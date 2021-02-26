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Посольство в КНДР сообщило подробности возвращения дипломатов на дрезине
Посольство в КНДР сообщило подробности возвращения дипломатов на дрезине
Представитель посольства РФ в Пхеньяне сообщил подробности о дрезине, при помощи которой российские дипломаты и их дети совершили часть пути при возвращении из... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T13:42
2021-02-26T13:46
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
пхеньян
владивосток
кндр (северная корея)
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Представитель посольства РФ в Пхеньяне сообщил подробности о дрезине, при помощи которой российские дипломаты и их дети совершили часть пути при возвращении из КНДР на родину.Ранее МИД РФ в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых запечатлен выезд сотрудников российского посольства из КНДР. Поскольку железнодорожное сообщение между двумя странами закрыто, часть пути им пришлось преодолеть на дрезине, которую толкали сами сотрудники дипмиссии. В пятницу восемь сотрудников российского посольства в Пхеньяне и членов их семей вылетели из Владивостока и уже прибыли в Москву. Самой юной путешественницей стала трехлетняя дочь секретаря дипведомства.Как рассказала РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Пхеньяне Анастасия Черницкая, дрезину сделали мастера совместного предприятия России и КНДР "РасонКонТранс", а корейские коллеги постарались ее украсить.По словам Черницкой, корейцы покрасили дрезину, на нее установили кресло для детей, а ручку обтянули тканью, чтобы держаться за нее было не холодно.
москва
пхеньян
владивосток
кндр (северная корея)
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Пешком из-за закрытых границ: возвращение дипломатов из КНДР на родину
Российские дипломаты из КНДР возвращаются вот так - транспортного сообщения из-за пандемии нет, так что границу приходится пересекать пешком, а вещи толкать перед собой.
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видео, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, пхеньян, владивосток, кндр (северная корея), в мире
Посольство в КНДР сообщило подробности возвращения дипломатов на дрезине
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Представитель посольства РФ в Пхеньяне сообщил подробности о дрезине, при помощи которой российские дипломаты и их дети совершили часть пути при возвращении из КНДР на родину.
2021-02-26T13:42
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Посольство в КНДР сообщило подробности возвращения дипломатов на дрезине

13:42 26.02.2021 (обновлено: 13:46 26.02.2021)
 
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВыехавшие из КНДР на дрезине дипломаты вернулись в Россию
Выехавшие из КНДР на дрезине дипломаты вернулись в Россию - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Представитель посольства РФ в Пхеньяне сообщил подробности о дрезине, при помощи которой российские дипломаты и их дети совершили часть пути при возвращении из КНДР на родину.
Ранее МИД РФ в своем Telegram-канале опубликовал кадры, на которых запечатлен выезд сотрудников российского посольства из КНДР. Поскольку железнодорожное сообщение между двумя странами закрыто, часть пути им пришлось преодолеть на дрезине, которую толкали сами сотрудники дипмиссии. В пятницу восемь сотрудников российского посольства в Пхеньяне и членов их семей вылетели из Владивостока и уже прибыли в Москву. Самой юной путешественницей стала трехлетняя дочь секретаря дипведомства.
Как рассказала РИА Новости пресс-атташе посольства РФ в Пхеньяне Анастасия Черницкая, дрезину сделали мастера совместного предприятия России и КНДР "РасонКонТранс", а корейские коллеги постарались ее украсить.
По словам Черницкой, корейцы покрасили дрезину, на нее установили кресло для детей, а ручку обтянули тканью, чтобы держаться за нее было не холодно.
"За это мы очень признательны. Граница была пересечена достаточно экзотическим способом, но российские дипломаты, работающие в Северной Корее, – люди выносливые и закаленные. К трудностям им не привыкать, и оптимизма они не теряют", - сказала пресс-атташе.
 
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваПхеньянВладивостокКНДР (Северная Корея)В мире
 
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