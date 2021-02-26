Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210226/vaktsinatsiya-1599024889.html
Исследование показало, сколько россиян готовы вакцинироваться от COVID-19
Исследование показало, сколько россиян готовы вакцинироваться от COVID-19
Каждый десятый россиянин однозначно готов вакцинироваться, еще 19% скорее готовы сделать прививку, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы... РИА Новости, 26.02.2021
2021-02-26T03:31
2021-02-26T03:31
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
superjob
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598129044_0:159:2963:1825_1920x0_80_0_0_1865fccee280f20ca7f4ee20b6cf422c.jpg
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Каждый десятый россиянин однозначно готов вакцинироваться, еще 19% скорее готовы сделать прививку, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Согласно полученным данным, однозначно готов вакцинироваться каждый десятый россиянин, скорее готовы еще 19%, 30% - скорее не готовы, а 41% - однозначно не собираются прививаться. При этом компания отмечает, что в середине января однозначно и скорее готовых к вакцинации было 40% населения, не делавших прививку от коронавируса.Половина россиян, не желающих делать прививку от коронавируса, что никакие обстоятельства не повлияют на их решение отказаться от вакцинации, 14% ждут более детальных исследований вакцин, для 8% необходимы гарантии безопасности и эффективности вакцины, лишь 2% ждут выхода в гражданский оборот новых отечественных и зарубежных разработок, а 1% сделают прививку при необходимости для выезда за рубеж.Среди мужчин, которые еще не вакцинировались, однозначно или скорее готов привиться почти каждый третий (32%), среди женщин - каждая четвертая, самую высокую готовность к вакцинации демонстрируют при этом россияне старше 45 лет (39%).В опросе SuperJob, проходившем с 20 по 22 февраля, приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения страны старше 18 лет, не делавших прививку от коронавирусной инфекции.
https://ria.ru/20210215/vaktsina-1597473078.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598129044_191:89:2803:2048_1920x0_80_0_0_097edaed50d7dddc7fab5d80e5826132.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, superjob, москва, общество

Исследование показало, сколько россиян готовы вакцинироваться от COVID-19

03:31 26.02.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПункт вакцинации от коронавируса
Пункт вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Каждый десятый россиянин однозначно готов вакцинироваться, еще 19% скорее готовы сделать прививку, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Согласно полученным данным, однозначно готов вакцинироваться каждый десятый россиянин, скорее готовы еще 19%, 30% - скорее не готовы, а 41% - однозначно не собираются прививаться. При этом компания отмечает, что в середине января однозначно и скорее готовых к вакцинации было 40% населения, не делавших прививку от коронавируса.
Половина россиян, не желающих делать прививку от коронавируса, что никакие обстоятельства не повлияют на их решение отказаться от вакцинации, 14% ждут более детальных исследований вакцин, для 8% необходимы гарантии безопасности и эффективности вакцины, лишь 2% ждут выхода в гражданский оборот новых отечественных и зарубежных разработок, а 1% сделают прививку при необходимости для выезда за рубеж.
Среди мужчин, которые еще не вакцинировались, однозначно или скорее готов привиться почти каждый третий (32%), среди женщин - каждая четвертая, самую высокую готовность к вакцинации демонстрируют при этом россияне старше 45 лет (39%).
В опросе SuperJob, проходившем с 20 по 22 февраля, приняли участие 1,6 тысячи представителей экономически активного населения страны старше 18 лет, не делавших прививку от коронавирусной инфекции.
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 07:11Распространение коронавируса
Комаровский объяснил, надо ли вакцинироваться переболевшим COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеSuperjobМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:16В Нижнем Новгороде рассказали о состоянии спасенной после взрыва девушки
14:11Мария Бутина получила благодарность от Путина
14:09Кабул назвал условие сотрудничества с талибами против ИГ*
14:08В Facebook задумались над "шпионскими" умными очками
14:06Людей под завалами кафе в Нижнем Новгороде больше нет
14:03Twitter не разъяснил, почему заблокировал аккаунты клуба "Валдай"
14:03Лавров оценил ситуацию в Афганистане
14:01Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 87 копеек
13:55Россия направила ноту протеста в МИД Латвии
13:53В ГД прокомментировали сообщения о награде ФБР за сведения о россиянине
13:49Захарова прокомментировала появление термина "внутренние террористы"
13:44Порошенко назвал "исторические причины" потери Крыма
13:42Посольство в КНДР сообщило подробности возвращения дипломатов на дрезине
13:42Toyota отзывает более трех тысяч автомобилей в России
13:39В Минобороны Армении объяснили полеты военной авиации над Ереваном
13:36Польша повысила возраст применения вакцины AstraZeneca
13:36Чернышенко назначили главой Координационного центра правительства
13:35В Ираке заявили об отсутствии жертв при авиаударе США по Сирии
13:31Навального этапировали в колонию
13:30В монастыре на Урале искали подозреваемого в убийстве трех человек
Лента новостейМолния