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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210226/vaktsinatsiya-1599174932.html
Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня для проведения вакцинации
Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня для проведения вакцинации
СБ ООН принял резолюцию, призывающую прекратить огонь в зонах конфликтов для того, чтобы обеспечить там безопасную вакцинацию от коронавируса, сообщили РИА... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T20:39
2021-02-26T20:47
великобритания
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ООН, 26 фев – РИА Новости. СБ ООН принял резолюцию, призывающую прекратить огонь в зонах конфликтов для того, чтобы обеспечить там безопасную вакцинацию от коронавируса, сообщили РИА Новости в постпредстве Великобритании, которая является председателем СБ ООН."Резолюция принята", - сказал собеседник агентства.Проект документа внесла Великобритания. Это не первая резолюция о прекращении огня на фоне пандемии. В июле 2020 года Совбез принял резолюцию в поддержку призыва генсека ООН о повсеместном прекращении огня.Согласно тексту принятой резолюции, Совбез признает меры, предложенные генеральным секретарем в вопросе борьбы с воздействием пандемии на страны, охваченные конфликтами, в частности, призыв к немедленному глобальному прекращению огня.В тексте сказано, что Совбез "вновь требует общего и немедленного прекращения боевых действий во всех ситуациях, стоящих на его повестке дня".В резолюции отмечается, что СБ "требует, чтобы все стороны в вооруженных конфликтах немедленно обеспечили надежную, длительную и устойчивую гуманитарную паузу для содействия, кроме прочего, справедливой, безопасной и беспрепятственной доставке и распространению вакцинации от COVID-19 в районах вооруженных конфликтов".Кроме того, СБ ООН призывает безотлагательно обеспечить полный, безопасный доступ для гуманитарного и медицинского персонала, их оборудования, транспорта с целью облегчения проведения вакцинации.При этом, согласно тексту, Совбез подтверждает, что прекращение боевых действий и гуманитарная пауза не распространяются на военные операции против террористических организаций "Исламское государство"* (ИГ*), "Аль-Каида"* и "Фронт Ан-Нусра"* и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с Аль-Каидой* или ИГ,* а также других террористических групп, внесенных в списки Совета Безопасности.Резолюция требует от участников конфликтов обеспечить защиту всего медицинского и гуманитарного персонала, их транспортных средств и оборудования, а также больниц и других медицинских учреждений.*Террористические организации, запрещенные в России.
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великобритания, коронавирус covid-19, коронавирусы, совет безопасности оон, в мире

Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня для проведения вакцинации

20:39 26.02.2021 (обновлено: 20:47 26.02.2021)
 
© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН голосует за принятие резолюции о статусе Иерусалима в штаб-квартире ООН. 18 декабря 2017
СБ ООН голосует за принятие резолюции о статусе Иерусалима в штаб-квартире ООН. 18 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
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ООН, 26 фев – РИА Новости. СБ ООН принял резолюцию, призывающую прекратить огонь в зонах конфликтов для того, чтобы обеспечить там безопасную вакцинацию от коронавируса, сообщили РИА Новости в постпредстве Великобритании, которая является председателем СБ ООН.
"Резолюция принята", - сказал собеседник агентства.
Проект документа внесла Великобритания. Это не первая резолюция о прекращении огня на фоне пандемии. В июле 2020 года Совбез принял резолюцию в поддержку призыва генсека ООН о повсеместном прекращении огня.
Согласно тексту принятой резолюции, Совбез признает меры, предложенные генеральным секретарем в вопросе борьбы с воздействием пандемии на страны, охваченные конфликтами, в частности, призыв к немедленному глобальному прекращению огня.
В тексте сказано, что Совбез "вновь требует общего и немедленного прекращения боевых действий во всех ситуациях, стоящих на его повестке дня".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 21 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
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В резолюции отмечается, что СБ "требует, чтобы все стороны в вооруженных конфликтах немедленно обеспечили надежную, длительную и устойчивую гуманитарную паузу для содействия, кроме прочего, справедливой, безопасной и беспрепятственной доставке и распространению вакцинации от COVID-19 в районах вооруженных конфликтов".
Кроме того, СБ ООН призывает безотлагательно обеспечить полный, безопасный доступ для гуманитарного и медицинского персонала, их оборудования, транспорта с целью облегчения проведения вакцинации.
При этом, согласно тексту, Совбез подтверждает, что прекращение боевых действий и гуманитарная пауза не распространяются на военные операции против террористических организаций "Исламское государство"* (ИГ*), "Аль-Каида"* и "Фронт Ан-Нусра"* и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с Аль-Каидой* или ИГ,* а также других террористических групп, внесенных в списки Совета Безопасности.
Резолюция требует от участников конфликтов обеспечить защиту всего медицинского и гуманитарного персонала, их транспортных средств и оборудования, а также больниц и других медицинских учреждений.
*Террористические организации, запрещенные в России.
 
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