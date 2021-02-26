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Вьетнам одобрил применение российской вакцины "Спутник V"
Вьетнам одобрил применение российской вакцины "Спутник V"
Российскую вакцину "Спутник V" одобрили для экстренного применения во Вьетнаме, сообщается на портале правительственной информации. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T09:05
2021-02-26T11:39
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
нии им. гамалеи
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
вьетнам
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российскую вакцину "Спутник V" одобрили для экстренного применения во Вьетнаме, сообщается на портале правительственной информации.Консультативный комитет по регистрации и циркуляции лекарственных препаратов и их ингредиентов при Минздраве Вьетнама рекомендовал зарегистрировать для экстренного производства две вакцины: российскую от ЗАО "Генериум" (производитель "Спутника V") и американскую от компании Moderna. Рекомендации комитета служат основанием для регистрации.Ранее во Вьетнаме зарегистрировали вакцину британской компании AstraZeneca.Власти планируют вакцинировать большую часть населения страны до конца этого года.За все время пандемии во Вьетнаме заразились коронавирусом 2412 человек, 35 из них умерли, 1804 выздоровели.В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину для профилактики COVID-19. Препарат под названием "Спутник V" разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Вакцина создана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и, как следует из публикации в авторитетном медицинском журнале The Lancet, показала высокую иммуногенность и безопасность. По результатам третьей фазы клинических исследований эффективность "Спутника V" составила 91,6 процента, препарат обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.Вьетнам стал 37-й страной, зарегистрировавшей "Спутник V". Ранее это сделали Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, Венгрия, ОАЭ, Иран, Республика Гвинея, Тунис, Армения, Мексика, Никарагуа, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливан, Мьянма, Пакистан, Монголия, Бахрейн, Черногория, Сент-Винсент и Гренадины, Казахстан, Узбекистан, Габон, Сан-Марино, Гана, Сирия, Киргизия, Гайана, Египет, Гондурас и Гватемала.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, нии им. гамалеи, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, вьетнам

Вьетнам одобрил применение российской вакцины "Спутник V"

09:05 26.02.2021 (обновлено: 11:39 26.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российскую вакцину "Спутник V" одобрили для экстренного применения во Вьетнаме, сообщается на портале правительственной информации.
Консультативный комитет по регистрации и циркуляции лекарственных препаратов и их ингредиентов при Минздраве Вьетнама рекомендовал зарегистрировать для экстренного производства две вакцины: российскую от ЗАО "Генериум" (производитель "Спутника V") и американскую от компании Moderna. Рекомендации комитета служат основанием для регистрации.
Ранее во Вьетнаме зарегистрировали вакцину британской компании AstraZeneca.
"В течение первого квартала Вьетнам получит более 1,3 миллиона доз вакцин от коронавирусной инфекции от программы COVAX, Великобритании (AstraZeneca), США (Pfizer) и России ("Спутник V")", — заявил министр здравоохранения Нгуен Тхань Лонг.
Власти планируют вакцинировать большую часть населения страны до конца этого года.
За все время пандемии во Вьетнаме заразились коронавирусом 2412 человек, 35 из них умерли, 1804 выздоровели.
В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину для профилактики COVID-19. Препарат под названием "Спутник V" разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Вакцина создана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и, как следует из публикации в авторитетном медицинском журнале The Lancet, показала высокую иммуногенность и безопасность. По результатам третьей фазы клинических исследований эффективность "Спутника V" составила 91,6 процента, препарат обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.
Вьетнам стал 37-й страной, зарегистрировавшей "Спутник V". Ранее это сделали Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, Венгрия, ОАЭ, Иран, Республика Гвинея, Тунис, Армения, Мексика, Никарагуа, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливан, Мьянма, Пакистан, Монголия, Бахрейн, Черногория, Сент-Винсент и Гренадины, Казахстан, Узбекистан, Габон, Сан-Марино, Гана, Сирия, Киргизия, Гайана, Египет, Гондурас и Гватемала.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияНИИ им. ГамалеиРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоВьетнам
 
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