Посольство в КНДР сообщило подробности возвращения дипломатов на дрезине
13:42 26.02.2021 (обновлено: 13:46 26.02.2021)
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВыехавшие из КНДР на дрезине дипломаты вернулись в Россию
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Представитель посольства РФ в Пхеньяне сообщил подробности о дрезине, при помощи которой российские дипломаты и их дети совершили часть пути при возвращении из КНДР на родину.
Ранее МИД РФ в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых запечатлен выезд сотрудников российского посольства из КНДР. Поскольку железнодорожное сообщение между двумя странами закрыто, часть пути им пришлось преодолеть на дрезине, которую толкали сами сотрудники дипмиссии. В пятницу восемь сотрудников российского посольства в Пхеньяне и членов их семей вылетели из Владивостока и уже прибыли в Москву. Самой юной путешественницей стала трехлетняя дочь секретаря дипведомства.
Как рассказала РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Пхеньяне Анастасия Черницкая, дрезину сделали мастера совместного предприятия России и КНДР "РасонКонТранс", а корейские коллеги постарались ее украсить.
По словам Черницкой, корейцы покрасили дрезину, на нее установили кресло для детей, а ручку обтянули тканью, чтобы держаться за нее было не холодно.
"За это мы очень признательны. Граница была пересечена достаточно экзотическим способом, но российские дипломаты, работающие в Северной Корее, – люди выносливые и закаленные. К трудностям им не привыкать, и оптимизма они не теряют", - сказала пресс-атташе.