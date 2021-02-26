https://ria.ru/20210226/verkhnevolzhe-1599074033.html

Руденя: в Верхневолжье в этом году построят шесть детских садов

Руденя: в Верхневолжье в этом году построят шесть детских садов

В Торжке открыт построенный в рамках национального проекта "Демография" детский сад "Акварелька", рассчитанный на сто мест, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T12:37

2021-02-26T12:37

2021-02-26T12:37

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 26 фев - РИА Новости. В Торжке открыт построенный в рамках национального проекта "Демография" детский сад "Акварелька", рассчитанный на сто мест, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Его открытие позволил обеспечить местами в детсадах всех детей дошкольного возраста в городе. В "Акварельке" - пять групп для детей от года до 8 лет. Штат укомплектован квалифицированными специалистами – с детьми работают 14 педагогов: воспитатели, учителя-логопеды, психологи, инструкторы по физической культуре, музыкальный руководитель.Все помещения в детском саду оснащены автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения с выходом сигнала на пульт дежурной части МЧС России Торжка. Здание находится под круглосуточной охраной.Детский сад "Акварелька" в Торжке стал седьмым по счету дошкольным учреждением, построенным в Тверской области за прошедшие два года. В этом году в регионе строится еще шесть детских садов в общей сложности на 1010 мест: три учреждения в Твери, по одному – в Торопце, Вышнем Волочке и в поселке Бурашево Калининского района. По информации пресс-службы, в Верхневолжье в этом году на 404 миллиона рублей увеличено финансирование ряда направлений государственной программы "Развитие образования Тверской области" на 2019-2024 годы. Дополнительные средства будут направлены на мероприятия в рамках реализации национальных проектов "Образование" и "Демография", включая создание дополнительных мест в учреждениях отрасли.В этом году планируется ввести 620 дополнительных мест в детских садах, в системе дополнительного образования – 3200.

https://ria.ru/20210226/basketbol-1599068771.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя