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В СПЧ оценили идею ужесточить ответственность за оскорбление ветеранов
В СПЧ оценили идею ужесточить ответственность за оскорбление ветеранов
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что он против лишения свободы за оскорбление ветеранов, только если это не... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T15:12
2021-02-26T15:12
игнат артеменко
россия
ив роше
валерий фадеев
алексей навальный
госдума рф
общество
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что он против лишения свободы за оскорбление ветеранов, только если это не систематические правонарушения.Ранее в Госдуму были внесены поправки о сроках и штрафах за оскорбление ветеранов к проекту о наказании за реабилитацию нацизма."Логика законодателей понятна, потому что я человек старшего поколения, и в наши молодые годы вещи, связанные с оскорблением ветеранов или памяти войны, выглядело невероятно дико. Такого просто не было. Потому что у кого-то родители воевали, у кого-то дед или прадед. Но сейчас эти люди уходят. И не мало случаев, когда молодежь ведет себя абсолютно развязно. И не только молодежь", - рассказал Фадеев журналистам.Также глава Совета подчеркнул, что Алексея Навального, который получил приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, нельзя отнести к молодежи, но его поведение было "по ту сторону добра и зла".Однако он отметил, что против лишения свободы в качестве наказания за оскорбление ветеранов, только если это не систематические правонарушения."У меня есть вопрос к жесткости. И все-таки пять лет лишения свободы... Я бы подумал над этой степенью строгости. Штрафы мне понятны. Тюрьма мало кого исправляет", - добавил Фадеев.По решению суда, Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко штраф в 850 тысяч рублей. Кроме того, он осужден на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Новый приговор, однако, не отразится на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.Таким образом, ему предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл. Кроме того, суд направил в Следственный комитет материалы с высказываниями Навального во время процесса, чтобы проверить, есть ли в них состав еще одного преступления.
https://ria.ru/20210225/veterany-1598963476.html
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игнат артеменко, россия, ив роше, валерий фадеев, алексей навальный, госдума рф, общество

В СПЧ оценили идею ужесточить ответственность за оскорбление ветеранов

15:12 26.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что он против лишения свободы за оскорбление ветеранов, только если это не систематические правонарушения.
Ранее в Госдуму были внесены поправки о сроках и штрафах за оскорбление ветеранов к проекту о наказании за реабилитацию нацизма.
"Логика законодателей понятна, потому что я человек старшего поколения, и в наши молодые годы вещи, связанные с оскорблением ветеранов или памяти войны, выглядело невероятно дико. Такого просто не было. Потому что у кого-то родители воевали, у кого-то дед или прадед. Но сейчас эти люди уходят. И не мало случаев, когда молодежь ведет себя абсолютно развязно. И не только молодежь", - рассказал Фадеев журналистам.
Также глава Совета подчеркнул, что Алексея Навального, который получил приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, нельзя отнести к молодежи, но его поведение было "по ту сторону добра и зла".
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Однако он отметил, что против лишения свободы в качестве наказания за оскорбление ветеранов, только если это не систематические правонарушения.
"У меня есть вопрос к жесткости. И все-таки пять лет лишения свободы... Я бы подумал над этой степенью строгости. Штрафы мне понятны. Тюрьма мало кого исправляет", - добавил Фадеев.
По решению суда, Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко штраф в 850 тысяч рублей. Кроме того, он осужден на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Новый приговор, однако, не отразится на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.
Таким образом, ему предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл. Кроме того, суд направил в Следственный комитет материалы с высказываниями Навального во время процесса, чтобы проверить, есть ли в них состав еще одного преступления.
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Игнат АртеменкоРоссияИв РошеВалерий ФадеевАлексей НавальныйГосдума РФОбщество
 
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