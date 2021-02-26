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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210226/vaktsinatsiya-1599076687.html
В Кремле прокомментировали идею введения паспортов вакцинации в ЕС
В Кремле прокомментировали идею введения паспортов вакцинации в ЕС
Россия будет отслеживать процесс введения электронных сертификатов о вакцинации в Евросоюзе, если проект реализуют, это станет предметом глубокого анализа и... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T12:49
2021-02-26T12:55
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия будет отслеживать процесс введения электронных сертификатов о вакцинации в Евросоюзе, если проект реализуют, это станет предметом глубокого анализа и будущих контактов с европейцами по этому вопросу, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что лидеры стран Евросоюза договорились о необходимости введения электронных сертификатов о вакцинации, они будут готовы в течение трех месяцев."Пока об этом говорить преждевременно. Но подобные договоренности и подобное общее понимание в Евросоюзе, конечно, очень важный аспект, который нам предстоит проанализировать", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, повлияет ли этот шаг ЕС на решение о введении подобных сертификатов в России.Он назвал это достаточно важной темой, но напомнил, что пока никаких международных договоренностей на этот счет нет и "они вряд ли возможны". В данном случае это процессы, которые проходят внутри Евросоюза."Но будем, конечно, самым тщательным образом отслеживать, насколько они будут касаться нас", - заключил пресс-секретарь президента РФ.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, дмитрий песков, в мире

В Кремле прокомментировали идею введения паспортов вакцинации в ЕС

12:49 26.02.2021 (обновлено: 12:55 26.02.2021)
 
© AP Photo / Francisco SecoМедбрат готовит шприцы с вакцинами Pfizer / Biontech во время вакцинации в Бельгии
Медбрат готовит шприцы с вакцинами Pfizer / Biontech во время вакцинации в Бельгии - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© AP Photo / Francisco Seco
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Россия будет отслеживать процесс введения электронных сертификатов о вакцинации в Евросоюзе, если проект реализуют, это станет предметом глубокого анализа и будущих контактов с европейцами по этому вопросу, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что лидеры стран Евросоюза договорились о необходимости введения электронных сертификатов о вакцинации, они будут готовы в течение трех месяцев.
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"Пока об этом говорить преждевременно. Но подобные договоренности и подобное общее понимание в Евросоюзе, конечно, очень важный аспект, который нам предстоит проанализировать", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, повлияет ли этот шаг ЕС на решение о введении подобных сертификатов в России.
"Не думаю, конечно, что какие-то нюансы сейчас проработаны и понятны самим странам-членам. Но в случае, если этот проект будет финализирован и какие-то документы будут вводиться, и с этими документами будет связано какое-то передвижение, то, конечно, это предмет для наших будущих контактов с европейцами и глубокого анализа", - добавил представитель Кремля.
Он назвал это достаточно важной темой, но напомнил, что пока никаких международных договоренностей на этот счет нет и "они вряд ли возможны". В данном случае это процессы, которые проходят внутри Евросоюза.
"Но будем, конечно, самым тщательным образом отслеживать, насколько они будут касаться нас", - заключил пресс-секретарь президента РФ.
 
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