https://ria.ru/20210226/vaktsinatsiya-1599024889.html

Исследование показало, сколько россиян готовы вакцинироваться от COVID-19

Исследование показало, сколько россиян готовы вакцинироваться от COVID-19

Каждый десятый россиянин однозначно готов вакцинироваться, еще 19% скорее готовы сделать прививку, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы... РИА Новости, 26.02.2021

2021-02-26T03:31

2021-02-26T03:31

2021-02-26T03:31

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

superjob

москва

общество

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Каждый десятый россиянин однозначно готов вакцинироваться, еще 19% скорее готовы сделать прививку, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Согласно полученным данным, однозначно готов вакцинироваться каждый десятый россиянин, скорее готовы еще 19%, 30% - скорее не готовы, а 41% - однозначно не собираются прививаться. При этом компания отмечает, что в середине января однозначно и скорее готовых к вакцинации было 40% населения, не делавших прививку от коронавируса.Половина россиян, не желающих делать прививку от коронавируса, что никакие обстоятельства не повлияют на их решение отказаться от вакцинации, 14% ждут более детальных исследований вакцин, для 8% необходимы гарантии безопасности и эффективности вакцины, лишь 2% ждут выхода в гражданский оборот новых отечественных и зарубежных разработок, а 1% сделают прививку при необходимости для выезда за рубеж.Среди мужчин, которые еще не вакцинировались, однозначно или скорее готов привиться почти каждый третий (32%), среди женщин - каждая четвертая, самую высокую готовность к вакцинации демонстрируют при этом россияне старше 45 лет (39%).В опросе SuperJob, проходившем с 20 по 22 февраля, приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения страны старше 18 лет, не делавших прививку от коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20210215/vaktsina-1597473078.html

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2021

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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, superjob, москва, общество