Военные против Пашиняна: новая волна протестов в Армении

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В Ереване второй день продолжаются акции протеста. Митингующие требуют немедленной отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они разбили палатки у здания парламента на проспекте Баграмяна в Ереване. Оппозиционеры заявили, что не покинут улицы, пока глава правительства не уйдет с поста.