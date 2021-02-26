https://ria.ru/20210226/velikobritaniya-1599107248.html

Великобритания поддержала удары США по Сирии

Великобритания поддержала удары США по Сирии

Великобритания поддерживает удары США по "группам ополчения, нападающим на базы коалиции", написал в Twitter британский министр иностранных дел Доминик Рааб. РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T14:59

2021-02-26T14:59

2021-02-26T14:59

война в сирии

доминик рааб

джон кирби

министерство обороны сша

великобритания

сирия

сша

в мире

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ЛОНДОН, 26 фев - РИА Новости, Мария Табак. Великобритания поддерживает удары США по "группам ополчения, нападающим на базы коалиции", написал в Twitter британский министр иностранных дел Доминик Рааб.Ранее в пятницу представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США нанесли удар в Сирии по проиранскому ополчению в ответ на обстрел своих сил и считают, что это будет способствовать деэскалации в регионе.По словам представителя Пентагона, удары разрушили ряд объектов, расположенных на контрольно-пограничном пункте, который использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, включая "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада.

https://ria.ru/20210226/siriya-1599097596.html

великобритания

сирия

сша

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доминик рааб, джон кирби, министерство обороны сша, великобритания, сирия, сша, в мире