https://ria.ru/20210226/vaktsinatsiya-1599174932.html

Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня для проведения вакцинации

Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня для проведения вакцинации

СБ ООН принял резолюцию, призывающую прекратить огонь в зонах конфликтов для того, чтобы обеспечить там безопасную вакцинацию от коронавируса, сообщили РИА... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T20:39

2021-02-26T20:39

2021-02-26T20:47

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ООН, 26 фев – РИА Новости. СБ ООН принял резолюцию, призывающую прекратить огонь в зонах конфликтов для того, чтобы обеспечить там безопасную вакцинацию от коронавируса, сообщили РИА Новости в постпредстве Великобритании, которая является председателем СБ ООН."Резолюция принята", - сказал собеседник агентства.Проект документа внесла Великобритания. Это не первая резолюция о прекращении огня на фоне пандемии. В июле 2020 года Совбез принял резолюцию в поддержку призыва генсека ООН о повсеместном прекращении огня.Согласно тексту принятой резолюции, Совбез признает меры, предложенные генеральным секретарем в вопросе борьбы с воздействием пандемии на страны, охваченные конфликтами, в частности, призыв к немедленному глобальному прекращению огня.В тексте сказано, что Совбез "вновь требует общего и немедленного прекращения боевых действий во всех ситуациях, стоящих на его повестке дня".В резолюции отмечается, что СБ "требует, чтобы все стороны в вооруженных конфликтах немедленно обеспечили надежную, длительную и устойчивую гуманитарную паузу для содействия, кроме прочего, справедливой, безопасной и беспрепятственной доставке и распространению вакцинации от COVID-19 в районах вооруженных конфликтов".Кроме того, СБ ООН призывает безотлагательно обеспечить полный, безопасный доступ для гуманитарного и медицинского персонала, их оборудования, транспорта с целью облегчения проведения вакцинации.При этом, согласно тексту, Совбез подтверждает, что прекращение боевых действий и гуманитарная пауза не распространяются на военные операции против террористических организаций "Исламское государство"* (ИГ*), "Аль-Каида"* и "Фронт Ан-Нусра"* и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с Аль-Каидой* или ИГ,* а также других террористических групп, внесенных в списки Совета Безопасности.Резолюция требует от участников конфликтов обеспечить защиту всего медицинского и гуманитарного персонала, их транспортных средств и оборудования, а также больниц и других медицинских учреждений.*Террористические организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20210219/prioritety-1598219621.html

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великобритания, коронавирус covid-19, коронавирусы, совет безопасности оон, в мире