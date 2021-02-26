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Руденя: в Верхневолжье в этом году построят шесть детских садов
Руденя: в Верхневолжье в этом году построят шесть детских садов
В Торжке открыт построенный в рамках национального проекта "Демография" детский сад "Акварелька", рассчитанный на сто мест, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:37
2021-02-26T12:37
2021-02-26T12:37
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 26 фев - РИА Новости. В Торжке открыт построенный в рамках национального проекта "Демография" детский сад "Акварелька", рассчитанный на сто мест, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Его открытие позволил обеспечить местами в детсадах всех детей дошкольного возраста в городе. В "Акварельке" - пять групп для детей от года до 8 лет. Штат укомплектован квалифицированными специалистами – с детьми работают 14 педагогов: воспитатели, учителя-логопеды, психологи, инструкторы по физической культуре, музыкальный руководитель.Все помещения в детском саду оснащены автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения с выходом сигнала на пульт дежурной части МЧС России Торжка. Здание находится под круглосуточной охраной.Детский сад "Акварелька" в Торжке стал седьмым по счету дошкольным учреждением, построенным в Тверской области за прошедшие два года. В этом году в регионе строится еще шесть детских садов в общей сложности на 1010 мест: три учреждения в Твери, по одному – в Торопце, Вышнем Волочке и в поселке Бурашево Калининского района. По информации пресс-службы, в Верхневолжье в этом году на 404 миллиона рублей увеличено финансирование ряда направлений государственной программы "Развитие образования Тверской области" на 2019-2024 годы. Дополнительные средства будут направлены на мероприятия в рамках реализации национальных проектов "Образование" и "Демография", включая создание дополнительных мест в учреждениях отрасли.В этом году планируется ввести 620 дополнительных мест в детских садах, в системе дополнительного образования – 3200.
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игорь руденя
ТВЕРЬ, 26 фев - РИА Новости
. В Торжке
открыт построенный в рамках национального проекта "Демография" детский сад "Акварелька", рассчитанный на сто мест, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Его открытие позволил обеспечить местами в детсадах всех детей дошкольного возраста в городе.
"Это совершенно новый по комплектации детский сад, где соблюдены все требования для удобства и безопасности – теплые полы, двери со стеклами, в том числе и на противопожарных дверях. Учреждение соответствует всем стандартам, все сделано для того, чтобы дети росли в современных условиях", – сказал губернатор области Игорь Руденя, посещая в январе Торжок.
В "Акварельке" - пять групп для детей от года до 8 лет. Штат укомплектован квалифицированными специалистами – с детьми работают 14 педагогов: воспитатели, учителя-логопеды, психологи, инструкторы по физической культуре, музыкальный руководитель.
Все помещения в детском саду оснащены автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения с выходом сигнала на пульт дежурной части МЧС России Торжка. Здание находится под круглосуточной охраной.
Детский сад "Акварелька" в Торжке стал седьмым по счету дошкольным учреждением, построенным в Тверской области за прошедшие два года. В этом году в регионе строится еще шесть детских садов в общей сложности на 1010 мест: три учреждения в Твери, по одному – в Торопце, Вышнем Волочке и в поселке Бурашево Калининского района.
По информации пресс-службы, в Верхневолжье в этом году на 404 миллиона рублей увеличено финансирование ряда направлений государственной программы "Развитие образования Тверской области" на 2019-2024 годы.
Дополнительные средства будут направлены на мероприятия в рамках реализации национальных проектов "Образование" и "Демография", включая создание дополнительных мест в учреждениях отрасли.
В этом году планируется ввести 620 дополнительных мест в детских садах, в системе дополнительного образования – 3200.
"Как мы и обещали, вводим не менее одного социального учреждения в год.Активно строятся дошкольные учреждения в Калининском районе, Твери, Вышнем Волочке. Кроме этого, предусмотрены ремонты школьных и дошкольных учреждений – замена кровель, окон, спортзалов, закупка оборудования для школ, также будут решаться вопросы технического обеспечения и подключения школ к Интернету", - сказал журналистам глава региона.