https://ria.ru/20210226/venesuela-1599019540.html

Евросоюз выслал главу дипмиссии Венесуэлы

Евросоюз выслал главу дипмиссии Венесуэлы

Европейский союз решил объявить персоной нон грата главу дипмиссии Венесуэлы при ЕС в ответ на решение Каракаса о высылке посла ЕС, говорится в заявлении... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T00:07

2021-02-26T00:07

2021-02-26T00:12

брюссель

евросоюз

венесуэла

каракас

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Европейский союз решил объявить персоной нон грата главу дипмиссии Венесуэлы при ЕС в ответ на решение Каракаса о высылке посла ЕС, говорится в заявлении Евросоюза.В ЕС подчеркнули, что данное решение принято в ответ на "демарш" Венесуэлы, которая ранее объявила персоной нон грата главу миссии Евросоюза в Каракасе.Ранее Венесуэла объявила главу дипмиссии ЕС в стране персоной нон грата и дала ей 72 часа, чтобы покинуть страну, в ответ на санкции, которые Евросоюз ввел в отношении 19 официальных лиц Боливарианской республики.Европейский союз заявил, что сожалеет о решении властей Венесуэлы и призвал пересмотреть это решение.

https://ria.ru/20210218/diplomatiya-1598052604.html

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венесуэла

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брюссель, евросоюз, венесуэла, каракас, в мире