос более чем на 70%
Объем платежей через ВТБ Онлайн за год вырос более чем на 70%
Объем платежей через ВТБ Онлайн за год вырос более чем на 70% по сравнению с 2019 годом, говорится в сообщении банка ВТБ. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:34
2021-02-26T12:34
втб
экономика
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Объем платежей через ВТБ Онлайн за год вырос более чем на 70% по сравнению с 2019 годом, говорится в сообщении банка ВТБ.Из них количество платежей за коммунальные услуги увеличилось на 18% – до 1,35 миллиона, объем операций – на 37%. Наибольшее число платежей за ЖКХ клиенты совершают в будни, максимальное число операций наблюдается с 9 по 23 число, при этом самой популярной датой является 15 число каждого месяца. Чаще всего операции по оплате услуг ЖКХ совершают женщины – 55% против 45% у мужчин. Количество клиентов, оплачивающих услуги ЖКХ в мобильном приложении и интернет-банке ВТБ Онлайн, за год выросло в 1,6 раза.У пользователей ВТБ Онлайн появилась возможность оплатить услуги таких поставщиков, как "ПИК-Комфорт", а также основных региональных компаний в Белгородской и Тверской областях, в республиках Карелия, Башкортостан, Татарстан и других регионах России. При отсутствии нужного поставщика услуг клиенты могут оставить заявку на его добавление в приложении ВТБ Онлайн и на сайте.Оплатить услуги клиенты ВТБ могут через мобильное приложение или интернет-банк ВТБ Онлайн. В приложении нужно перейти в раздел "Платежи", в подразделе "Оплатить" выбрать нужного поставщика услуг, ввести данные для платежа и нажать кнопку "Оплатить". Также клиенты могут оплатить услуги по QR-коду. В интернет-банке в верхнем меню нужно перейти в "Платежи и переводы", в подразделе "Платежи в регионе" выбрать нужного поставщика услуг, ввести данные для платежа и нажать кнопку "Оплатить".
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353
60
втб, экономика

Объем платежей через ВТБ Онлайн за год вырос более чем на 70%

12:34 26.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Объем платежей через ВТБ Онлайн за год вырос более чем на 70% по сравнению с 2019 годом, говорится в сообщении банка ВТБ.
Из них количество платежей за коммунальные услуги увеличилось на 18% – до 1,35 миллиона, объем операций – на 37%. Наибольшее число платежей за ЖКХ клиенты совершают в будни, максимальное число операций наблюдается с 9 по 23 число, при этом самой популярной датой является 15 число каждого месяца. Чаще всего операции по оплате услуг ЖКХ совершают женщины – 55% против 45% у мужчин. Количество клиентов, оплачивающих услуги ЖКХ в мобильном приложении и интернет-банке ВТБ Онлайн, за год выросло в 1,6 раза.
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У пользователей ВТБ Онлайн появилась возможность оплатить услуги таких поставщиков, как "ПИК-Комфорт", а также основных региональных компаний в Белгородской и Тверской областях, в республиках Карелия, Башкортостан, Татарстан и других регионах России. При отсутствии нужного поставщика услуг клиенты могут оставить заявку на его добавление в приложении ВТБ Онлайн и на сайте.
"Пандемия сфокусировала нашу работу на том, чтобы предоставить клиентам как можно больше сервисов в диджитал-формате. Одной из главных целей стала задача по выводу всех основных поставщиков услуг в ВТБ Онлайн, чтобы наши клиенты могли оплачивать услуги, не выходя из дома. Мы более чем в 2 раза увеличили количество поставщиков услуг, доступных в мобильном приложении и интернет-банке ВТБ Онлайн, сейчас их почти 20 тысяч. При этом большая часть поставщиков доступна для оплаты без комиссии", - цитируется в сообщении руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.
Оплатить услуги клиенты ВТБ могут через мобильное приложение или интернет-банк ВТБ Онлайн. В приложении нужно перейти в раздел "Платежи", в подразделе "Оплатить" выбрать нужного поставщика услуг, ввести данные для платежа и нажать кнопку "Оплатить". Также клиенты могут оплатить услуги по QR-коду. В интернет-банке в верхнем меню нужно перейти в "Платежи и переводы", в подразделе "Платежи в регионе" выбрать нужного поставщика услуг, ввести данные для платежа и нажать кнопку "Оплатить".
 
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