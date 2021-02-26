https://ria.ru/20210226/vozvraschenie-1599090177.html

Посольство в КНДР сообщило подробности возвращения дипломатов на дрезине

Посольство в КНДР сообщило подробности возвращения дипломатов на дрезине

Представитель посольства РФ в Пхеньяне сообщил подробности о дрезине, при помощи которой российские дипломаты и их дети совершили часть пути при возвращении из... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T13:42

2021-02-26T13:42

2021-02-26T13:46

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

пхеньян

владивосток

кндр (северная корея)

в мире

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Представитель посольства РФ в Пхеньяне сообщил подробности о дрезине, при помощи которой российские дипломаты и их дети совершили часть пути при возвращении из КНДР на родину.Ранее МИД РФ в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых запечатлен выезд сотрудников российского посольства из КНДР. Поскольку железнодорожное сообщение между двумя странами закрыто, часть пути им пришлось преодолеть на дрезине, которую толкали сами сотрудники дипмиссии. В пятницу восемь сотрудников российского посольства в Пхеньяне и членов их семей вылетели из Владивостока и уже прибыли в Москву. Самой юной путешественницей стала трехлетняя дочь секретаря дипведомства.Как рассказала РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Пхеньяне Анастасия Черницкая, дрезину сделали мастера совместного предприятия России и КНДР "РасонКонТранс", а корейские коллеги постарались ее украсить.По словам Черницкой, корейцы покрасили дрезину, на нее установили кресло для детей, а ручку обтянули тканью, чтобы держаться за нее было не холодно.

москва

пхеньян

владивосток

кндр (северная корея)

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Пешком из-за закрытых границ: возвращение дипломатов из КНДР на родину Российские дипломаты из КНДР возвращаются вот так - транспортного сообщения из-за пандемии нет, так что границу приходится пересекать пешком, а вещи толкать перед собой. 2021-02-26T13:42 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, пхеньян, владивосток, кндр (северная корея), в мире