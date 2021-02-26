Великобритания поддержала удары США по Сирии
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. ArmyАмериканские военные, отправляющиеся в район операций Центрального командования США из Форт-Брэгг, Северная Каролина
© AP Photo / Spc. Hubert Delany III/U.S. Army
ЛОНДОН, 26 фев - РИА Новости, Мария Табак. Великобритания поддерживает удары США по "группам ополчения, нападающим на базы коалиции", написал в Twitter британский министр иностранных дел Доминик Рааб.
Ранее в пятницу представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США нанесли удар в Сирии по проиранскому ополчению в ответ на обстрел своих сил и считают, что это будет способствовать деэскалации в регионе.
"Великобритания поддерживает таргетированные удары США по группам боевиков, нападающим на базы коалиции в попытке дестабилизировать регион. Мы признаем угрозу, создаваемую боевиками, и разделяем намерение США совместно работать с партнерами над деэскалацией ситуации", - написал Рааб, не упомянув в сообщении слово "Сирия".
По словам представителя Пентагона, удары разрушили ряд объектов, расположенных на контрольно-пограничном пункте, который использовали ряд поддерживаемых Ираном военизированных группировок, включая "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада.