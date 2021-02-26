https://ria.ru/20210226/vetnam-1599034947.html

Вьетнам одобрил применение российской вакцины "Спутник V"

Вьетнам одобрил применение российской вакцины "Спутник V"

Российскую вакцину "Спутник V" одобрили для экстренного применения во Вьетнаме, сообщается на портале правительственной информации. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T09:05

2021-02-26T09:05

2021-02-26T11:39

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

нии им. гамалеи

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

вьетнам

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российскую вакцину "Спутник V" одобрили для экстренного применения во Вьетнаме, сообщается на портале правительственной информации.Консультативный комитет по регистрации и циркуляции лекарственных препаратов и их ингредиентов при Минздраве Вьетнама рекомендовал зарегистрировать для экстренного производства две вакцины: российскую от ЗАО "Генериум" (производитель "Спутника V") и американскую от компании Moderna. Рекомендации комитета служат основанием для регистрации.Ранее во Вьетнаме зарегистрировали вакцину британской компании AstraZeneca.Власти планируют вакцинировать большую часть населения страны до конца этого года.За все время пандемии во Вьетнаме заразились коронавирусом 2412 человек, 35 из них умерли, 1804 выздоровели.В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину для профилактики COVID-19. Препарат под названием "Спутник V" разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Вакцина создана на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и, как следует из публикации в авторитетном медицинском журнале The Lancet, показала высокую иммуногенность и безопасность. По результатам третьей фазы клинических исследований эффективность "Спутника V" составила 91,6 процента, препарат обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19.Вьетнам стал 37-й страной, зарегистрировавшей "Спутник V". Ранее это сделали Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, Венгрия, ОАЭ, Иран, Республика Гвинея, Тунис, Армения, Мексика, Никарагуа, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливан, Мьянма, Пакистан, Монголия, Бахрейн, Черногория, Сент-Винсент и Гренадины, Казахстан, Узбекистан, Габон, Сан-Марино, Гана, Сирия, Киргизия, Гайана, Египет, Гондурас и Гватемала.

россия

вьетнам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, нии им. гамалеи, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, вьетнам