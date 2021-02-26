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Евросоюз выслал главу дипмиссии Венесуэлы
Евросоюз выслал главу дипмиссии Венесуэлы
Европейский союз решил объявить персоной нон грата главу дипмиссии Венесуэлы при ЕС в ответ на решение Каракаса о высылке посла ЕС, говорится в заявлении... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T00:07
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брюссель
евросоюз
венесуэла
каракас
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Европейский союз решил объявить персоной нон грата главу дипмиссии Венесуэлы при ЕС в ответ на решение Каракаса о высылке посла ЕС, говорится в заявлении Евросоюза.В ЕС подчеркнули, что данное решение принято в ответ на "демарш" Венесуэлы, которая ранее объявила персоной нон грата главу миссии Евросоюза в Каракасе.Ранее Венесуэла объявила главу дипмиссии ЕС в стране персоной нон грата и дала ей 72 часа, чтобы покинуть страну, в ответ на санкции, которые Евросоюз ввел в отношении 19 официальных лиц Боливарианской республики.Европейский союз заявил, что сожалеет о решении властей Венесуэлы и призвал пересмотреть это решение.
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брюссель, евросоюз, венесуэла, каракас, в мире

Евросоюз выслал главу дипмиссии Венесуэлы

00:07 26.02.2021 (обновлено: 00:12 26.02.2021)
 
© AP Photo / Francisco SecoПрохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Европейский союз решил объявить персоной нон грата главу дипмиссии Венесуэлы при ЕС в ответ на решение Каракаса о высылке посла ЕС, говорится в заявлении Евросоюза.
"По инициативе Верховного представителя по внешней политике и политике безопасности Совет ЕС сегодня согласился на объявление главы миссии Венесуэлы при ЕС персоной нон грата", - говорится в документе.
В ЕС подчеркнули, что данное решение принято в ответ на "демарш" Венесуэлы, которая ранее объявила персоной нон грата главу миссии Евросоюза в Каракасе.
Ранее Венесуэла объявила главу дипмиссии ЕС в стране персоной нон грата и дала ей 72 часа, чтобы покинуть страну, в ответ на санкции, которые Евросоюз ввел в отношении 19 официальных лиц Боливарианской республики.
Европейский союз заявил, что сожалеет о решении властей Венесуэлы и призвал пересмотреть это решение.
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