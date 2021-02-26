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Война в Сирии
https://ria.ru/20210226/velikobritaniya-1599107248.html
Великобритания поддержала удары США по Сирии
Великобритания поддержала удары США по Сирии
Великобритания поддерживает удары США по "группам ополчения, нападающим на базы коалиции", написал в Twitter британский министр иностранных дел Доминик Рааб. РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T14:59
2021-02-26T14:59
война в сирии
доминик рааб
джон кирби
министерство обороны сша
великобритания
сирия
сша
в мире
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ЛОНДОН, 26 фев - РИА Новости, Мария Табак. Великобритания поддерживает удары США по "группам ополчения, нападающим на базы коалиции", написал в Twitter британский министр иностранных дел Доминик Рааб.Ранее в пятницу представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США нанесли удар в Сирии по проиранскому ополчению в ответ на обстрел своих сил и считают, что это будет способствовать деэскалации в регионе.По словам представителя Пентагона, удары разрушили ряд объектов, расположенных на контрольно-пограничном пункте, который использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, включая "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада.
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доминик рааб, джон кирби, министерство обороны сша, великобритания, сирия, сша, в мире

Великобритания поддержала удары США по Сирии

14:59 26.02.2021
 
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. ArmyАмериканские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
Американские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. Army
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ЛОНДОН, 26 фев - РИА Новости, Мария Табак. Великобритания поддерживает удары США по "группам ополчения, нападающим на базы коалиции", написал в Twitter британский министр иностранных дел Доминик Рааб.
Ранее в пятницу представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США нанесли удар в Сирии по проиранскому ополчению в ответ на обстрел своих сил и считают, что это будет способствовать деэскалации в регионе.

"Великобритания поддерживает таргетированные удары США по группам боевиков, нападающим на базы коалиции в попытке дестабилизировать регион. Мы признаем угрозу, создаваемую боевиками, и разделяем намерение США совместно работать с партнерами над деэскалацией ситуации", - написал Рааб, не упомянув в сообщении слово "Сирия".

По словам представителя Пентагона, удары разрушили ряд объектов, расположенных на контрольно-пограничном пункте, который использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, включая "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
Вчера, 14:21
Лавров: США предупредили Россию об ударе по Сирии за пять минут
 
Война в СирииДоминик РаабДжон КирбиМинистерство обороны СШАВеликобританияСирияСШАВ мире
 
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