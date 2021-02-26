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Военные против Пашиняна: новая волна протестов в Армении
Военные против Пашиняна: новая волна протестов в Армении
В Ереване второй день продолжаются акции протеста. Митингующие требуют немедленной отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они разбили палатки у здания парламента на проспекте Баграмяна в Ереване. Оппозиционеры заявили, что не покинут улицы, пока глава правительства не уйдет с поста.
2021-02-26T20:31
2021-02-26T20:31
2021-02-26T20:31
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Военные против Пашиняна: новая волна протестов в Армении
В Ереване второй день продолжаются акции протеста. Митингующие требуют немедленной отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они разбили палатки у здания парламента на проспекте Баграмяна в Ереване. Оппозиционеры заявили, что не покинут улицы, пока глава правительства не уйдет с поста.
2021-02-26T20:31
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Военные против Пашиняна: новая волна протестов в Армении
В Ереване второй день продолжаются акции протеста. Митингующие требуют немедленной отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они разбили палатки у здания парламента на проспекте Баграмяна в Ереване. Оппозиционеры заявили, что не покинут улицы, пока глава правительства не уйдет с поста.
2021-02-26T20:31
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PT2M32S
Военные против Пашиняна: новая волна протестов в Армении
В Ереване второй день продолжаются акции протеста. Митингующие требуют немедленной отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Они разбили палатки у здания парламента на проспекте Баграмяна в Ереване. Оппозиционеры заявили, что не покинут улицы, пока глава правительства не уйдет с поста.